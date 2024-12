V prosinci je poslední příležitost, jak sjednat smlouvu o stavebním spoření a získat státní podporu za celý kalendářní rok. Pro spořitelny je to nejsilnější měsíc, jejich aktivita proto na konci roku vrcholí. Co připravily letos?

Na prvním místě žebříčku stavebního spoření zůstává i na začátku prosince Stavební spořitelna České spořitelny neboli Buřinka. Vyplývá to z porovnání webu Stavebky.cz.

Prosinec je pro stavební spořitelny nejrušnějším obdobím. Lidé rádi odkládají věci na poslední chvíli a současně vědí, že i když uzavřou smlouvu v posledním měsíci roku, získají plnou státní podporu. Proto bývá v prosinci sjednáno největší množství smluv. Stavební spořitelny si to uvědomují a pečlivě se připravují.

Pokud jste ale čekali třeskuté navýšení úroků nebo prémií, budete zklamáni. Úrokové sazby v ekonomice klesají a stavebním spořitelnám stačí jen to, že na rozdíl od spořicích účtů své sazby nemění. Takže v prosinci se žádná nová marketingová akce neobjevila.

Buřinka vychází nejlépe díky štědrému bonusu ve výši státního příspěvku. Ten od letoška klesl na polovinu, tedy z maximálně 2000 Kč na 1000 Kč ročně. K základní úrokové sazbě 2 % p.a. přidává Buřinka kompenzaci ve výši státní podpory: pro smlouvy sjednané online připíše bonus ke státní podpoře za roky 2024 až 2029, pro smlouvy uzavřené jiným způsobem jen za roky 2024 až 2028.

K tomu Buřinka přidává bonus 2500 Kč lidem, kteří na počátku smlouvy (do pěti měsíců) vloží na účet alespoň 75 000 Kč.

Při sjednání smlouvy online a měsíčním vkladu 1700 Kč si u Buřinky během šesti let naspoříme 138 247 Kč, což odpovídá čisté úrokové sazbě 4,036 %. To je čisté zhodnocení vkladů při zohlednění všech poplatků a daní.

Kdybychom chtěli stejného výsledku dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 4,748 % po dobu šesti let. Zatímco sazba na spořicím účtu se může kdykoliv změnit, na stavebním spoření je garantovaná po celých šest let. Na druhou stranu peníze ze spořicího účtu si lze kdykoliv vybrat bez sankce.

Lidé, kteří mají u Buřinky starší smlouvu (uzavřenou do 31. července 2023) a sjednají si novou, mohou získat ještě o něco více, protože jim odpustí poplatek za vedení účtu za prvních šest let. Protože na toto zvýhodnění nemá nárok každý střadatel, není zahrnuto do vypočteného výnosu ve srovnávači.

Porovnání stavebního spoření při vkladu 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let Nabídky porovnáváme podle částky, kterou naspoříme úložkami 1700 korun za měsíc po dobu šesti let. Do výpočtu jsme vedle úroků a státní podpory zahrnuli také poplatky a daně. Čistá úroková sazba v posledním sloupci nám říká, jako by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku. Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba ČS (Buřinka) Standard online 138 247 Kč 4,036 % ČS (Buřinka) Standard 137 237 Kč 3,797 % ČSOB TrendPlus Spořicí Optimum 136 092 Kč 3,532 % Moneta ProSpoření pro děti 135 967 Kč 3,493 % Moneta ProSpoření Premium 134 919 Kč 3,240 % Moneta ProSpoření 133 185 Kč 2,815 % Modrá pyramida (KB) Moudré spoření 133 029 Kč 2,776 % Raiffeisen Jistota 132 538 Kč 2,654 % Raiffeisen Spoření 131 183 Kč 2,315 % Stav k 3. 12. 2024. Zdroj: Stavebky.cz

