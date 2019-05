Porovnání stavebního spoření: Kdo nabízí nejlepší

Na webu stavebky.cz porovnáváme stavební spoření jednotnou metodikou tak, aby výsledky co nejlépe odrážely realitu. Výpočet ovlivňuje nejen úroková sazba stavební spořitelny a státní podpora, ale i poplatky za vedení účtu a poplatek za uzavření smlouvy.

Při výpočtu předpokládáme, že na účet stavebního spoření budeme po dobu šesti let ukládat 1700 Kč měsíčně a cílová částka bude co nejnižší (140 000 Kč), abychom neplatili zbytečně vysoký poplatek za uzavření smlouvy. Ten je totiž ve většině případů roven jednomu procentu z cílové částky.

Z naspořené částky můžeme vypočítat čistou úrokovou sazbu, která ukazuje, jakého zhodnocení (po zdanění) stavebním spořením dosáhneme. A v posledním sloupečku tabulky je uvedena srovnatelná úroková sazba spořicího účtu. Ta říká, jakou úrokovou sazbou by musel být úročen spořicí účet, abychom po zdanění dosáhli stejného výnosu jako stavebním spořením.

Spořitelna Tarif stavebního spoření Naspořeno celkem Čistá úroková sazba Srovnatelná sazba spořicího účtu RSTS Junior S 181 online 137 177 Kč 3,78 % 4,44 % WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád 136 833 Kč 3,69 % 4,35 % WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád+ 136 833 Kč 3,69 % 4,35 % ČMSS Rodina 136 379 Kč 3,59 % 4,22 % RSTS Junior S 181 136 340 Kč 3,58 % 4,21 % SSČS Akce 2000 Kč 136 112 Kč 3,52 % 4,14 % SSČS Online Akce 136 113 Kč 3,52 % 4,14 % MPSS Pohoda 136 093 Kč 3,52 % 4,14 % MPSS Start 136 093 Kč 3,52 % 4,14 % RSTS Spoření S 191 online 136 075 Kč 3,51 % 4,13 % WÜST ProSpoření eOF-S online 136 012 Kč 3,50 % 4,12 % RSTS Spoření S 191 135 254 Kč 3,32 % 3,90 % WÜST ProSpoření eOF-S 135 190 Kč 3,30 % 3,88 % ČMSS AktivPlus Spořicí 134 736 Kč 3,19 % 3,75 % SSČS Standard 134 487 Kč 3,13 % 3,68 % MPSS Moudré spoření 134 468 Kč 3,13 % 3,68 % Tabulka ukazuje, kolik naspoříme u jednotlivých stavebních spořitelen, pokud ukládáme 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let. Výpočet zohledňuje státní podporu, poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba uvádí zhodnocení vkladů po zdanění. Srovnatelná sazba spořicího účtu ukazuje, jakou úrokovou sazbou by musel být úročen spořicí účet, abychom po zdanění dosáhli stejného výnosu jako stavebním spořením. Výpočet: stavebky.cz

Nejlépe tedy zhodnotíme naše vklady stavebním spořením Junior S 181 u Raiffeisen stavební spořitelny, pokud uzavřeme smlouvu online prostřednictvím jejího webu. Tento tarif je ale určen pouze mladým do 25 let.

Bez věkového omezení je nejvýhodnější akční nabídka Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky), která nabízí slevu na poplatku za uzavření smlouvy.

Anketa Nezapomněli jsme se zeptat: Máte stavební spoření? ano, hned několik v rodině ano, jedno ano, teď jako úvěr chystám se nemám

Nabídky stavebních spořitelen si však velmi zdatně konkurují, rozdíly ve výsledku činí mnohdy jen pár korun. Proto se vyplatí přečíst si důkladně všechny podmínky a neřídit se pouze výnosem.

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

Raiffeisen stavební spořitelna je na čele žebříčku s tarifem Junior S 181. Ten je určen pro mladé do 25 let (včetně), kterým úročí vklady nejvyšší úrokovou sazbou na trhu – 1,5 % za rok. Toto stavební spoření je navíc možno uzavřít online, přes web RSTS a získat tak padesátiprocentní slevu na poplatku za uzavření smlouvy. Při pravidelném spoření 1700 Kč po dobu šesti let můžeme dosáhnout čisté úrokové sazby 3,775 % za rok. Abychom dosáhli stejného zhodnocení vkladů na spořicím účtu, musel by být úročen 4,441 %.

Pro dospělé je určen tarif Spoření S 191, který je úročen 1,2 % p. a. I zde se nabízí možnost uzavření smlouvy přes internet za poloviční poplatek, tedy 0,5 % z cílové částky.

Nabídka RSTS je příjemná tím, že pro dosažení slibovaného zhodnocení nejsou vyžadovány žádné dodatečné podmínky jako je pravidelné spoření a podobně.

