Chcete průkaz důchodce plný výhod? Pozor na omyl, varuje úřad

pk | rubrika: Aktuality | 22. 1. 2026
Zdroj: Pleska / Midjourney

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje, že nevydává žádné univerzální „průkazy důchodce“. Reaguje tím na články v některých neseriózních médiích, které nabádají seniory k získání průkazu.

„Autoři řady článků, které se poslední dobou objevily v médiích, vybízejí čtenáře v důchodovém věku, aby si vyřídili kartičku, která jim zajistí řadu výhod a bonusů. Mylně přitom informují, že jim pomůže k velkým finančním úsporám a slevám na léky, potraviny, knihy, ubytování nebo vstupenky na kulturní akce,“ píše ČSSZ v dnešní zprávě pro veřejnost.

„Většina těchto článků ovšem vychází ze zdrojů, které se týkají takzvaného průkazu důchodce vydávaného v Polsku,“ vysvětluje správa sociálního zabezpečení. Tam existuje státní „legitymacja emeryta-rencisty“, od roku 2023 je dostupná i v elektronické podobě jako mLegitymacja.

ČSSZ žádný univerzální „průkaz důchodce“ nevydává. O přiznání důchodu informuje zasláním příslušného rozhodnutí poštou nebo datovou schránkou. Nejde však o žádný průkaz, kterým by se příjemci důchodu mohli prokazovat v obchodech, kinech a podobně.

V České republice sice existují různé karty a doklady, které prokazují dosažení určitého věku a opravňují k některým slevám. Žádné z nich však nevydává Česká správa sociálního zabezpečení ani její regionální pobočky. Pro přiznání slev v dopravě stačí občanský průkaz.

