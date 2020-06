Babiš buduje stát jako firmu. S obecními filiálkami

Andrej Babiš si plní sen – řídí stát jako firmu. A teď si do firmy nakoupí dotované filiálky v krajích.

Kdo vám postavil školku?

Koronavirový státní příspěvek živnostníkům a společníkům malých firem, takzvaná Pětadvacítka, je podle zákona o kompenzačním bonusu vratka daně z příjmů. Tím pádem poměrná část této daně nedoputuje do rozpočtu obcí a krajů. A je to podstatná část jejich příjmů.

Vládní návrh zákona i jeho novelu hladce schválili poslanci, senátoři, kteří chtěli břemeno z obcí sundat, byli opět hladce přehlasováni. Obce a kraje tedy přijdou o část peněz, které měly zaručeny zákonem. Stát je použije na zachraňování podnikatelů a obcím je prý vynahradí. Chce je vracet v dotacích na investiční projekty.

Samosebou jen v případě, pokud osvícený úředník z ministerské centrály a ještě osvícenější ministr budou s projektem souhlasit.

Takový plán přirozeně vyvolal u většiny představitelů samospráv odpor. Starostové po vládní ohlávce netouží. Nechtějí ztratit volnost, kterou jim před lety dal zákon o rozpočtovém určení daní, poskytující jistotu podílu na daňových výnosech. Vyhlídka, že budou muset žádat o to, na co měli ze zákona nárok, pro ně není příjemná.

V takových podmínkách korupce pokvete víc než dosud. Vládě vedené protikorupčním hnutím to nejspíš nevadí. Její členové se budou moci chlubit tím, co prosadili, co zařídili, na co poslali peníze, co by se bez nich nikdy neuskutečnilo…

Ministryně Klára Dostálová ostatně ráda cituje z SMS zpráv, ve kterých jí starostové prosí o peníze. Píáristi z týmu Andreje Babiše upozorňují na školku v Semilech, na kterou sehnal peníze premiér a která by bez něj nikdy nestála.

A že se sám šéf vlády umí pochlubit dokazuje video, v němž se pasuje na zachránce zlínského památníku Tomáše Bati, na jehož obnovu poslal z eráru desítky milionů. (Jinak vidí pozadí záchrany budovy a jejího financování exprimátor Zlína Miroslav Adámek.)

Byrokracie je tupá

Je přitom jasné, že pokud obce budou dostávat peníze zpátky ve formě dotací, každá na ně nedosáhne. Upozorňuje na to ve svém facebookovém příspěvku, pod kterým jsou stovky reakcí a který byl téměř dvoutisíckrát sdílen, Martina Lisová, starostka dvoutisícového Golčova Jeníkova, městečka z Vysočiny.

Zdroj: Shutterstock Anketa Víte, kdo je u vás starosta? Ano Snad ano Ne Ne, ale měl by odstoupit

„Čekáme na výsledek žádosti o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu multifunkčního hřiště ve školním areálu (žádost podána popáté) a rekonstrukci obecní stodoly v programu Brownfield (podáno podruhé),“ píše Lisová v článku, který nazvala „otevřený dopis vládě od jedné bezvýznamné starostky bezvýznamné obce“, a dodává: „Čerstvě máme potvrzenou dotaci z ministerstva vnitra na hasičskou cisternu (po třetím podání).“

Ilustrativní je přitom zmínka starostky o tom, proč Golčův Jeníkov nedostal dotaci na brownfield. Jednoduše pro tupou vládní byrokracii. Lisová o tom napsala: „Byli jsme vyřazeni, protože administrátor zapomněl doplnit jeden list vlastnictví na pozemeček, který je součástí příjezdové komunikace a nedostali jsme možnost ho doplnit.“

Starostka také zmiňuje, že dotace (jako každá sleva) není zadarmo, protože „je nutné připočíst nikde neuváděné šílené částky na zajištění podání žádosti, administraci výběrového řízení, následnou administraci…“

„Mohu přísahat, že pro malé samosprávy, kde pracuje jeden uvolněný starosta, jedna úřednice a jedna účetní na zkrácený úvazek, je nemyslitelné vše zvládnout. Proto je spousta projektů, které realizujeme šťastně, rychle, bez dotací, svépomocí, za využití šikovnosti a místních znalostí našich řemeslníků,“ upozorňuje starostka Golčova Jeníkova.

Statistika čaruje

Ministerstvo financí vyčíslilo ztrátu obcí z vratky na 9,9 miliardy a krajů na 3,3 miliardy. V tom, že samosprávy přijdou o část peněz, Schillerová problém nevidí. Upozornila na ministerský dokument, podle kterého můžou obce vydržet až patnáctiprocentní propad příjmů. Zákon jim přitom bere „pouhých“ jedenáct procent.

Pozoruhodná analýza, která naházela tisíce obcí do jednoho pytle a zprůměrovala. Jako kdyby měly stejné výchozí podmínky a stejné investiční možnosti. Tahle čísla jsou prostě na nic.

Je zjevné, že dopad zákona bude obec od obce jiný. Někde může být téměř likvidační. Tím spíš, že klesnou také výnosy ze sdílených daní. Obec bude muset třeba zavřít jesle nebo odložit rekonstrukci vodovodu, protože jí zůstanou peníze sotva na běžný provoz.

Argumentace ministryně financí připomíná způsob, jakým svého času vykládal statistiku komik Felix Holzmann. Svému příteli vysvětlil, že nemůže mít hlad, i když nic nejedl, protože on před chvíli snědl kuře, takže statisticky vzato každý měl v průměru půlku kuřete.

Čau, lidi! Chcete levnější dotace?

Spor, který vede vláda se Svazem měst a obcí, není u konce. Je nicméně jasné, že Svaz v něm tahá za kratší konec provazu. Návrh zákona, který podal Senát a který předpokládá, že vláda obcím a krajům dorovná výpadek příjmů bez podmínek a z rozpočtu, má mizivou šanci na úspěch ve Sněmovně.

Premiér v nejnovějším pokračování seriálu Čau, lidi oznámil, že navrhne pro obce jednorázový bonus. Dotace jako náhrada za výpadek z daňové vratky však zůstanou – s malým dárkem: Šéf vlády je starostům osladí tím, že sníží obecní spolufinancování.

Andreji Babišovi se teď naskytla jedinečná možnost, jak přerozdělováním posílit moc. Je jasné, že si ji nenechá proklouznout mezi prsty.