Jak dostat ze stavebka co nejvíc. Za šest let až osm státních podpor

Kdo si založí stavební spoření v prosinci, může snadno získat osm státních příspěvků. Možnost protáhnout si šestiletou dobu spoření mohou využít i lidé, kteří teď zvažují, že si ho do konce roku zruší.

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 16. 12. 2024

Stavební spoření už sice po snížení státní podpory není tak atraktivní jako dříve, pro některé lidi přesto jde stále o vyhledávaný způsob spoření.

Hlavně pro nové zájemce znamená konec roku také šanci, jak díky jednorázovému vkladu v prosinci získat státní podporu za celý rok. Ke splnění zákonného nároku na maximální státní příspěvek za daný rok postačí, když se klientovi připíše ke smlouvě vklad 20 tisíc korun do konce prosince.

Kdo si založí stavebko v posledním měsíci roku, může snadno získat dokonce osm státních příspěvků. Možnost protáhnout si šestiletou dobu spoření mohou využít i lidé, kteří teď zvažují, že si ho do konce roku zruší.

Osm státních příspěvků místo šesti

Jak si přilepšit? Na smlouvu založenou v prosinci je nutné na začátku spoření vložit 20 tisíc korun tak, aby na účet stavební spořitelny přišly do konce roku. Klient tím získá nárok na první maximální státní podporu. Dalších šest státních příspěvků mu bude náležet za následujících šest let spoření.

Pro získání osmé státní podpory je pak nutné smlouvu neukončit po uplynutí šestileté vázací doby v prosinci. Ideální je ukončit ji k 31. lednu následujícího roku, což klientovi umožňuje i v lednu vložit 20 tisíc korun a zachovat si nárok na plnou státní podporu za daný rok. V součtu tím získá osm státních podpor.

„Klienti, kterým uběhne šestiletá doba spoření let před koncem roku a chtějí získat nárok na dodatečnou státní podporu v následujícím roce, musí mít aspoň jeden den v následujícím roce aktivní smlouvu a také musí mít na svém stavebním spoření připsaný vklad, ze kterého se jim budou počítat zálohy státní podpory. Pro maximální státní podporu je to částka 20 tisíc korun,“ potvrzuje Jana Součková ze Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinka).

Pro ukončení smlouvy k 31. lednu je také třeba brát v úvahu, že standardní výpovědní doba jsou tři měsíce. Pokud by tedy klient ukončil smlouvu k 31. lednu, stavební spořitelna mu pošle naspořenou částku plus zálohy státní podpory za šest let. Sedmou státní podporu (za minulý rok) dostane v dubnu v aktuálním roce. Osmou státní podporu pak až v dubnu příštího roku.

Podívejme se na modelový příklad klienta, kterému šestiletá vázací doba spoření skončí letos v prosinci a výpověď smlouvy podá k 31. prosinci 2024. Výpovědní doba mu uplyne na konci března 2025 – až do té doby může vložit na svůj účet ve stavební spořitelně dodatečných 20 tisíc korun. Naspořenou částku včetně zálohy státní podpory za roky 2018 až 2023 mu spořitelna odešle počátkem dubna 2025. Během dubna 2025 pak obdrží státní podporu za rok 2024 a v dubnu 2026 podporu za rok 2025.

Pro získání osmi maximálních státních příspěvků je však nutné pamatovat i na to, že podpora se vyplácí jednou za kalendářní rok. Pokud klient na počátku roku nárokoval na starou smlouvu maximální státní podporu, nemůže ji po výpovědi staré smlouvy získat za stejný rok ještě na nově založené stavební spoření.

Podpora klesla na polovinu, smluv ubývá

Státní příspěvek ve výši až 2000 korun ročně mohli klienti stavebních spořitelen při splnění podmínek (šestiletá doba spoření a roční vklad alespoň 20 tisíc korun) naposledy získat za rok 2023.

