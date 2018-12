Peníze na stavebko vložte do konce roku. Ať nepřijdete o podporu

Jestli si chcete v blízké době založit stavební spoření, vyplatí se to udělat ještě před koncem roku, získáte tak státní podporu i za letošek. Pokud už stavebko máte, nezapomeňte zkontrolovat, že jste na něj letos vložili dost peněz, ať z něj vytěžíte maximum.

Zjišťovali jsme ve stavebních spořitelnách, jak půjde uzavřít smlouvu a vložit peníze ještě na poslední chvíli.

Státní podpora: jak to funguje

Princip státní podpory stavebního spoření je celkem jednoduchý. Vždycky na začátku nového kalendářního roku se sečtou vaše vklady s úroky, odečtou se poplatky a daně z úrokového výnosu. Výsledkem je ročně uspořená částka, od které se odvíjí výše státní podpory. Stát vám přidá na účet stavebního spoření deset procent z roční uspořené částky, nejvýš ale z dvaceti tisíc korun. Strop státní podpory je tedy dva tisíce za rok. Je jedno, jestli peníze na stavebko vkládáte průběžně nebo je pošlete až v prosinci jedinou platbou, rozhodující je stav účtu k jednatřicátému prosinci.

Osmkrát státní podpora Proč uzavírat stavebko na konci roku? Jestliže víte, že můžete šest let nějaké peníze postrádat, stavebko se může vyplatit. Proč? Úrok na stavebku není žádný zázrak a stavební spořitelny si za uzavření smlouvy říkají o nehorázné poplatky. Někdy je ale v akcích odpouštějí: Stavebko se slevou Solidní spořicí produkt ale ze stavebka dělá až štědrá státní podpora. Stavebko normálně trvá šest roků, když jste ale šikovní, celkem ji můžete dostat osmkrát. Fígl je v tom, že nemusíte spořit celý kalendářní rok. Když uzavřete stavebko před koncem letošního roku a pošlete dost peněz, připíšou už vám k nim první státní podporu. Druhou až sedmou podporu dostanete za roky 2019–2024. Stavební spoření vypovíte tak, aby končilo v únoru 2025 – a ještě jednou na začátku toho roku pošlete peníze. Tahle poslední státní podpora vám bude vyplacena až zpětně – ale až bude doma, taky se počítá.

Peníze na stavební spoření můžete poslat bankovním převodem, složenkou nebo vložit hotově; záleží na podmínkách vaší stavební spořitelny. Každý způsob úhrady ale má své limity.

Platba složenkou může trvat několik pracovních dní, takže počítejte před koncem roku s dostatečnou rezervou.

Při platbě převodem se zase předem ve své bance ujistěte, jak dlouho peníze na účet stavební spořitelny půjdou. Některé banky to expresní platbou stihnou ještě na Silvestra. Pro jistotu byste ale platební příkaz měli zadat o pár dní dřív.

Vklady v hotovosti zase přijímají jen některé stavební spořitelny.

Podrobnosti jsme se zjišťovali přímo u zdroje – ve stavebních spořitelnách.

Do kdy vložit nebo poslat peníze

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

„V hotovosti mohou klienti peníze na stavebko vkládat na pokladnách v sídle RSTS (Koněvova 2747/99, Praha 3), a to nejpozději 31. prosince do 14 hodin,“ uvedla pro Peníze.cz mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny Lenka Molnárová. Platba převodním příkazem nebo v hotovosti v bance je podle ní možná nejpozději 28. prosince. „Na pobočkách bank je ale nutné ověřit, zda ještě akceptují příkazy s datem splatnosti k 28. prosinci,“ dodává. Poštovní poukázkou můžete peníze na stavebko v Raiffeisen stavební spořitelně posílat do 14. prosince.

Modrá pyramida

„Aby klient získal za rok 2018 státní podporu, je třeba, aby byly peníze připsané na účtu stavebního spoření nejpozději 31. prosince. Může je poslat prostřednictvím kterékoliv banky, bezhotovostně elektronicky. Standardní platební příkazy k úhradě, které mají být v jiné bance zúčtovány ještě v roce 2018, je třeba předat k zúčtování na přepážce nejpozději v pondělí 31. prosince do 11 hodin se splatností nejpozději 31. prosince. Prostřednictvím samoobslužného boxu nejpozději ve čtvrtek 27. prosince se splatností nejpozději 31. prosince,“ vyjmenovává mluvčí Modré pyramidy Hana Vaněčková.

Další možnost je vložit peníze na stavební spoření hotově. „Pro klienty Modré pyramidy je velice snadné vložit hotovost na kterékoli pobočce Komerční banky,“ pokračuje mluvčí. Do 28. prosince to můžete udělat standardním vkladem v hotovosti na pokladně libovolné pobočky Komerční banky. Případně ještě 31. prosince do 12.30 hodin super expresním vkladem hotovosti na pokladně Komerční banky, a to bez poplatku.

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)

„Každému klientovi radíme vložit peníze včas, aby měl klidné Vánoce. Pokud by chtěl vložit peníze až v závěru roku, doporučujeme je poslat nejpozději v pátek 28. prosince převodním příkazem, případně je do stejného dne vložit na přepážce v České spořitelně v hotovosti. Úplně poslední možný okamžik předání peněz nebo příkazu k úhradě v České spořitelně je v pondělí 31. prosince ve 12 hodin,“ shrnuje mluvčí Buřinky Lukáš Kropík.

