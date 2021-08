Stavební spoření pro děti má novou jedničku, ukazuje porovnání

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) přichází od srpna s akční prémií pro mladé do 18 let. Jde o momentálně nejlepší nabídku stavebka v této věkové kategorii, ukazuje nezávislé porovnání webu Stavebky.cz.

Kdo s Buřinkou do konce září uzavře smlouvu o stavebním spoření, získá prémii ve výši poplatku za sjednání smlouvy, nejvýše však 2000 korun. Poplatek je standardně jedno procento z cílové částky, takže pokud zvolíme cílovou částku do 200 tisíc, prémie tento poplatek plně kompenzuje.

Klient musí být mladší 18 let (smlouvu lze uzavřít nejpozději den před 18. narozeninami). Smlouvu za něj uzavírá smlouvu jeho zákonný zástupce, lze to i online. Další podmínkou pro připsání prémie je, že klient bude mít do čtyř měsíců od uzavření smlouvy na účtu aspoň 2000 korun.

Buřinka je díky akci v čele žebříčku stavebního spoření pro mladé (do 18 let), který sestavuje web Stavebky.cz. Jen těsně za ní jsou Moneta stavební spořitelna a Modrá pyramida. Porovnání vychází z částky, které dosáhneme za šest let, pokud pravidelně spoříme 1700 korun měsíčně. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky, daně, úroky i státní podporu.

Aktuální tabulku a další podrobnosti najdete na webu Stavebky.cz.

Petr Kielar Petr Kielar v letech 1994–2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlíp popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy... Další články autora.