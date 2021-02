Na peníze ze stavebka si počkáte. V pořádku, tvrdí spořitelny

Jak na to

Na peníze ze stavebního spoření si na jeho konci musíte počkat. Všechny stavební spořitelny totiž mají tříměsíční výpovědní lhůtu, takže se k penězům dostanete až po více jak čtvrt roce od výpovědi. Některé umějí výplatu provést dříve bez podmínek, některé jen při současném sjednání nové smlouvy.

Jak to běžně funguje? Když třeba kdykoli během února dáte výpověď, začne výpovědní lhůta běžet až od začátku příštího měsíce, tedy od začátku března. Tři měsíce jsou v tomto případě březen, duben, květen – až po jejich uplynutí, tedy na začátku června, peníze dostanete. To vše po minimálně šesti letech spoření.

„Tříměsíční výpovědní doba je uvedena v našich všeobecných obchodních podmínkách, postupujeme tedy v souladu s nimi,“ říká Tomáš Kofroň, mluvčí Českomoravské stavební spořitelny.

„Výpovědní doba má za cíl chránit banku před náhlými změnami chování klientů, v tomto případě před náhlým výběrem peněz. Po šesti letech, kdy již výběr peněz našich klientů není vázán na ztrátu státní podpory, jsou prostředky takzvaně likvidní a banka se potřebuje připravit s předstihem na vybírané částky,“ vysvětluje Monika Kopřivová, mluvčí Stavební spořitelny České spořitelny.

„Stavební spořitelny musí toky peněz sledovat i z důvodu zákonem garantovaného nároku na poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření. Musí mít k dispozici nejen peníze pro výplatu naspořených peněz, ale též pro poskytnutí řádného úvěru dle potřeb klientů,“ dodává Kopřivová.

„Výpovědní lhůta tři měsíce je úměrná délce spoření,“ přidává se Šárka Nevoralová, mluvčí Modré Pyramidy.

Když to shrneme: stavební spořitelny na více jak čtvrtročním čekání na peníze nevidí nic špatného, dává podle nich smysl. Ani jedna stavební spořitelna se proto nechystá výpovědní dobu zkrátit.

Zkuste dohodu

Co když peníze po ukončení šestiletého spoření nutně potřebuje dříve než za další tři až čtyři měsíce? Třeba je chcete použít na splacení hypotéky, když vám končí fixace, nebo zrovna máte možnost výhodného nákupu? Pak musíte spoléhat na dohodu se spořitelnou, která může výpovědní lhůtu zkrátit.

„V zásadě se používají dva modely, přičemž některé stavební spořitelny využívají obě varianty současně. První možností je zkrácení výpovědní lhůty za určitý poplatek. Druhou možností je zkrácení výpovědní lhůty za podmínky, že klient uzavře novou smlouvu o stavebním spoření a převede na ni určitou částku z končicí smlouvy. Tím si stavební spořitelna udrží svého klienta i pro další období,“ odpovídá Petr Kielar ze specializovaného webu Stavebky.cz.

Nejvstřícnější se zdají být v Českomoravské stavební spořitelně, která se brzy přejmenuje na ČSOB stavební spořitelnu. „Klient může při ukončení smlouvy požádat o rychlejší výplatu peněz, v takovém případě mu jsou peníze zaslány do 40 dnů od ukončení smlouvy,“ říká Kofroň. Spořitelna podle něj nechce žádné poplatky a požadavku klienta vždy vyhoví.

„Zaslat peníze umíme ještě rychleji – do dvou týdnů od ukončení smlouvy. V takovém případě je však podmínkou uzavření nové spořicí smlouvy,“ dodává Kofroň.

Ještě rychlejší poslání peněz klientům na jejich žádost slibují v Buřince, tedy ve Stavební spořitelně České spořitelny. „Klient může požádat o rychlou výplatu peněz s prominutím výpovědní doby. Učinit tak může spolu s podáním výpovědi,“ říká Kopřivová. Peníze v takových případech Buřinka prý posílá v řádech několika dnů.

Bezplatně ale tuto službu na konci spoření zatím využít nelze. Bez poplatku je totiž až pro smlouvy sjednané od dubna roku 2019. U starších smluv, a ty které se vypovídají nyní, jsou nejdříve z roku 2015, si Buřinka bere 0,5 % z cílové částky. Když tedy na spořicí smlouvě budete mít typickou cílovou částku ve výši 160 tisíc korun, bude vás rychlejší vyplacení naspořených peněz po šesti letech spoření stát 800 korun (0,5 % ze 160 000).

Modrá pyramida za to samé chce 1 % z aktuálního zůstatku. Když tedy máte naspořeno 150 tisíc korun, vezme si za to, že vám peníze vyplatí dříve, 1500 korun. „V případě nenadálých situací může klient zvolit ukončení smlouvy ve zkrácené době a zajistit tak výplatu naspořených prostředků nejpozději do 14 dnů a protože se snažíme reagovat na měnící se potřeby našich klientů i u tohoto dlouhodobého produktu, nabízíme klientům od loňského roku tuto možnost ve větším množství případů zdarma,“ říká mluvčí Šárka Nevoralová.

Raiffeisen stavební spořitelna peníze vyplatí rychleji než po více jak čtvrt roce jen v případě, že si u ní rovnou sjednáte nové spoření. „Pokud by klient chtěl ukončit smlouvu o stavebním spoření ke konkrétnímu datu po uplynutí šestileté vázací lhůty, pak mu můžeme nabídnout dohodu na ukončení. Společně s ní je však nutné uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření,“ říká mluvčí spořitelny Lenka Molnárová.

Podobné je to u Moneta stavební spořitelny. Ta peníze pošle dříve jen v případě, že o to požádáte a zároveň v Monetě už máte další smlouvu o stavebním spoření, kam musíte z ukončené smlouvy převézt nejméně 5000 korun.

Ptejte se dopředu

Můžete na celou situaci vyzrát tak, že výpověď podáte s předstihem? Tedy zhruba čtvrt roku před koncem takzvaného vázacího období? Kdyby vám například končila šestiletá spořicí doba v červnu a podali byste výpověď už v dubnu, přišli byste o státní příspěvek, nebo nikoli?

Podle odpovědí mluvčích ve většině spořitelen nikoli. „Podání výpovědi ještě v zákonné vázací lhůtě možné je. Pokud klientovi končí tato lhůta v červnu, může výpověď podat opravdu již v březnu a o státní příspěvek tak nepřijde,“ odpovídá Nevoralová. „Pokud klient vypoví smlouvu v dubnu a šest let uplyne v červnu, o státní podporu nepřijde,“ přidává se Zuzana Filipová z Moneta stavební spořitelny.

V Lišce to ale vidí jinak. „Zákonná lhůta pro získání státní podpory je šest let. Pokud tedy nechce klient přijít o státní podporu, může smlouvu vypovědět až po uplynutí těchto šesti let,“ říká Kofroň.

Pokud se tedy na konci stavebního spoření budete chtít ke svým penězům dostat co nejdříve, zjistěte si s dostatečným předstihem, jaké máte ve vaší stavební spořitelně možnosti.

