Chcete průkaz důchodce plný výhod? Pozor na omyl, varuje úřad

Kdy půjdete do důchodu a kolik dostanete? Zpřísnění už je tu
19. 1. 2026 | Petr Kučera, redakce Peníze.CZ | 3 komentáře
Důchodová reforma změnila pravidla pro nárok na důchod a jeho výpočet. Tady je aktuální přehled pro rok 2026.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje, že nevydává žádné univerzální „průkazy důchodce“. Reaguje tím na články v některých neseriózních médiích, které nabádají seniory k získání průkazu.
„Autoři řady článků, které se poslední dobou objevily v médiích, vybízejí čtenáře v důchodovém věku, aby si vyřídili kartičku, která jim zajistí řadu výhod a bonusů. Mylně přitom informují, že jim pomůže k velkým finančním úsporám a slevám na léky, potraviny, knihy, ubytování nebo vstupenky na kulturní akce,“ píše ČSSZ v dnešní zprávě pro veřejnost.
„Většina těchto článků ovšem vychází ze zdrojů, které se týkají takzvaného průkazu důchodce vydávaného v Polsku,“ vysvětluje správa sociálního zabezpečení. Tam existuje státní „legitymacja emeryta-rencisty“, od roku 2023 je dostupná i v elektronické podobě jako mLegitymacja.
ČSSZ žádný univerzální „průkaz důchodce“ nevydává. O přiznání důchodu informuje zasláním příslušného rozhodnutí poštou nebo datovou schránkou. Nejde však o žádný průkaz, kterým by se příjemci důchodu mohli prokazovat v obchodech, kinech a podobně.
V České republice sice existují různé karty a doklady, které prokazují dosažení určitého věku a opravňují k některým slevám. Žádné z nich však nevydává Česká správa sociálního zabezpečení ani její regionální pobočky. Pro přiznání slev v dopravě stačí občanský průkaz.
