Nejlepší stavební spoření. Aktuální porovnání

U které stavební spořitelny zhodnotíte vklady nejvýhodněji? Čeho využít a na co si dát pozor?

Nejvýhodnější stavební spoření pro dospělé nadále nabízí Moneta stavební spořitelna. Vyplývá to z aktuálního porovnání, které připravil specializovaný web Stavebky.cz.

Produkty ProSpoření Premium i ProSpoření přinášejí ve výsledku čistou úrokovou sazbu 3,518 % p. a. Kdybychom chtěli stejného zhodnocení dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 4,139 %, protože úroky podléhají 15% srážkové dani.

Nabídky stavebních spořitelen jsou opět velmi vyrovnané. Modrá pyramida na druhém místě zajistí za šest let jenom o tři koruny nižší zhodnocení. Podstatnější rozdíl je však v podmínkách, které je pro dosažení tohoto výnosu nutno splnit. Zatímco u Monety jde o standardní nabídku, pro získání nejlepšího výnosu u Modré pyramidy je potřeba splnit řadu podmínek.

V porovnání hodnotíme produkty, které nejsou omezeny věkem. Stavební spořitelny často nabízejí výhodnější podmínky (obvykle nižší vstupní poplatek) dětem a mladým, případně naopak seniorům. Tyto varianty tentokrát necháme stranou a podíváme se na tarify, které jsou takříkajíc pro všechny.

Nabídky stavebních spořitelen porovnáváme podle částky, kterou naspoříme za šest let, pokud pravidelně spoříme 1700 korun měsíčně. Do výpočtu zahrnujeme veškeré poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku.

Srovnání stavebního spoření pro dospělé Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba Moneta ProSpoření online 136 096 Kč 3,518 % Moneta ProSpoření Premium 136 096 Kč 3,518 % Modrá pyramida Prémie 2000 Kč 136 093 Kč 3,517 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí pro klienty ČSOB 135 659 Kč 3,413 % Buřinka Standard 134 487 Kč 3,129 % Moneta ProSpoření 134 471 Kč 3,125 % Modrá pyramida Moudré spoření 134 468 Kč 3,125 % Raiffeisen Spoření S 202 134 398 Kč 3,107 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí 134 034 Kč 3,019 % Zdroj: Stavebky.cz

Petr Kielar Další články autora.