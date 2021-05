Co se děje

ČSOB Stavební spořitelna od začátku května nabízí slevu až 1500 Kč na poplatku za sjednání smlouvy a pokud pro ni najdete alespoň jednoho dalšího klienta, přidá vám na účet stavebního spoření dalších 500 Kč navíc.

Souběh dvou akcí dělá z novinky od Lišky momentálně nabídku s nejvyšším zhodnocením na trhu. Když budete šest let spořit 1700 Kč měsíčně, můžete dosáhnout čisté úrokové sazby 3,553 %. Pro srovnání: kdybychom chtěli stejného zhodnocení dosáhnout spořicím účtem, musel by mít sazbu 4,18 %.

Souběh obou zvýhodnění je však omezený. Prémie 500 Kč za nového klienta má sice běžet až do konce roku, ale sleva 1500 Kč za uzavření smlouvy končí 21. května – pokud ji spořitelna neprodlouží.

Rozdíly v nabídce pěti stavebních spořitelen na trhu jsou dlouhodobě minimální. V tabulce je porovnáváme podle částky, kterou naspoříme za šest let, pokud pravidelně spoříme 1700 korun měsíčně. Do výpočtu zahrnujeme veškeré poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku.

Srovnání stavebního spoření Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba ČSOB (Liška) Akce 1500 Kč s prémií za nového klienta 136 239 Kč 3,553 % Moneta ProSpoření online 136 096 Kč 3,518 % Moneta ProSpoření Premium 136 096 Kč 3,518 % Moneta ProSpoření 55+ 136 096 Kč 3,518 % Moneta ProSpoření Kamarád 136 096 Kč 3,518 % Modrá pyramida Prémie 2000 Kč 136 093 Kč 3,517 % Modrá pyramida Pohoda (55+) 136 093 Kč 3,517 % Modrá pyramida Start 136 093 Kč 3,517 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí akce 1500 Kč 135 659 Kč 3,413 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí pro klienty ČSOB 135 659 Kč 3,413 % SSČS (Buřinka) Standard 134 487 Kč 3,129 % Moneta ProSpoření 134 471 Kč 3,125 % Modrá pyramida Moudré spoření 134 468 Kč 3,125 % Raiffeisen Spoření S 202 134 398 Kč 3,107 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí 134 034 Kč 3,019 % Zdroj: Stavebky.cz

Nevýhodou zmíněné novinky od ČSOB Stavební spořitelny je její složitost. Především je nutné získat nového klienta, což může být limitující faktor. Ale i potom je nutné mít na zřeteli řadu podmínek, které je potřeba splnit. Podmínky sice nejsou příliš omezující a jejich splnění nevyžaduje velké úsilí, je však dobré o nich vědět, abychom se neochudili o některou z výhod.

O jaké podmínky konkrétně jde? Podrobnou recenzi „akce 1500 Kč s prémií za nového klienta“ přináší specializovaný web Stavebky.cz.