Od roku 2024 se pravidla pro výplatu státního příspěvku změnila a jeho maximální výše klesla na polovinu. Lidé tak mohou získat od státu maximálně 1000 korun za rok. Nová pravidla se vztahují nejen na nové smlouvy uzavřené po 1. lednu 2024, ale i na ty starší.

Za letošní tři čtvrtletí přibylo 266 568 nových smluv na spoření. Je to přibližně o sedm procent víc než ve stejném období loňského roku. „Za vyšším zájmem o nové smlouvy jsou především dva důvody. Prvním je garance vysoké úrokové sazby vkladů podpořené marketingovými nabídkami stavebních spořitelen. Druhým důvodem jsou klesající sazby na termínovaných vkladech a spořicích účtech bank,“ říká Libor Vošický, předseda Asociace českých stavebních spořitelen a šéf Stavební spořitelny České spořitelny.

Celkový počet smluv ve fázi spoření ale dál klesá. V pěti stavebních spořitelnách působících v Česku dosahoval ke konci září 2 747 116, což je o 6,7 procenta méně než před rokem.

Výplatu jde někdy urychlit

Stavební spořitelny umožní klientům po takzvané vázací době (šestiletém spoření) v některých případech i zkrátit výpovědní lhůtu k ukončení smlouvy, a to i bez poplatku.

Například v Buřince klienti mohou požádat o prominutí výpovědní doby s rychlou výplatou. V takovém případě dostanou peníze na účet obvykle do týdne.

„Klient, který ukončuje smlouvu o stavebním spoření sjednanou od 1. dubna 2019 s požadavkem na rychlou výplatu peněz a s prominutím výpovědní doby, má tuto službu automaticky zdarma bez jakýchkoliv podmínek. Klientovi se sjednanou smlouvou do 31. března 2019 nebude cena za rychlou výplatu peněz účtována, pokud uzavře novou smlouvu o stavebním spoření s libovolnou výší cílové částky,“ upřesňuje Součková. Jinak poplatek činí 0,5 procenta z cílové částky.

Chcete spořit na bydlení? Poradíme! Díky nejvýhodnějšímu stavebnímu spoření si na budoucí bydlení nemusíte brát hypotéku. Úvěr ze stavebka na rekonstrukci stačí. Chci si spořit

Stavební spořitelna KB Modrá pyramida má zrychlenou výplatu zdarma, když na nově založenou následnou smlouvu klient pošle alespoň 10 tisíc korun. „Navržené datum ukončení smlouvy také musí být minimálně sedm dnů od data doručení výpovědi,“ říká mluvčí Pavel Zúbek. V ostatních případech klient za zrychlené ukončení smlouvy po vázací době zaplatí jedno procento z aktuálního zůstatku na účtu stavebního spoření.

V ČSOB Stavební spořitelně lze podle mluvčí Moniky Hořínkové zrychlenou výpověď využít spíše v individuálních případech. „Snažíme se klientům vyjít vstříc a peněžní prostředky jsou jim vyplaceny po 21. dni od doručení žádosti o zrychlenou výpověď,“ říká. Sazebník ČSOB poplatek za službu zrychlené výplaty po vázací době neuvádí.

Raiffeisen umožňuje zrychlenou výplatu bez poplatku pod podmínkou sjednání nové smlouvy a převedení 5000 korun z ukončované na novou smlouvu. „Případně je to možné, pokud už klient novou smlouvu má – stačí na ni poslat tuto částku z ukončované smlouvy,“ říká Martina Kotasová z tiskového oddělení. „Možnost ukončit smlouvu zrychleně bez nové smlouvy nemáme v nabídce,“ dodává.

Ani Moneta nemá v sazebníku přímo poplatek za zrychlenou výplatu. Uvádí tam pouze poplatek za ukončení smlouvy dohodou – je ve výši jednoho procenta ze zůstatku na účtu ke dni ukončení smlouvy (minimálně 100 korun a maximálně 5000 korun).

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem