Tak dobré zhodnocení tu dlouho nebylo. Nové porovnání stavebního spoření

Zájem stavebních spořitelen o střadatele sílí. Ve snaze přilákat nové klienty zlepšují své nabídky a zájemci o výhodné spoření toho mohou využít.

Na webu stavebky.cz pravidelně aktualizujeme porovnání nabídek stavebních spořitelen, které počítáme jednotnou metodikou. Při výpočtu vycházíme z předpokladu, že klient uzavře smlouvu o stavebním spoření s nízkou cílovou částkou (140 000 Kč), aby se minimalizoval poplatek za uzavření smlouvy. Měsíční vklad je 1700 Kč, což je optimální částka pro plné využití státní podpory. Doba spoření je šest let. Po tuto dobu je spořitelna povinna držet pevnou úrokovou sazbu z vkladů. Klient může po šesti letech smlouvu ukončit a peníze použít libovolným způsobem, aniž by ztratil nárok na státní podporu.

Předpoklad pravidelného spoření z porovnání vyřazuje jinak zajímavé nabídky Českomoravské stavební spořitelny (Bonusový vklad) a Raiffeisen stavební spořitelny (Akce 2000 Kč).

Podle zmíněných parametrů vypočítáme částku, kterou klient naspoří za šest let. Do výpočtu zahrnujeme veškeré poplatky, daně a státní podporu. Pro lepší porovnání s jinými spořicími produkty uvádíme čistou úrokovou sazbu i srovnatelnou úrokovou sazbu spořicího účtu (kterou by musel být úročen spořicí účet, aby dosáhl stejného zhodnocení).

Výsledky jsme rozdělili do dvou kategorií: nabídky platné pro všechny zájemce bez ohledu na věk a speciální nabídky pro mladé. V přehledu nenajdete speciální nabídky, které vyžadují jednorázové vložení vyšší částky a při pravidelném spoření 1700 Kč měsíčně je nelze využít.

Absolutním vítězem je časově omezená nabídka Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS, Liška), která je dokonce výhodnější než nabídky pro mladé. Liška totiž zhodnotí vklady čistou úrokovou sazbou 3,87 %. Kdybychom chtěli stejného zhodnocení docílit klasickým spořicím účtem, musel by být úročen sazbou 4,55 %.

V kategorii nabídek pro mladé vede tarif Junior od Raiffeisen stavební spořitelny. Čistá úroková sazba činí 3,78 %, srovnatelná úroková sazba spořicího účtu je 4,44 %.

Podívejme se teď na jednotlivé nabídky podrobněji. Takto vypadá aktuální tabulka těch nejlepších, vynecháme-li speciální nabídky pro mladé.

Stavební spořitelna a tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba Srovnatelná sazba spořicího účtu ČMSS AktivPlus online akce 137 550 Kč 3,87 % 4,55 % SSČS Akce 2000 Kč 136 112 Kč 3,52 % 4,14 % RSTS Spoření S 191 online 136 075 Kč 3,51 % 4,13 % WÜST ProSpoření eOF-S online 136 012 Kč 3,50 % 4,12 % RSTS Spoření S 191 135 254 Kč 3,32 % 3,90 % WÜST ProSpoření eOF-S 135 190 Kč 3,30 % 3,88 % ČMSS AktivPlus Spořicí 134 736 Kč 3,19 % 3,75 % SSČS Standard 134 487 Kč 3,13 % 3,68 % MPSS Moudré spoření 134 468 Kč 3,13 % 3,68 % Tabulka ukazuje, kolik naspoříme u jednotlivých stavebních spořitelen, pokud ukládáme 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let. Výpočet zohledňuje státní podporu, poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba uvádí zhodnocení vkladů po zdanění. Srovnatelná sazba spořicího účtu ukazuje, jakou úrokovou sazbou by musel být úročen spořicí účet, abychom po zdanění dosáhli stejného výnosu jako stavebním spořením. Výpočet: stavebky.cz

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška)

Tato největší stavební spořitelna má momentálně velmi zajímavou nabídku. Liška od letošního května umožňuje uzavření smlouvy online a nyní se zřejmě rozhodla tento nový prodejní kanál patřičně zpopularizovat.

Tomu, kdo uzavře smlouvu přes internet, dá nejen smlouvu zdarma, ale navíc ještě přidá prémii 1000 Kč. Nabídka platí pouze do 1. září 2019. Smlouva musí být uzavřena dospělým klientem (věk 18 let a více) s cílovou částkou do 150 000 Kč. Při vyšší cílové částce se platí poplatek 1 % z cílové částky snížené o 150 000 Kč.

