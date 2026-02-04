Peníze.cz
>
Důchody a dávky
>
Důchody
>
Starobní důchod
>
Důchodcům přijde v únoru méně peněz než v lednu, upozorňuje úřad

Důchodcům přijde v únoru méně peněz než v lednu, upozorňuje úřad

pk | rubrika: Aktuality | 4. 2. 2026
Důchodcům přijde v únoru méně peněz než v lednu, upozorňuje úřad

Zdroj: Pleska / Midjourney

Důchodci obdrží letos v únoru na účet jinou částku důchodu než v lednu. Neznamená to ale, že by se jejich pobíraný důchod snížil. Upozorňuje na to Česká správa sociálního zabezpečení.

„V lednu 2026 vám byla na účet vyplacena vyšší částka, protože v jedné platbě byly zahrnuty dvě položky najednou: jednak pravidelná lednová splátka důchodu ve zvýšené (zvalorizované) výši, jednak jednorázový doplatek za období od 1. ledna do dne před lednovým výplatním termínem důchodu,“ vysvětluje úřad na svém webu.

„Tyto dvě částky byly sloučeny do jedné lednové platby, a proto byla lednová výplata vyšší než obvykle. Informace o tom byla uvedena i ve zprávě pro příjemce u lednové platby,“ dodává úřad.

Od února už penzisté opět dostanou jen běžnou měsíční splátku důchodu ve správné výši po valorizaci – tedy bez jednorázového doplatku, který náležel jenom v lednu.
.
Sociální správa přidává i konkrétní příklad: Paní Jana pobírá starobní důchod. V prosinci 2025 jí bylo na její osobní účet připsáno 19 438 Kč. V lednu byl její důchod zvalorizován na 20 063 Kč. Na její účet však bylo připsáno 20 125 Kč. Tato částka obsahuje zvalorizovanou výši důchodu 20 063 Kč a valorizační doplatek ve výši 62 Kč. V únoru jí bude na účet poukázáno 20 063 Kč, což je výše běžné měsíční splátky důchodu náležející po valorizaci provedené v lednu 2026.

Ještě neodcházejte

Ilustrační obrázek

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

-31
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

Česká správa sociálního zabezpečení, důchody, valorizace důchodů

Daňově přiznání online

Vyplňte si daňové přiznání online

Hotovo máte za 10 minut.
Garantováno daňovým poradcem.
Nechci se stresovat
Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Jak vysoký bude váš důchod? Začínají platit nová pravidla

25. 1. 2026 | Petr Kučera

Jak vysoký bude váš důchod? Začínají platit nová pravidla

Zatímco senioři s minimálním důchodem si od roku 2026 polepšili, pro většinu nových důchodců přišla změna k horšímu. Reforma, kterou schválila předchozí vláda, mění výpočet důchodu.... celý článek

Chcete průkaz důchodce plný výhod? Pozor na omyl, varuje úřad

22. 1. 2026 | Petr Kučera

Chcete průkaz důchodce plný výhod? Pozor na omyl, varuje úřad

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje, že nevydává žádné univerzální „průkazy důchodce“. Reaguje tím na články v některých neseriózních médiích, které nabádají seniory... celý článek

Kdy půjdete do důchodu a kolik dostanete? Zpřísnění už je tu

19. 1. 2026 | Petr Kučera, redakce Peníze.CZ | 2 komentáře

Kdy půjdete do důchodu a kolik dostanete? Zpřísnění už je tu

Důchodová reforma změnila pravidla pro nárok na důchod a jeho výpočet. Tady je aktuální přehled pro rok 2026.

Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn od ledna 2026

29. 12. 2025 | Petr Kučera

Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn od ledna 2026

Projděte si, jaké novinky mohou ovlivnit vaše osobní finance na začátku roku.

Změny v důchodech: Přehled, co všechno bude od ledna jinak

9. 12. 2025 | Petr Kučera

Změny v důchodech: Přehled, co všechno bude od ledna jinak

Mění se například pravidla pro minimální důchod, výchovné, oznámení o valorizaci, výplatu do zahraničí nebo předčasný důchod.

Speciál FKI