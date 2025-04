Modrá pyramida mění šéfa. Povede ji Monika Truchliková

Od 1. května 2025 se novou generální ředitelkou a předsedkyní představenstva Modré pyramidy stavební spořitelny ze skupiny Komerční banky stane Monika Truchliková.

„Dosavadní generální ředitel Michael Pupala bude od stejného data jmenovaný na novou pozici v rámci skupiny Société Générale,“ říká tisková mluvčí Komerční banky Šárka Nevoralová.

Michael Pupala je také prvním místopředsedou Asociace českých stavebních spořitelen a místopředsedou dozorčího výboru ČBA.

Truchliková má bohaté zkušenosti v oblasti bankovnictví s více než 20 lety praxe ve strategickém řízení produktů, marketingu a digitální transformace. Svoji kariéru v Komerční bance zahájila v roce 2002 a od té doby zastávala klíčové manažerské pozice s odpovědností za růst a inovace v retailovém i korporátním segmentu.

Od roku 2019 působí jako Tribe leader Daily Banking Tribu a zaměřuje se na digitalizaci a inovace klíčových produktů a služeb. Mezi její nejvýznamnější infrastrukturální projekty patří výměna karetního systému a budování Payment Hubu KB.

„Rád bych poděkoval Michaelovi za jeho práci a vysoké osobní nasazení při strategické transformaci Modré pyramidy, která je nově v rámci celé skupiny KB zodpovědná za kompletní financování potřeb klientů v oblasti bydlení,“ říká Jan Juchelka, generální ředitel a předseda představenstva Komerční banky.

„Zkušenosti Moniky Truchlikové pomohou Modré pyramidě využít nové technologické a procesní zázemí plně ve prospěch našich klientů i k dalšímu růstu společnosti,“ dodává Juchelka.

Monika Truchlíková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví, a programu Leadership in the Digital Age od Harvard Business Publishing. Byla oceněna jako VISA #1 žena v platebních systémech (2022), MasterCard Issuing Payment Leader (2023) a Top Woman in Finance (2023). V rámci ČBA vede pracovní skupinu, která se zabývá moderními platebními metodami.

