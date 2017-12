Jak vydolovat ze stavebního spoření nejvíc: čas je do konce roku

Kdo si chce zajistit nejvyšší možnou státní podporu stavebního spoření, měl by zbystřit. Přečtěte si, do kdy je možné poslat peníze, případně založit novou smlouvu, abyste dosáhli na maximum.

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 21. 12. 2017

Jako každoročně, i letos vám přehledně a na jednom místě připomínáme, co musíte udělat, abyste se neochudili a ze svého stavebního spoření vytěžili co nejvíc.

Do kdy poslat peníze

Pravidla pro státní podporu stavebního spoření zůstávají nezměněná. „Na začátku nového roku se sečtou vklady účastníků a úroky, odečtou se poplatky a daně z úrokového výnosu; tím dostaneme ročně uspořenou částku, z které lze zjistit výši státní podpory. Každému spořícímu klientovi stát připíše na účet deset procent z ročně uspořené částky, nejvýše ale z dvaceti tisíc korun. Nejvyšší suma, kterou můžete získat, jsou tedy dva tisíce korun,“ vysvětluje mluvčí Asociace českých stavebních spořitelen (ASČS) Jiří Šedivý.

Abyste na maximální příspěvek dosáhli, musíte za daný rok na účet stavebka vložit alespoň zmiňovaných dvacet tisíc. Vůbec nesejde na tom, jestli peníze ukládáte pravidelně nebo jednorázově. Rozhodující je stav účtu k poslednímu prosinci. Ještě pořád je čas resty vyrovnat a dočkat se maximální podpory. Silvestr letos připadá na neděli, takže dnem D bude pátek 29. prosince.

Nejsnazší je poslat peníze bankovním převodem. Předem si ale zjistěte, jak dlouho peníze z vaší banky na účet stavební spořitelny půjdou. Některé banky to expresní platbou zvládnou ještě 29. prosince, radši ale příkaz zadejte alespoň o den nebo dva dřív.

Platba složenkou může trvat až pět pracovních dní, letos už ji radši neriskujte.

Třetí možností je vložení peněz osobně na přepážce stavební spořitelny. Půjde to ještě v pátek 29. prosince. U některých stavebních spořitelen jen na centrále, u jiných můžete využít i pobočky bank stejné finanční skupiny.

Ptáme se ve stavebních spořitelnách

Jak a kdy peníze poslat, abyste na nejvyšší podporu dosáhli, jsme zjišťovali ve stavebních spořitelnách.

„Platbu je nutné odeslat tak, aby u nás byla připsána do konce roku. Přesné časování závisí na lhůtách banky, ve které má klient účet. Doporučujeme nečekat na poslední pracovní den roku, i když i to některé banky zvládnou… Totéž platí pro vklad hotovosti v klientově bance, my u našich obchodních zástupců hotovostní vklady neumožňujeme,“ sdělil nám mluvčí Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) Tomáš Kofroň.

V Raiffeisen stavební spořitelně je podle mluvčí Lenky Molnárové nejzazší možností bankovní převod s datem splatnosti 29. prosince, termín odeslání doporučuje ověřit na pobočce vaší banky. „Vklad v hotovosti je možné provést na centrále Raiffeisen stavební spořitelny (Koněvova 99, Praha) nejpozději 29. prosince do čtrnácti hodin.“

Také ve stavební spořitelně Wüstenrot je třeba bezhotovostní převod zadat tak, aby byla platba na účet stavební spořitelny připsána do 29. prosince. „Vklad v hotovosti je možné provést na pokladně v centrále Wüstenrot (Na Hřebenech II 1718/8, Praha) nejpozději 29. prosince do patnácti hodin,“ říká mluvčí Jiří Janeček. A dodává, že klienti můžou hotovost složit také na pobočkách Expobank CZ a MONETA Money Bank, podle pokladních hodin poboček, nejpozději do 29. prosince.

I Modré pyramidě musíte peníze poslat nejpozději se splatností 29. prosince. Pokud máte účet v Komerční bance, stihnete to ještě expres platbou odeslanou v pátek devětadvacátého do čtrnácti hodin. „Standardní hotovostní vklady v korunách, které mají být v jiné bance zúčtovány ještě v roce 2017, předejte ke zúčtování na přepážce nejpozději ve čtvrtek 28. prosince se splatností nejpozději 28. prosince, prostřednictvím samoobslužného boxu nejpozději ve středu 27. prosince se splatností nejpozději 28. prosince,“ pokračuje mluvčí Modré pyramidy Hana Vaněčková.

Ve Stavební spořitelně České spořitelny je nejzazším termínem pro vklad 31. prosinec do dvaceti tří hodin, a to prostřednictvím vkladového bankomatu. Elektronicky je možné peníze převést příkazem do 28. prosince do konce pracovní doby, spěšným příkazem do 29. prosince do dvanácti hodin; přes Servis 24 / George lze elektronicky peníze poslat nejpozději 28. prosince do dvaceti tří hodin, případně spěšným příkazem do 29. prosince do čtrnácti hodin. Vklad hotovosti v pobočce České spořitelny můžete provést do 29. prosince do konce pokladních hodin, ve víkendových pobočkách do 31. prosince do 12 hodin.

Stavebko založte ještě letos

Jestli už teď víte, že si chcete stavební spoření pořídit, nečekejte na leden. Když to stihnete do konce prosince, získáte státní podporu i za letošní rok. Když vložíte alespoň dvacet tisíc korun, můžete podporu za letošek čerpat dokonce v maximální výši dva tisíce korun. Opět si ale musíte pohlídat, aby se vám vklad započetl ještě do letošního roku, zaplacený musí být včas.