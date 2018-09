Volíme slevy!

Patrně jste zaznamenali, že se blíží volby – do zastupitelstev měst a obcí a do třetiny Senátu. Je to znát z plakátů, na kterých se objevili lidé, se kterými byste až na výjimky na pivo nikdy nezašli, a taky z televize, rádia, internetu a stranických kiosků v ulicích.

Volební kampaň je nepřehlédnutelná, bizarnější než ty minulé, občas vypadá jako pokračování České sody. Brněnský primátor rapuje v ulicích, jeho sociálnědemokratický vyzyvatel ve volebním klipu vylézá z modrého kontejneru a děkuje seniorce, že třídí odpad. Zelení zase na Facebooku pózují nazí, aby tak dokázali, že nemají co skrývat…

A co je vlastně v pátek a sobotu v sázce? Spousta věcí, například vaše peníze. Kandidáti se předhánějí v nápadech, za co je utratit. Třeba za slevy a dárky.

Stačí uklidit bobky

Andrej Babiš a jeho ANO i sociální demokraté už peníze utrácejí. Plnými hrstmi. Třeba za vyšší platy státních zaměstnanců nebo za refundaci štědře dotovaného jízdného pro studenty a důchodce.

Tím však nápady stranických lídrů nejsou vyčerpány. K nynějším volbám připravili nové sady dárků a slev. Že budou něco stát? Přece byste nechtěli slevy zadarmo!

Přeborníky ve slevovém politickém marketingu jsou bezesporu sociální demokraté. Oranžoví, kteří jezdí po vlasti v autobusu inzerujícím kratší práci a delší dovolenou, mají hromadu nápadů, jak „zlevnit život“.

Rozklikněte si slevový leták její pražské buňky a užasnete. Jízdné v městské hromadné dopravě za 0 Kč (pro Pražany), desetiprocentní sleva na vodu, plyn a elektřinu, 0 Kč za 100 hodin parkování, 0 Kč poplatek za psa zodpovědného majitele (uklízí exkrementy a dal psa očipovat), příspěvek 2500 Kč pro dítě na lyžařský výcvik a školu v přírodě a tak dál.

Slevy a dárky nabízejí také další strany. Například veřejnou dopravu zdarma avizují v Břeclavi komunisté a v Jihlavě tandem Svobodných a Realistů. V jiných městech lákají strany na bezplatnou dopravu aspoň pro seniory a děti, anebo nabízejí zdarma svoz odpadu.

Neblížíme se snad komunismu, kde platí zásada „každému podle jeho potřeb“?

Ať platí boháči!

Kde na své úplatky voličům vezmou strany peníze?

Jakub Landovský, lídr pražské kandidátky ČSSD, má za to, že čtyřmiliardový výpadek příjmů z jízdného gratis (pouze pro Pražany), by zaplatili lidé, kteří v Praze žijí, ale nemají tam trvalé bydliště. Podle odhadů ČSSD jich je na sto tisíc. MHD zdarma by je mělo přimět k tomu, aby se v Praze k trvalému pobytu přihlásili. Metropole by tak za ně dostala větší příděl daní. K tomu se dá poznamenat: Zlatý voči.

Za zmínku stojí také recept, kde vzít na slevy a dárky voličům, který nabízí Josef Švarcbek, kandidát komunistů do Senátu na Domažlicku. Bývalý poslanec Sněmovny v místních novinách zaplatil inzeráty, na nichž pózuje s „Fantomasem“, který hlásá: „Ať platí boháči. Celou tuhle společnost, bandity a vyšší kruhy strkám do jednoho pytle.“

„To je moje řeč,“ přitakává na obrázku absolvent Vysoké školy politické, který si za jméno píše titul RSDr. Týdeníku Euro k tomu řekl: „Ať platí boháči... Proč by neměli mít vyšší daně? Většina lidí v tomto státě získala peníze nepoctivou cestou.“

Hotový Fantomas-proletář. Takže pokud se vám stýská po osmačtyřicátém, hned víte, koho volit.

Slevy na ústupu

Společnost GfK, která se zabývá výzkumem trhu, nedávno dospěla k poznatku, že roztočená slevová spirála v Česku zpomaluje. Důvod je nasnadě: ekonomika roste, stejně jako mzdy.

Čím dál víc spotřebitelů si dopřává kvalitnější, tím pádem dražší zboží. Češi na ně mají a přestávají na slevy slyšet.

Potvrdí tento trend nynější volby? Budou Češi od vedení měst požadovat kvalitní služby, namísto druhořadých služeb zdarma či ve slevě?