Do lázní s ministryní Klárou. Upodporuje cestovní ruch k smrti

Pokud se vydáte do lázní, vláda vám část nákladů proplatí. Raději se ale neptejte, kdy a jak peníze dostanete.

Ministerstvo pro místní rozvoj se nadechovalo k velkolepému projektu, který měl nakopnout cestovní ruch v Česku. Už počátkem dubna, tedy nedlouho po velkém uzavírání tuzemské ekonomiky, oznámila ministryně Klára Dostálová, že lidé dostanou desetitisícové poukazy na jakýkoli typ tuzemské dovolené. A to rychlostí metelesku blesku.

„Bude to pravděpodobně formou programu, který chystáme ke spuštění někdy ke konci dubna. Hodnota voucheru bude kolem deset tisíc korun a sloužit bude k tomu, aby byli lidé motivováni strávit dovolenou v Česku, a tím nastartovat tuzemskou ekonomiku,“ řekla Dostálová v rozhovoru pro MF Dnes.

Projekt se ale smrskl na podporu lázeňství. A nezačal koncem dubna. Jeho start se chystá na začátek července (červenec začíná pozítří). Přitom ještě na konci června ho provází nejistota a chaos.

Kdo by se toho nadál u vlády, která řeší věci přímo a hned?

Komentáře Pavla Jégla Zdroj: Shutterstock Šetřením se z krize prý nedostaneme, musíme se z ní ven proinvestovat. Že ale nevíme, jak na to, zkusíme se z ní prožrat. Krize je tu. Připravte se na povolování opasků Schodek půl bilionu je na spadnutí. Kalouskovy dluhy z doby globální krize vedle něj vypadají jako hračky z pískoviště. Velké dluhy malého Česka. Schillerová trumfla Kalouska

Nerušit – slibujeme, plánujeme

Tuzemský host (pokud nepatří do kategorie dětí a mladistvých) podle plánu ministerstva dostane poukázku v hodnotě 4000 korun na pobyt v lázních. Musí ale využít služeb poskytovatelů lázeňské péče, které eviduje ministerstvo zdravotnictví, ubytovat se aspoň na šest nocí a podstoupit nejméně pět léčebných procedur.

Problém spočívá v tom, že pobyt v lázních našinec neplánuje ze dne na den, ale zpravidla aspoň měsíc dopředu. Ministryně Dostálová přitom ještě 10. června v rozhovoru pro TV Nova nebyla schopna sdělit víc než přání: „Rádi bychom to spustili od července, to znamená, že teď vlastně finalizujeme všechny ty kroky jednání.“

Za týden, to už bylo 18. června, se její náměstek Martin Koppitz vyjádřil ještě neurčitěji a tajuplněji. Pravil, že „detaily si by si zatím ministerstvo místního rozvoje nechalo pro sebe“.

A do třetice: Ještě minulý týden, poslední před plánovaným startem programu, ministerstvo nerozhodlo, jakým způsobem bude klient vouchery dostávat – zda zaplatí plnou cenu ubytování a s potvrzením o platbě zažádá o proplacení. Anebo zda slevu poskytne při platbě ubytovací zařízení, které dostane vratku z ministerstva.

„V tuto chvíli nevíme, která z verzí to nakonec bude,“ přiznala Dostálová webu Lidovky.cz.

Po téměř třech měsících plánování – to je žalostná realita.

Zdroj: Shutterstock Anketa Co letos dovolená, v Česku? Musíme ven! Co se dá dělat, v Česku V Česku, už se těšíme Léto vypustím, později se uvidí Letos dovolená ani ne

Ministryně slyší signály

Do lázeňských voucherů chce vláda vložit miliardu. Cílená podpora celého odvětví cestovního ruchu by vyšla podstatně dráž.

Dostálová takovou podporu zmiňuje až pro další fázi programu. Mohlo by se na ni dostat po prázdninách, na podzim. Anebo až na svatého Dyndy. Také tuto možnost ministryně připouští. V TV Nova 10. června překvapila postřehem: „My máme i signály, že se naplňují ty ubytovací kapacity i bez té intervence státu.“

Jistě, někde to tak může být. Poměřováno odhadem agentury CzechTourism, který pro letošek v Česku kalkuluje s propadem cestovního ruchu o více než polovinu, to ale vypadá jen jako zbožné přání.

Plán, který ministerstvo pro místní rozvoj původně ohlásilo, byl přitom velkorysý – počítal s tím, že lidé dostanou za tři tisíce poukaz v hodnotě 10 tisíc na jakýkoli typ tuzemské dovolené. Stát by na něj přispěl čtyřmi tisíci a zaměstnavatel třemi.

Zaměstnavatelé samosebou vlastní vklad odmítli. V době, kdy se snaží restartovat svůj byznys, sahají do rezerv a hledají možnosti dalších úvěrů, je pochopitelné, že nemají na další výdaje ani pomyšlení.

Vláda v tak tíživé situaci není. Leží na polštáři, který brzy nakyne o dalších 500 miliard korun. Přesto čtyři tisíce na vouchery mimo lázní neposkytne. Dá se tušit, že za tím není šetrnost a snaha o zdravé finance. Tyto starosti už kabinet dávno hodil za hlavu.

Pravý důvod naznačuje argument, se kterým Dostálová couvá ze záměru proplácet poukázky za lázeňskou rekreaci zpětně za červen. Ministryně se tím snažila předejít tomu, aby návštěvníci rušili už rezervované lázeňské pobyty. Avšak zjistila, že tento postup je administrativně náročný. Jinými slovy, stát to prostě dělat neumí.

Je přitom jasné, že podpora celého odvětví cestovního ruchu by byla administrativně „ještě náročnější“.

Zimník pro mrtvého

V některých krajích a městech si položili logickou otázku: Je snad prozíravé čekat na slíbené vládní milodary?

K záporné odpovědi je nejspíš přiměly nejen cik-cak výroky ministryně, ale i krizový akční plán cestovního ruchu na roky 2020 a 2021, který vláda projednala a schválila počátkem června. Je rozpitvaný na 44 stranách. Dočtete se v něm například to, že úkolem vlády je „umožnit našim občanům strávit pohodovou dovolenou v našem SVĚTOVÉM ČESKU“ (strana 15), i to, jak fungují plošné programy COVID, ne však, jak budou distribuovány slibované vouchery na domácí dovolenou.

Jihočeský kraj každopádně na nic nečekal a v polovině června spustil slevový portál na ubytování v hotelech či penzionech a další služby. Praha bude od července turistům udělovat za každou noc strávenou ve městě body, které návštěvníci budou moci proměnit za slevy například při návštěvě muzeí. Na vládu nespoléhají ani Karlovy Vary, které zahájily prodej vlastních poukázek už na konci května.

Tento postup navozuje otázku, zda by nebylo lepší vymyslet kritéria, byť jen hrubá, pro rozdělení peněz na cestovní ruch krajům a nechat na nich, ať je distribuují. Přepokládám, že by to dokázaly rychleji a líp než ministerští úředníci.

Smysl má každopádně jen rychlá pomoc. Čas tlačí, nepočká. Na podzim se může sejít sychravé počasí s epidemií sezonní chřipky i s novými případy covidu. Potom se poptávka po ubytování voucher-nevoucher zřítí.

Pomoc v této době může být provozovatelům hotelů a penzionů platná jako mrtvému zimník.