Je to zřejmě první nabídka, kdy stavební spořitelna platí klientovi za uzavření smlouvy. Obvykle to bývá naopak – standardní poplatek za uzavření smlouvy dosahuje jedno procento z cílové částky. V tomto případě ale klient při cílové částce do 150 000 Kč nejen neplatí žádný poplatek za uzavření smlouvy, ale naopak dostane ještě tisícikorunovou prémii. Ve srovnání se standardní nabídkou ČMSS vyplatí spořitelna po šesti letech o 2814 Kč více.

Příjemný je nejen výnos, ale také neobvykle jednoduché a dobře splnitelné podmínky. Je pouze nezbytné spořit alespoň 0,5 % cílové částky po dobu šesti let, aby byly splněny podmínky Bonusového programu. Základní úroková sazba ČMSS je totiž 0,6 % a k ní je možno získat bonus ve výši dalšího 0,6 %, tedy celkem 1,2 %. Pro tento bonus je nutné přiměřeně spořit. Naštěstí není tato podmínka příliš tvrdá, navíc je možné si spoření takříkajíc předplatit – tedy vložit na počátku jednu větší částku.

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)

V rámci aktuální akce nabízí Buřinka novým klientům slevu na poplatku za uzavření smlouvy, a to až 2000 Kč. Ten, kdo během prvních čtyř měsíců od uzavření smlouvy naspoří alespoň 3000 Kč, získá prémii ve výši poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 2000 Kč. Jinými slovy to znamená, že může uzavřít smlouvu až do cílové částky 200 000 Kč zdarma, bez poplatku za uzavření.

Ten, kdo smlouvu o stavebním spoření uzavře online, tedy prostřednictvím internetu, má nulový poplatek dokonce do cílové částky 400 000 Kč. To proto, že poplatek za online smlouvu je fixní ve výši 495 Kč a online lze uzavřít smlouvu jen do výše 400 000 Kč. Také tato akční nabídka je časově omezená, trvá pouze do 31. srpna letošního roku.

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

Raiffeisenka sice nemá žádnou akční nabídku pro pravidelné spoření, zato má výhodné úročení vkladů. Základní úroková sazba je 1,2 % pro všechny klienty bez dalších podmínek. Kromě toho je uzavření smlouvy prostřednictvím internetu zatíženo polovičním poplatkem – tedy 0,5 % cílové částky. Při uzavření smlouvy u finančního zprostředkovatele je poplatek standardní – 1 % cílové částky.

Wüstenrot stavební spořitelna (WÜST)

Nabídka Wüstenrotu je velmi podobná tarifu RSTS. I Wüstenrot úročí vklady zajímavou úrokovou sazbou 1,2 % bez dalších podmínek a nabízí uzavření smlouvy prostřednictvím internetu za poloviční poplatek. Díky tomu se nabídky těchto dvou stavebních spořitelen liší minimálně i ve výsledku. Rozdíl několika korun je dán poplatky za vedení účtu, které se nepatrně liší.

Odlišný je však způsob, jakým je smlouva přes internet uzavírána. Zatímco RSTS vyšle za klientem kurýra, který přiveze smlouvu k podpisu, v případě Wüstenrotu musí klient sám navštívit pobočku stavební spořitelny.

Řešení RSTS je pro klienta komfortnější, ale umožňuje uzavřít smlouvu jen do cílové částky 200 000 Kč. Wüstenrot žádné omezení nemá, a to ani na cílovou částku, ani na slevu. Na tom mohou vydělat ti, kdo potřebují smlouvu s vysokou cílovou částkou. Za cenu cesty na pobočku je možno uzavřít smlouvu s cílovou částkou například 1 000 000 Kč a na poplatku ušetřit 5000 Kč.

Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS)

Modrá pyramida má aktuálně v nabídce Moudré spoření, což je stavební spoření s úrokovou sazbou 0,5 % a úrokovým bonusem 0,5 %. Celková sazba je tedy 1 %, ovšem úrokový bonus zhodnocuje pouze vklady do 300 000 Kč. Vyšší zůstatky jsou úročeny pouze 0,5 %.

Pro získání bonusu je navíc nutno dodržet takzvanou Obratovou podmínku – podobně jako u ČMSS je potřeba spořit alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně. U Modré pyramidy však není možné si tuto částku předplatit jedním velkým vkladem, vklady se vyhodnocují za každý kalendářní rok zvlášť.

