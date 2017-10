Povolební účtování: kolik vynesou stranám volby

Financování politických stran u nás upravuje zákon o sdružování v politických stranách a hnutích. Podle paragrafu o hospodaření spadají do příjmů stran a hnutí také příspěvky ze státního rozpočtu: příspěvek na úhradu volebních nákladů a příspěvek na činnost, který se skládá z příspěvku na mandát a stálého příspěvku. S penězi ze státního rozpočtu můžou počítat strany, které dosáhnou na určitý počet hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny, Senátu, krajských zastupitelstev nebo Evropského parlamentu.

Váš hlas váží kilo

Příspěvek na úhradu volebních nákladů, zjednodušeně příspěvek za hlasy, vyplácí stát pouze po volbách do Poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu. Zároveň platí, že na volbách do dolní komory Parlamentu mají šanci vydělat jen strany, které získají alespoň jen a půl procenta hlasů. Za každý odevzdaný platný hlas jim pak přiteče do stranické kasy sto korun.

Obdobná pravidla platí u voleb do Evropského parlamentu. Hranice ale začíná na jednom procentu odevzdaných hlasů a příspěvek je menší: 30 korun za hlas. Příspěvky na úhradu volebních nákladů jsou jednorázové – vyplácejí se jen v roce konání voleb.

Letos příspěvek dostane deset politických útvarů. Nejvíc, něco málo přes 150 milionů korun, si připočte hnutí ANO. S nejmenším příspěvkem, necelými osmi miliony korun, může počítat Strana svobodných občanů, která obdržela celkem 79 229 hlasů. Celkem si mezi sebe strany rozdělí 482 332 900 korun.

Platné hlasy Příspěvek na úhradu volebních nákladů ANO 2011 1 500 113 150 011 300 Kč ODS 572 962 57 296 200 Kč Česká pirátská strana 546 393 54 639 300 Kč SPD 538 574 53 857 400 Kč KSČM 393 100 39 310 000 Kč ČSSD 368 347 36 834 700 Kč KDU-ČSL 293 643 29 364 300 Kč TOP 09 268 811 26 881 100 Kč STAN 262 157 26 215 700 Kč Strana svobodných občanů 79 229 7 922 900 Kč

Účet za volby je jistý, nad sestavením příští vlády ale visí tučný otazník. Pokud hnutí ANO v povolebním vyjednávání neuspěje, případně jeho vláda nezíská důvěru, přicházejí v úvahu předčasné volby. To by znamenalo, že se prohneme znovu. „Příspěvek na úhradu volebních nákladů se vyplácí na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny bez ohledu na to, zda se volby konají v řádném termínu nebo jde o volby předčasné,“ vysvětluje Jakub Vintrlík z tiskového oddělení Ministerstva financí, které má výplatu příspěvků na starost.

Kolik platí strany Za účast na party Pro strany ale samozřejmě volby nejsou jen příjemné výnosy, ale také výdaje. Které ostatně můžou – zeptejte se třeba u Zelených – výnosy převýšit. Jednak jsou tu náklady na kampaň, navíc ale ještě strana musí za každý kraj, ve kterém kandiduje, uhradit státu volební náklady ve výši 19 tisíc korun. Kdo chce pokrýt všechny kraje, musí si na volby vyšetřit 266 tisíc korun. Něco stojí i volby do Senátu. V jejich případě jde o takzvanou volební kauci, která dělá 20 tisíc korun za kandidáta. Po volbách se tato částka vrací, ovšem jen kandidátům, kteří získali alespoň šest procent hlasů.

Příspěvky za mandát

Další z příspěvků – příspěvek za mandát a stálý příspěvek, vyplácí Ministerstvo financí po celé volební období. Podobně jako příspěvek za hlasy, jsou i tyto příspěvky podmíněné dosažením určitého volebního výsledku.

Stálý příspěvek šest milionů korun dostane partaj, která ve volbách do Poslanecké sněmovny získá alespoň tři procenta hlasů. Kdo tři procenta překročí, dostane za každou desetinu procenta ještě 200 tisíc korun navrch. Tímto způsobem se ale příspěvek zvyšuje pouze na hranici pěti procent hlasů. Strana, jejíž členové zasednou v poslaneckých lavicích, si tak ročně přijde na příspěvek 10 milionů korun, a pokud v nich vydrží celé volební období, získá jejich partaj celkem 40 milionů korun.

Vedle stálého příspěvku vyplácí stát ještě příspěvek za mandát. Okruh jeho příjemců je širší: nárok na něj mají poslanci, senátoři a zastupitelé v krajích, respektive jejich strany. Za parlamentní představitele, tedy za jednoho poslance nebo senátora, má každá ze stran nárok na 855 tisíc korun ročně. Krajští zastupitelé přinesou do stranické kasy 250 tisíc korun ročně.

Co se říjnových voleb týče, nejvíc může na svých poslancích vydělat hnutí ANO – 266 760 000 korun za čtyři roky. Samozřejmě pouze za předpokladu, že nedojde k předčasným volbám a že se počty poslanců nebudou měnit.

Počet mandátů Příspěvky za mandát/ročně Stálý příspěvek na činnost/ročně ANO 2011 78 66 690 000 Kč 10 milionů Kč ODS 25 21 375 000 Kč 10 milionů Kč Česká pirátská strana 22 18 810 000 Kč 10 milionů Kč SPD 22 18 810 000 Kč 10 milionů Kč KSČM 15 12 825 000 Kč 10 milionů Kč ČSSD 15 12 825 000 Kč 10 milionů Kč KDU-ČSL 10 8 550 000 Kč 10 milionů Kč TOP 09 7 5 985 000 Kč 10 milionů Kč STAN 6 5 130 000 Kč 10 milionů Kč

„Příspěvek na činnost se po celé volební období vyplácí ve čtyřech čtvrtletních splátkách pozadu. V roce konání voleb do Poslanecké sněmovny se příspěvek propočítá za každé volební období zvlášť. Straně a hnutí náleží měsíčně jedna dvanáctina propočteného ročního státního příspěvku. V měsíci konání voleb daný subjekt obdrží státní příspěvek vypočtený z výsledků voleb toho volebního období, jejichž výše bude pro stranu a hnutí výhodnější,“ popisuje rozdělování peněz Jakub Vintrlík z Ministerstva financí.

Výpočet příspěvku za mandát bude tedy v posledním čtvrtletí roku 2017 vypadat následovně: za říjen (měsíc konání voleb) dostane strana jednu dvanáctinu vypočtenou z příznivějšího volebního výsledku. V praxi se tak příspěvek pro sociální demokraty vypočítá podle starých pořádků. U hnutí ANO, které si díky volbám polepšilo, se ale bude počítat podle nového zastoupení ve Sněmovně. Za listopad a prosinec pak obě strany (i další partaje) dostanou vždy dvanáctinu příspěvku vypočtenou z výsledků říjnových voleb.