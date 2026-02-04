Důchodci obdrží letos v únoru na účet jinou částku důchodu než v lednu. Neznamená to ale, že by se jejich pobíraný důchod snížil. Upozorňuje na to Česká správa sociálního zabezpečení.
„V lednu 2026 vám byla na účet vyplacena vyšší částka, protože v jedné platbě byly zahrnuty dvě položky najednou: jednak pravidelná lednová splátka důchodu ve zvýšené (zvalorizované) výši, jednak jednorázový doplatek za období od 1. ledna do dne před lednovým výplatním termínem důchodu,“ vysvětluje úřad na svém webu.
„Tyto dvě částky byly sloučeny do jedné lednové platby, a proto byla lednová výplata vyšší než obvykle. Informace o tom byla uvedena i ve zprávě pro příjemce u lednové platby,“ dodává úřad.
Od února už penzisté opět dostanou jen běžnou měsíční splátku důchodu ve správné výši po valorizaci – tedy bez jednorázového doplatku, který náležel jenom v lednu.
.
Sociální správa přidává i konkrétní příklad: Paní Jana pobírá starobní důchod. V prosinci 2025 jí bylo na její osobní účet připsáno 19 438 Kč. V lednu byl její důchod zvalorizován na 20 063 Kč. Na její účet však bylo připsáno 20 125 Kč. Tato částka obsahuje zvalorizovanou výši důchodu 20 063 Kč a valorizační doplatek ve výši 62 Kč. V únoru jí bude na účet poukázáno 20 063 Kč, což je výše běžné měsíční splátky důchodu náležející po valorizaci provedené v lednu 2026.
Sdílejte článek, než ho smažem