Stavební spoření pro mladé

Mladí klienti jsou pro stavební spořitelny zajímaví, proto se často objevují zvýhodněné nabídky právě pro ně. I dnes mají tři z pěti stavebních spořitelen ve svých nabídkách něco pro mladé. Seřadili jsme je do následující tabulky.

Stavební spořitelna a tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba Srovnatelná sazba spořicího účtu RSTS Junior S 181 online 137 177 Kč 3,78 % 4,44 % WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád 136 833 Kč 3,69 % 4,35 % RSTS Junior S 181 136 340 Kč 3,58 % 4,21 % MPSS Start 136 093 Kč 3,52 % 4,14 % Popis tabulky: Tabulka ukazuje, kolik naspoříme u jednotlivých stavebních spořitelen, pokud ukládáme 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let. Výpočet zohledňuje státní podporu, poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba uvádí zhodnocení vkladů po zdanění. Srovnatelná sazba spořicího účtu ukazuje, jakou úrokovou sazbou by musel být úročen spořicí účet, abychom po zdanění dosáhli stejného výnosu jako stavebním spořením. Výpočet: stavebky.cz

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

Nejvýhodnější tarif pro mladé nabízí Raiffeisen stavební spořitelna. Její Junior má totiž bezkonkurenčně nejvyšší úrokovou sazbu 1,5 %. A to bez jakýchkoli dodatečných podmínek, jediným omezením je právě věk. Junior je určen mladým klientům, kteří v den uzavření smlouvy dosáhli věku nejvýše 25 let (včetně).

Čistá úroková sazba tohoto tarifu po započtení všech poplatků, daní a státní podpory činí 3,78 %, takže pro dosažení stejného výsledku bychom potřebovali spořicí účet se sazbou 4,44 %.

Wüstenrot stavební spořitelna (WÜST)

Wüstenrot nabízí ProSpoření se zvýhodněním pro mladé pod názvem Kamarád a Kamarád+. V obou případech spočívá zvýhodnění v nulovém poplatku za uzavření smlouvy, pokud klient nedovršil 24 let věku.

Rozdíl je pouze v tom, že tarif Kamarád má cílovou částku 150 000 Kč a během prvních čtyř měsíců musí být na účet uloženo 1500 Kč, zatímco ve variantě Kamarád+ jsou tyto částky dvojnásobné. Cílová částka je 300 000 Kč a na účet je během prvních čtyř měsíců nutno vložit 3000 Kč.

Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS)

Zvýhodněný tarif pro mladé se u Modré pyramidy jmenuje Start. Klienti do 21 let (včetně) získají zvýhodnění formou prémie ve výši poplatku za uzavření smlouvy až do výše 1500 Kč. Jinými slovy: smlouva s cílovou částkou do 150 000 Kč je zdarma, u vyšších cílových částek je poplatek jedno procento z cílové částky snížené o 150 000 Kč.

O autorovi Petr Kielar v letech 1994-2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. O stavebním spoření přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, napsal mimo jiné knihu Matematika stavebního spoření. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlépe popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy jednotlivých spořitelen.

Další podmínky jsou stejné jako u Moudrého spoření popsaného výše: základní úroková sazba je 0,6 % a pro úrokový bonus 0,6 % je nutno splnit Obratovou podmínku (pravidelné spoření).

Bezpečné dlouhodobé spoření

Stavební spoření dnes představuje nejvýhodnější způsob dlouhodobého spoření, který je navíc bezpečný. Vklady u stavebních spořitelen jsou ze zákona pojištěny (včetně úroků) až do výše ekvivalentu 100 000 eur, tedy něco přes 2 5 000 000 korun.

Za svou popularitu vděčí stavební spoření především státní podpoře, která činí 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 Kč ročně. Pokud klient nečerpá úvěr, musí pro získání státní podpory spořit alespoň šest let, po této době může smlouvu kdykoli ukončit, aniž by o podporu přišel.

Po dobu šesti let také stavební spořitelna nesmí měnit úrokové sazby. Ty se dnes pohybují kolem jednoho procenta, absolutně nejvyšší úrokovou sazbu dnes nabízí Raiffeisen stavební spořitelna v tarifu Junior, který je učen mladým klientům.

Výnosy naopak snižují poplatky. Jak však dnešní přehled ukazuje, čas od času se objeví zajímavé nabídky, které mohou náklady na poplatky významně snížit. Vyplatí se proto sledovat aktuální nabídky, které mohou výrazně zvýšit výnos.