ČSOB Stavební spořitelna (Liška, dříve Českomoravská stavební spořitelna) přichází s novým tarifem nazvaným Duo. Je bez poplatků a na první rok nabízí úrokovou sazbu 0,5 %. To je momentálně na úrovni nejlepších spořicích účtů.

Pro srovnání: Nejvyšší úrok v bankách teď nabízejí spořicí účty Hello bank s 0,6 % (do 200 000 Kč) a Creditas s 0,5 % (do 350 000 Kč) – v obou případech bez poplatků a dalších podmínek. Při „aktivním využívání běžného účtu“ lze na 0,6 % dosáhnout ještě u Raiffeisenbank (do 150 000 Kč).

Tarif Duo od Lišky má několik podstatných omezení. Tím hlavním je, že zájemce musí mít u stejné stavební spořitelny zároveň klasickou smlouvu o stavebním spoření ve standardním tarifu. Duo si tedy lze sjednat jenom jako doplněk k hlavní smlouvě – ta nemusí být úplně nová, stačí i starší, pokud je stále platná.

Výsledných 0,5 % se skládá ze dvou částí: Základní úroková sazba 0,1 % je ze zákona pevná po dobu nejméně šesti let. Po dobu jednoho (prvního) roku se k ní připočte úrokový bonus 0,4 %. Od druhého roku je spoření bez bonusu, takže úročení klesne jen na základních 0,1 %. Klient nicméně může smlouvu s tarifem Duo kdykoliv bez sankce ukončit.

Peníze na „spořicí účet“ Duo lze – podobně jako v bankách – vložit buď jednorázově, nebo postupně. Oproti klasickému spořicího účtu si však z něj nelze vybrat jenom část vkladu. Výběr je možný pouze jednorázově (ukončením smlouvy). A protože formálně jde stále o tarif stavebního spoření, platí tu standardní tříměsíční výpovědní lhůta – Liška slibuje možnost ji zkrátit.

Podobný „spořicí účet“ ke stavebnímu spoření nabízí už delší dobu Raiffeisen stavební spořitelna jako Felixovo spoření. Ten nabízí stejné zhodnocení jako Duo, ale jenom pro částku do 100 tisíc korun, nad tuto hranici už Felix zaostává.

Lze na tarif Duo čerpat i státní podporu? Můžete s ním získat výhodný úvěr ze stavebního spoření? Jak se aktuálně vyplatí standardní tarify ČSOB Stavební spořitelny? Další podrobnosti a detailní porovnání čtěte na webu Stavebky.cz.

