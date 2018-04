Vláda Andreje Babiše patří k nejštědřejším, jaké Česko mělo. Své dárky voličům začala balit a posílat, jen co nastoupila do úřadů.





James Carville, stratég úspěšné volební kampaně Billa Clintona v roce 1992, shrnul hlavní téma voleb do vzletného výroku: „Je to ekonomika, hlupáci.“ („It's the economy, stupid“).

Strategie nynější české vlády by se dala vyjádřit poopravenou verzí proslulé teze: „Není to ekonomika, jsou to dárky, hlupáci.“

Babišova zkratka

Vlády fungují obvykle ve dvou fázích:

Zkraje po volbách začínají řešit systémové (nepopulární) věci. Zpravidla se snaží stabilizovat rozpočet rozhozený předvolebními dárky předchozí vlády. Omezují výdaje, utahují šrouby v úřadech a státních institucích, případně zvyšují daně a poplatky. Počítají s tím, že voliči to všechno během čtyř let do příštích voleb stráví, případně na to zapomenou.

S blížícím se datem voleb začínají vlády rozdávat dárky voličům. Zvyšují platy ve státní sféře, přidávají penzistům, zavádějí nové dávky, nabízejí dotace, slevy, úlevy atd.

Babišova vláda ale první fázi přeskočila. Začala rovnou s fází dva a patrně jí také skončí.

Od příštího roku mají být výrazně vyšší penze i platy učitelů, polepší si policisté, vojáci, zdravotničtí pracovníci. Stát bude dotovat půjčky na bydlení, už letos zařídí čtvrtinové jízdné v autobusech a vlacích studentům a důchodcům nad 65 let, nižší DPH za vodné a stočné, ale také třeba z prodeje piva v hospodách)… A k tomu Babiš dává velkorysé sliby krajům – peníze na obchvaty, sportoviště, demolice starých budov… Řekněte si, co chcete!

Nevládnou nám žádní škrti. Jen pětasedmdesátiprocentní sleva na jízdném připraví rozpočet ročně o 5,83 miliardy korun. Tato kalkulace Ministerstva dopravy však vychází z nynější situace. Nižší cena vyvolá vyšší poptávku, takže výsledná suma může být citelně vyšší.

Hospodářské noviny se v polovině března pokusily o sumarizaci vládních slibů. Odhadly, že celkem odeberou z rozpočtu 69,25 miliardy korun. Jenže účet není konečný. Ještě se hoduje. Výdajová invence Babišovy vlády není vyčerpána a spanilé jízdy vládní družiny po krajích pokračují.

Co má za lubem?

K tomu, že přeskočil fázi jedna a zamířil zkratkou k fázi dva, má Babiš dva důvody:

Potřebuje rychle rozdat dárky (nakoupit voliče) pro případ předčasných voleb, které můžou být po švestkách – v říjnu, souběžně s volbami do místních zastupitelstev a Senátu. Tato varianta může nastat, když Babiš nesestaví koalici se sociálními demokraty a nezíská důvěru ani pro další menšinovou vládu.

Vůdce ANO chce rozdat hlavní dárky ještě před případným vstupem sociálních demokratů do koalice, aby na koaličního partnera zbyly nejvýš drobky – nemocenská, rodičovská, zálohové výživné.

Je přitom jasné, že Babiš si koaliční vládu nevysnil. Píše o tom už ve knize O čem sním, když náhodou spím. „Všechno komplikují koaliční spory,“ stěžuje si v ní a zdůrazňuje, že jednobarevné vlády „jsou výkonnější a stabilnější, než bývají vlády koaliční“.

Teď se nicméně schyluje ke koalici (ANO + ČSSD za podpory KSČM). Babiš z ní není odvázaný. Na předčasné volby, které může vypsat po třech neúspěšných pokusech o vládu, mu však Miloš Zeman jen tak nekývne a získat v roztříštěné Sněmovně třípětinovou většinu potřebnou k jejich vyhlášení je sotva myslitelné.

Babiš tak podle všeho nakoupí koalici se sociální demokracií – za placené první tři dny nemocenské a něco málo k tomu. Na vyšší nebo nové (sektorové) daně sotva kývne. To spíš podpoří úvěrovou expanzi, nemůže si dovolit ztratit pravicové voliče.

Koalice se sociálními demokraty pro něj nemusí být pastí, může z ní uniknout. Je obchodníkem, který rozehrává víc obchodů (koalic), aby své obchodní (politické) partnery oslabil. A tak pokud oranžoví vstoupí do vlády a budou dělat problémy, bude moci sáhnout po záložním řešení, oprášit jednobarevnou vládu a pokračovat v osvědčené „lithiové koalici“ s SPD a KSČM.

Při případné rekonstrukci kabinetu, ze kterého by odešlo několik ministrů za ČSSD, by o důvěru Sněmovny už žádat nemusel.

Peníze jsem našel!

Andrej Babiš maká na tom, aby se dárkovou expanzí pojistil pro všechny případy. Ze Strakovy akademie se proto ozývá otřepaná hláška „peníze jsem našel“. Babiš jí oznamuje, že vláda si může dovolit financovat tu či onu sociální vymoženost. Právě díky tomu, že „hledal a našel“.

Je potřebné pátrat a nacházet, protože všechny vládní sliby růst domácího produktu pokrýt nestačí. Česká národní banka odhaduje pro letošek přírůstek 3,6 procenta HDP. To by mohlo dodat do rozpočtu téměř 50 miliard korun. Naslibováno je ale už teď víc.

Proto musí nastoupit hledač rozpočtových zdrojů Babiš. Peníze na mimořádné zvýšení důchodů už nalezl v privatizačním fondu. Byly určeny na zahlazení ekologických škod, případně na financování penzijní reformy. Teď se dají na okamžitou spotřebu penzistů – na výplatu důchodů v příštím roce.

Finance na slevy jízdného (projekt zjevně cílený na alternativu předčasných voleb v říjnu – slevy mají platit už od 10. června) zase ministerský předseda objevil v rozpočtových rezervách vlády. Kverulanti můžou podotknout, že by si je kabinet měl nechat spíš na nenadálé maléry typu povodní. Babiše tím ale nezviklají.

Nejsme troškaři

Symbolem uplácení voličů se v Česku stalo „pastelkovné“. Tisícikorunový příspěvek na školní pomůcky pro rodiče prvňáčků vymyslel sociálnědemokratický ministr práce Zdeněk Škromach před volbami v roce 2006.

Stát podpořil rodiče s malými dětmi – nejdřív je zdanil a pak jim po dvou cestách na úřad a po vyplnění formuláře poskytl dáreček. Pro státní rozpočet to nebyl žádný problém – necelých 90 milionů ročně. Dá se říct, úplná prkotina proti mnohamiliardovým sociálním projektům Babišovy vlády.

Není snad načase najít pro uplácení voličů nějaký nový symbol? Babišova vláda číslo jedna pro to poskytuje znamenitou inspiraci.

