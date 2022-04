Nejvyšší úrok za deset let. Stavební spoření má nového krále

Nejlepší stavební spoření k 23. 4. 2022 Nabídky porovnáváme podle částky, kterou naspoříme úložkami 1700 korun za měsíc po dobu šesti let. Do výpočtu jsme vedle úroků a státní podpory zahrnuli také poplatky a daně. Čistá úroková sazba v posledním sloupci nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku. Do srovnání jsme zahrnuli i speciální nabídky, které kromě nové smlouvy o stavebním spoření předpokládají také zřízení a používání nového běžného účtu u mateřské banky.