Posílat peníze poštou nedoporučuje. „Přestože Česká pošta musí dodržovat zákonnou platbu do druhého dne v bance příjemce, a měla by tak peníze vložené 28. prosince doručit do Buřinky včas, platba poštovní poukázkou je zpoplatněna dle ceníku České pošty. Klientům proto radíme vložit peníze včas bezhotovostně, případně na přepážce v České spořitelně v hotovosti,“ dodává Lukáš Kropík.

Českomoravská stavební spořitelna (Liška)

„Vložit hotovost lze v kterékoli bance dle preference klienta a otevírací doby jednotlivých bank, na pobočkách stavební spořitelny hotovost nepřijímáme,“ sdělil nám mluvčí Lišky Tomáš Kofroň. I bezhotovostní platby se podle něj řídí platebními pravidly a termíny jednotlivých bank. „Doporučujeme klientům, aby raději počítali s rezervou dvou pracovních dnů, tedy aby poslali peníze nejpozději 27. prosince.“

Wüstenrot

„Bezhotovostní převod doporučujeme klientům zadat dle podmínek jejich banky tak, abychom platbu obdrželi do 31. prosince. Ideálně tedy zadat převod 27. prosince,“ radí Jiří Procházka, produktový manažer Wüstenrot.

Hotovost je podle něj možné vložit na pokladně v centrále Wüstenrot ještě 31. prosince do 15 hodin. Těm, kteří chtějí peníze poslat poštovní poukázkou A, doporučuje zajít na poštu do 19. prosince. Závěrem ještě připomíná, že u finančních poradců peníze na stavební spoření vkládat nelze.

Stavební spoření: poradna Dobrá rada – a je to doma! Na vaše otázky týkající se jak samotného stavebního spoření, tak i úvěrů ze stavebního spoření, překlenovacích i řádných, jsou v bezplatné poradně na Peníze.cz připraveni odpovídat odborníci z Českomoravské stavební spořitelny. Bezplatná poradna pro stavební spoření

Do kdy a kde sjednat nové stavebko

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

„Osobně mohou klienti uzavřít smlouvu do 31. prosince, je však třeba respektovat otevírací dobu, která se během svátků může lišit od běžné pracovní doby. Je proto lepší stihnout to ještě před svátky,“ komentuje Lenka Molnárová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Klienti, kteří chtějí novou smlouvu v tomto roce uzavřít online, by to podle ní měli udělat nejpozději 14. prosince. „Jedině tak můžeme zaručit její včasné zpracování.“

Modrá pyramida

Stavební spoření od Modré pyramidy můžete sjednat na kterékoliv pobočce Modré pyramidy nebo Komerční banky, podle jejich pracovní doby. Nebo si sjednat schůzku s poradcem Modré pyramidy; kontakty hledejte na webu stavební spořitelny.

„Smlouvu je možné uzavřít nejpozději 31. prosince. Pokud ovšem klient chce získat státní podporu ještě za tento rok, musí peníze poslat tak, aby byly na účtu stavebního spoření připsané do 31. prosince,“ připomíná mluvčí Hana Vaněčková.

Smlouvu o stavebním spoření umožňuje Modrá pyramida podepsat biometricky. „Takže nehrozí prodlení. Ovšem tomu, kdo by chtěl využít naši akční nabídku, doporučujeme uzavřít smlouvu do 14. prosince,“ doplnila mluvčí.

Propojeno! Stavební spořitelny nadělují S koncem roku stavební spořitelny tradičně soupeří o nové klienty. Odpouštějí poplatky za sjednání nebo přidávají na úrocích. Peníze.cz přinášejí přehled aktuálně nabízených slev a výhod: Akce stavebních spořitelen

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)

V Buřince můžete uzavřít smlouvu o stavebním spoření čtyřmi způsoby: na pobočce, v externí síti prodejců, na webu SSČS (Buřinky) bez prodejce nebo na webu SSČS s ověřením totožnosti u prodejce. „Ve všech případech lze smlouvu uzavřít až do 31. prosince s tím, že je nutné smlouvu doručit do Buřinky do 12 hodin jednatřicátého. Pro zisk státní podpory je ale rozhodující složení vkladu. Doporučujeme proto vložit peníze a tudíž uzavřít smlouvu do 28. prosince a následně smlouvu doručit do Buřinky do 12 hodin na Silvestra,“ vysvětluje Lukáš Kropík ze Stavební spořitelny České spořitelny.

Mluvčí Buřinky ještě upozorňuje, že v případě uzavření smlouvy online bez poradce, musí být současně splněny podmínky pro uzavření do 31. prosince 12 hodin, tedy musí být:

uzavřena smlouva,

připsána první ověřovací platba (nejzazší doporučený termín pro zadání příkazu je 28. 12.),

doručeny naskenované doklady totožnosti a výpis z klientova osobního účtu.

Českomoravská stavební spořitelna (Liška)

„Na Silvestra máme otevřeno do 13 hodin, do té doby lze na naší centrále (Vinohradská 3218/169, 100 17 Strašnice) uzavřít smlouvu,“ zmiňuje poslední možnost sjednat stavební spoření u Lišky ještě v letošním roce mluvčí Tomáš Kofroň.

Wüstenrot

„Doporučujeme navštívit naše finanční poradce ještě před vánočními svátky. Klient tak bude mít dost času na zaslání peněz na svůj účet stavebního spoření a zajistí si tím státní podporu za rok 2018,“ říká Jiří Procházka ze stavební spořitelny Wüstenrot.

Když uzavření smlouvy necháte na poslední chvíli, můžete to udělat ještě na Silvestra. „Pokud tak klient učiní na naší centrále v Praze 4 (Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 -Nusle), může v hotovosti v pokladně rovnou složit peníze na svůj účet stavebního spoření a zajistí si tak nárok na státní podporu za letošní rok,“ uzavírá Jiří Procházka.