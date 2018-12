Stavební spoření na konci roku. Se slevou a státním příspěvkem

Letos na konci září (jde o poslední dostupná čísla Ministerstva financí) evidovaly stavební spořitelny celkem 3 140 299 smluv ve fázi spoření. Během prvních devíti měsíců letošního roku lidé uzavřeli celkem 281 tisíc smluv, aby překonaly loňská čísla, musí v období od října do konce prosince oslovit víc než sto tisíc nových klientů – loni vzniklo nových stavebek 370 70).

Na první pohled to může vypadat jako nedosažitelná meta, nemožné to ale není – právě na konci roku přibývá smluv nejvíc. Lidé chtějí stihnout státní podporu ještě za končící rok a. stavební spořitelny jdou klientům naproti a nabízejí nejrůznější slevy.

Bez poplatku za sjednání

Co se slev týče, vůbec nejčastěji jde o odpuštění poplatku za uzavření smlouvy – stavební spořitelny to ovšem většinou podávají tak, že od nich dostáváte bonus či prémii. Za sjednání smlouvy si jinak mimo akce všechny stavební spořitelny na trhu – ČMSS, Modrá pyramida, Raiffeisen stavební spořitelna, Wüstenrot a Stavební spořitelna České spořitelny – účtují jedno procento z cílové částky: kdo uzavře stavebko s cílovou částkou 200 tisíc korun, zaplatí na poplatcích dvě tisícovky.

Kde je cíl? Cílová částka je jeden z nejdůležitějších parametrů stavebního spoření. Závisí na ní poplatek za sjednání stavebka i přiklepnutí úvěru. Poradíme, jak cílovou částku správně nastavit i jak ji v průběhu spoření zvýšit. Stavební spoření. Jak nastavit cílovou částku?

Právě částka 2000 korun pak často představuje strop, který stavební spořitelny odpustí. Jinak řečeno: jestliže si sjednáte spoření s cílovou částkou vyšší než 200 tisíc korun, poplatku se stejně tak úplně nevyhnete. Pro letošek se přitom stavební spořitelny zaměřily spíše na děti a mladší ročníky – slevu z poplatku jim nabízí Českomoravská stavební spořitelna, Buřinka, Modrá Pyramida i stavební spořitelna Wüstenrot. Zvýhodnění pro starší najdete v nabídce Raiffeisen stavební spořitelny a Modré Pyramidy. Konkrétně:

Českomoravská stavební spořitelna

Českomoravská stavební spořitelna cílí především na mladé a děti: pokud klient do šestatřiceti let nebo rodič dítěte mladšího osmnácti let sjedná stavebko do posledního prosince, získá bonus až 2000 korun. Respektive stoprocentní slevu z úhrady za uzavření smlouvy.

Buřinka

Akci pro děti do patnácti let přichystala také Stavební spořitelna České spořitelny. Výše bonusu v tomto případě odpovídá ceně za uzavření smlouvy, maximálně vám ale spořitelna odpustí 1500 korun. Bez poplatku za sjednání lze tedy uzavřít stavebko s cílovou částkou 150 tisíc korun. Podmínkou pro přiznání bonusu je uzavření smlouvy do konce prosince. Zároveň je potřeba vložit na účet stavebního spoření nejméně dvě tisícovky – čas na provedení vkladu je do konce ledna 2019. K finančnímu bonusu přidá Buřinka dárek: pro děti mladší šesti let noční LED lampičku, starší děti obdrží power banku.

Do patnáctého prosince stavební spořitelna prodloužila také akci Smlouva zdarma. Podmínky jsou následující: kdo od prvního do patnáctého prosince uzavře stavební spoření s Buřinkou online a do konce ledna 2019 na něj vloží minimálně dva tisíce, získá prémii ve výši ceny za uzavření smlouvy. Maximálně ale 1500 korun.

Smlouvy uzavřené od začátku do půlky prosince navíc spořitelna zařadí do slosování o vůz Škoda Octavia. Podmínkou pro účast v soutěži ovšem je vložit do konce prosince na stavebko alespoň 2000 korun.

Stavební spoření: poradna Dobrá rada – a je to doma! Na vaše otázky týkající se jak samotného stavebního spoření, tak i úvěrů ze stavebního spoření, překlenovacích i řádných, jsou v bezplatné poradně na Peníze.cz připraveni odpovídat odborníci z Českomoravské stavební spořitelny. Bezplatná poradna pro stavební spoření

Raiffeisen stavební spořitelna

Až „4000 korun navíc“ získají noví klienti Raiffeisen stavební spořitelny. Pravidla akce jsou následující: do 17. prosince uzavřít stavební spoření s cílovou částkou 200 tisíc korun a do 19. prosince poslat na účet stavební spořitelny 20 tisíc korun. Při splnění těchto podmínek stavební spořitelna odpustí až dvě tisícovky z poplatku. Další dva tisíce bude dělat státní podpora. Pochopitelně ji za stejných podmínek dostanete i u ostatních stavebních spořitelen. V porovnání třeba s následující slevou, je to úplně totéž:

Modrá Pyramida

Maximálně dva tisíce korun na poplatku za uzavření smlouvy ušetří i zájemci o stavební spoření u Modré Pyramidy. Pro získání prémie je potřeba vložit na stavebko minimálně dva tisíce korun během prvních čtyř měsíců trvání smlouvy. Akci lze využít u smluv sjednaných do 14. prosince.

