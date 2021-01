Nechcete platit za nové stavebko? Stačí si počkat, ukazuje analýza

Když uzavíráte smlouvu o stavebním spoření, máte skoro poloviční šanci, že nebudete muset platit vstupní poplatek. Přesněji řečeno: pokud jste loni smlouvu náhodně uzavřeli u jakékoli z pěti stavebních spořitelen, měli jste 45% šanci, že se zrovna trefíte do doby, kdy spořitelna poplatek v akci odpouštěla. Ukazuje to analýza webu Stavebky.cz.

Obvyklý poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření činí jedno procento z cílové částky. Toto základní nastavení mají dnes všechny stavební spořitelny. Cílová částka pro takzvané spořicí smlouvy, kdy chcete získat maximálně výhodné spoření se státním příspěvkem, se nastavuje v rozhraní 150 až 200 tisíc korun. Na vstupním poplatku tak lze ušetřit obvykle 1500 až 2000 korun.

„V loňském roce skutečně nebylo složité uzavřít smlouvu o stavebním spoření bez vstupního poplatku, stačilo si počkat. Zvýhodnění se netýká jen tarifů, které by jinak byly méně výhodné. Často jsou se slevou nabízeny i tarify, které by byly zajímavé i bez slevy,“ říká Petr Kielar z webu Stavebky.cz.

Zmíněná 45% šance na smlouvu bez poplatku se loni týkala situace, kdy chcete smlouvu pro jakéhokoli klienta bez omezení věku. Analýza zjistila, že ještě větší šance na „bezpoplatkovou akci“ je u smluv pro mladé nebo naopak starší klienty.

Například Modrá pyramida loni nabízela po celý rok smlouvy bez poplatku pro mladé do 26 let (včetně) a pro klienty od 55 let věku. Moneta stavební spořitelna nabízela po celý rok smlouvu zdarma pro mladé, kteří nedovršili 24 let věku a pro zralé klienty od 55 let.

Spořitelny nejspíš budou v podobných akčních nabídkách pokračovat i letos. Jako první začala na bonusy lákat Liška. Moneta stavební spořitelna má sjednání stavebního spoření bez poplatku, když to uděláte online.

