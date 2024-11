Co se děje

Stavební spořitelny za letošní tři čtvrtletí podepsaly 266 568 nových smluv na spoření. Je to přibližně o sedm procent víc než ve stejném období loňského roku. Po útlumu tak dochází k oživení zájmu o nové smlouvy, věří stavební spořitelny.

„Růst zájmu o nové smlouvy potvrzuje, že stavební spoření zůstává oblíbeným finančním produktem pro české domácnosti. Díky němu mohou lidé dosáhnout zpravidla vyššího zhodnocení než u současných spořicích či termínovaných vkladů,“ říká Michael Pupala, první místopředseda Asociace českých stavebních spořitelen a šéf Modré pyramidy.

Nejnovější čísla od spořitelen, které shromažďuje ministerstvo financí, však zároveň potvrzují, že celkový počet smluv ve fázi spoření dál klesá, stejně jako celkový objem vkladů. A to zhruba stejným tempem jako v loňském roce.

V pěti stavebních spořitelnách působících v Česku klesl počet smluv ve fázi spoření ke konci září na 2 747 116, což je o 6,7 procenta méně než před rokem.

Celková naspořená částka klientů ve stavebních spořitelnách se meziročně snížila o 4,6 procenta na zhruba 297 miliard korun.

Právě u ministerstva financí žádají stavební spořitelny o státní příspěvek pro své klienty. Stát na něm letos (za loňský rok) poslal stavebním spořitelnám kolem 3,8 miliardy korun. Oproti stejnému období loňského roku tak ušetřil bezmála 400 milionů korun.

Pokles vkladů ve stavebních spořitelnách podle odborníků způsobily nejistota a rozhodování vlády o státní podpoře. Kvůli konsolidaci státního rozpočtu bylo loni ve hře i zrušení státního příspěvku. Vláda nakonec rozhodla „jen“ o snížení příspěvku na polovinu.

Státní podpora stavebního spoření od letošního ledna dosahuje už jen pěti procent ročně z naspořené částky do dvaceti tisíc korun. Maximální státní příspěvek tak klesl ze dvou na pouhý jeden tisíc korun. Změna se dotkla nejen nových, ale i starších smluv.

„Mnozí klienti, kteří uzavřeli smlouvu na stavební spoření před šesti a více lety, odcházeli ze stavebních spořitelen právě kvůli snížení státního příspěvku. Navíc si mohli vybrat své úspory, včetně dosud připsaného státního příspěvku. Tím pádem stavebním spořitelnám klesly i celkové vklady,“ vysvětluje Petr Kielar, který dlouhodobě sleduje vývoj v této části finančního trhu a provozuje portál stavebky.cz.

Někteří klienti se kvůli snížení státního příspěvku rozhodli k předčasné výpovědi smlouvy i za cenu, že na něj ztratí nárok. Přispěl k tomu i nedávný vývoj úroků na spořicích účtech a termínovaných vkladech. Pro většinu lidí se staršími smlouvami bylo atraktivnější převést úspory na jiný typ bankovních vkladů, na nichž mohli dosahovat lepší zhodnocení než na svém stavebním spoření.

Úrokové sazby spořicích účtů a termínovaných vkladů však v posledních měsících klesají. Stavební spořitelny věří, že to teď střadatele motivuje vrátit se k jejich produktům s garantovaným zhodnocením. „Výhodou stavebního spoření je pevné úročení vkladů po celou dobu smlouvy, která obvykle trvá šest let, což si klienti uvědomují,“ říká Pupala.

Kvůli obavám z odlivu vkladů stavební spořitelny letos přistoupily k akčním nabídkám: novým klientům nabízejí za podpis smlouvy různé prémie a bonusy, především se jim snaží kompenzovat nižší státní příspěvek.

„Tři z pěti stavebních spořitelen – České spořitelny, Monety a ČSOB garantují novým klientům, že jim státní příspěvek dorovnají podle dřívějších pravidel, která platila do konce loňského roku. Znamená to, že pokud klient bude spořit měsíčně částku 1700 korun po dobu šesti let, dorovnají státní příspěvek na dva tisíce korun,“ upřesňuje Kielar.

Také on souhlasí s tím, že stavebním spořitelnám v současnosti nahrává i snižování úroků na ostatních vkladech v bankách. „Klienti si víc uvědomují, že na stavebním spoření mohou dosáhnout garantovaný vyšší úrok na šest let a že je nyní vyšší než na většině spořicích a termínovaných vkladů. Roční výnos na stavebním spoření po zdanění teď může dosahovat přes čtyři procenta, což je úroveň, které většina ostatních vkladů v bankách nemůže konkurovat,“ dodává Kielar.