Další zvýhodnění si stavební spořitelna připravila pro děti a mladé do jednadvaceti let a střadatele starší pětapadesáti let. V případě první skupiny jde o produkt Start – při jeho uzavření připíše Modrá Pyramida finanční prémii až 1500 korun a úrokový bonus půl procenta ročně. Pro klienty 55+ je určené spoření Pohoda, kde bonus odpovídá výši poplatku za sjednání spoření a úrokovému bonusu půl procenta ročně.

Stavební spořitelna Wüstenrot

Mladým do čtyřiadvaceti let nabízí výhodnější podmínky také stavební spořitelna Wüstenrot. Uzavřít můžou stavební spoření Kamarád (s pevnou cílovou částkou 150 tisíc korun) a Kamarád+ (s pevnou cílovou částkou 300 tisíc korun) bez poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření. Jinak řečeno: mladí klienti u Wüstenrotu ušetří 1500 nebo 3000 korun. Akce není nijak časově omezená.

Noví klienti starší čtyřiadvaceti let získají slevu 50 procent za uzavření smlouvy, jestliže si ji sjednají online.

Výběr stavebního spoření by se samozřejmě neměl odvíjet jen od výše jednorázové slevy (která navíc bývá v praxi téměř totožná). Rozhodnout by mohlo spíš nabízené úročení vkladů: v nabídce stavebních spořitelen nejčastěji najdete sazbu půl procenta až jedno procento. Výjimkou je stavební spořitelna Wüstenrot, kde úrok dělá 1,2 procenta (v praxi zaleží na zvoleném tarifu). I u ostatních spořitelen ale můžete dosáhnout na úrok přes jedno procento, většinou je ale potřeba splnit nějakou podmínku.

Českomoravská stavební spořitelna

Pokud si u Českomoravské stavební spořitelny sjednáte tarifní variantu Aktiv Spořicí, v prvních šesti letech získáte ke standardnímu úroku 0,5 procenta ještě dalšího půl procenta jako bonus. Kdo bude spořit ještě o tři roky déle, tomu spořitelna nabídne úrok 0,7 procenta. Pro připsání bonusového úroku je ovšem potřeba posílat peníze na stavebko pravidelně každý měsíc.

Raiffeisen stavební spořitelna

U Raiffeisen stavební spořitelny běží do konce roku akce pro mladé do 25 let. Každá nově uzavřená dětská smlouva nabídne zhodnocení s úrokem 1,5 procenta. Zvýhodněná sazba má platit minimálně po dobu vázací lhůty, tedy prvních šest let trvání smlouvy.

Modrá pyramida

U Modré pyramidy se vklady standardně úročí sazbou půl procenta. Dalších 0,5 procenta lze získat, jestliže bude součet vašich vkladů v každém ukončeném kalendářním roce minimálně půl procenta z cílové částky. Do vkladů se ovšem nepočítá státní podpora ani úroky. Akci lze využít u smluv sjednaných do 14. prosince.

Státní podpora až dva tisíce

Pokud smlouvu o stavebku uzavřete do konce prosince, máte šanci dosáhnout na státní podporu. Do výpočtu státního příspěvku se započítávají všechny peníze, které stavební spořitelně pošlete do konce roku. Stačí tedy, když na stavebko vložíte několik tisícovek. Čím víc, tím líp. Obecně platí: stát přihodí ke stavebnímu spoření deset procent ze sumy naspořené za rok, nanejvýš ale z dvaceti tisíc korun. Jinak řečeno: kdo chce čerpat maximální státní podporu dva tisíce, musí do konce roku na stavebko vložit 20 tisíc korun.

Zkontrolovat sumu, kterou během roku 2018 naspořil, a případně přihodit pár tisícovek, se samozřejmě vyplatí i tomu, kdo už stavební spoření má. Peníze teoreticky můžete poslat ještě na Silvestra dopoledne – 31. prosinec letos připadá na pondělí. Okamžité platby u nás ale nejsou zrovna standard, proto kdo chce mít jistotu, měl by platbu zadat o den dva dřív. Jestliže nechcete zadávat platbu elektronicky, můžete vklad provést přímo na pobočce spořitelny – raději si ale dopředu zjistěte, jaká je přes svátky otevírací doba.