Wüstenrot stavební spořitelna

Wüstenrot stavební spořitelna už před rokem zvýšila standardní úrokovou sazbu na 1,2 % za rok. Tehdy byla první, která nabízela základní sazbu vyšší než jedno procento. Na tuto úroveň postupně navyšují úročení i ostatní spořitelny.

I tato stavební spořitelna nabízí výhodnou možnost uzavření smlouvy přes internet. V případě Wüstenrotu to sice není skutečné online uzavření smlouvy, osobní návštěvě poradenského místa se nevyhneme, ale oproti klasickému sjednání zaplatíme za uzavření smlouvy jen poloviční poplatek, tedy 0,5 % z cílové částky.

Další zvýhodnění poskytuje Wüstenrot mladým klientům. Pro mladé do 23 let (včetně) nabízí zvýhodněné spoření Kamarád+, které má vedle příznivého úročení navíc uzavření smlouvy o stavebním spoření zdarma. Kromě věku je podmínkou vložit na účet během prvních čtyř měsíců nejméně 3000 Kč, smlouvu lze uzavřít pouze na cílovou částku 300 000 Kč.

Podobné podmínky má zvýhodnění Kamarád, které je rovněž pro mladé do 23 let (včetně). Smlouvu zdarma získáme, když uzavřeme smlouvu s cílovou částkou 150 000 Kč a na účet pošleme během prvních čtyř měsíců alespoň 1500 Kč.

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška)

Českomoravská stavební spořitelna nedávno zvýšila úročení vkladů na 0,6 % za rok., k tomu ale přidává úrokový bonus 0,6 % pro klienty, kteří si po dobu šesti let ukládají alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně. Pro získání úrokového bonusu je také nutno vzdát se možnosti čerpat úvěr.

Aktuálně nabízí ČMSS zvýhodnění Rodina, kdy při uzavření více smluv v rámci rodiny poskytuje na druhou smlouvu slevu z poplatku za uzavření. Přitom první smlouva (bez zvýhodnění) musí mít cílovou částku nejméně 200 000 Kč a do konce srpna musí být uhrazen poplatek za její uzavření (1 % z cílové částky). Druhá smlouva může mít libovolnou cílovou částku, poplatek za uzavření se platí z cílové částky nad 200 000 Kč. Do této hranice je uzavření druhé (zvýhodněné) smlouvy zdarma.

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)

Buřinka úročí vklady jedním procentem. Aktuálně běží akční nabídky umožňující uzavření smlouvy o stavebním spoření zdarma, nebo se slevou.

Klient, který během tří měsíců vloží na účet stavebního spoření nejméně 3000 Kč, získá prémii ve výši poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 2000 Kč. Smlouva s cílovou částkou do 200 000 je tak de facto bez poplatku za uzavření.

Ještě vyšší cílovou částku bez poplatku můžeme mít, pokud smlouvu o stavebním spoření uzavřeme prostřednictvím internetu. Pro smlouvy uzavřené online je horní limit cílové částky 400 000 Kč.

Modrá pyramida

Modrá pyramida má základní úrokovou sazbu 0,5 %, k tomu lze získat úrokový bonus, pokud po dobu šesti let spoříme 0,5 % cílové částky měsíčně.

Mladí lidé ve věku do 21 let (včetně) mohou získat slevu na poplatku za uzavření až 1500 Kč (tarif Start). A zralí klienti ve věku od 55 let výše mohou mít uzavření smlouvy levnější až o 2000 Kč (tarif Pohoda).

O autorovi Petr Kielar v letech 1994-2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. O stavebním spoření přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, napsal mimo jiné knihu Matematika stavebního spoření. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlépe popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy jednotlivých spořitelen.

Nejvýhodnější způsob bezpečného spoření

Z výpočtu je vidět, že zhodnocení vkladů stavebním spořením se státní podporou nejen převyšuje hodnotu inflace, ale beze sporu se jedná o nejvýhodnější způsob bezpečného spoření.

Úroková sazba je po dobu nejméně šesti let pevná, stavební spořitelna ji nemůže změnit. Vklady jsou pojištěny stejně jako u jiných bank až do výše ekvivalentu 100 000 euro, tedy něco přes 2,5 milionu korun.

Pro dosažení těchto výnosů je nezbytné dodržet podmínky pro získání státní podpory. Ta činí 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 Kč ročně. Pokud chceme pouze spořit a nečerpáme úvěr ze stavebního spoření, je třeba spořit alespoň šest let. Po uplynutí této doby můžeme smlouvu ukončit a naspořenou částku použít libovolným způsobem. Nárok na státní podporu nám zůstává, protože díky našim vkladům mohla stavební spořitelna poskytovat úvěry na bydlení jiným klientům.