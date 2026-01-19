Kdy půjdete do důchodu a kolik dostanete? Zpřísnění už je tu

Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn od ledna 2026
29. 12. 2025 | Petr Kučera
Projděte si, jaké novinky mohou ovlivnit vaše osobní finance na začátku roku.
Do důchodu se začne chodit později. Nově přiznávané důchody jsou nižší než podle dřívějších pravidel. Obě změny přinesla reforma schválená předchozí vládou Petra Fialy.
Nová vláda vedená Andrejem Babišem chce některá pravidla znovu zmírnit. Důchodový věk má podle ní dosáhnout 65 let a dál už se nezvyšovat.
Od letoška platí i jedna příjemnější změna: lidé, kteří dosáhnou jen na nejnižší důchody, dostanou výrazně víc než dosud.
Pro nárok na starobní důchod je potřeba splnit dvě základní podmínky: dosáhnout důchodového věku a nasbírat potřebnou dobu důchodového pojištění (odpracovat dostatečný počet let). Vysvětlíme, jak to funguje teď.
Během roku 2026 mohou odejít do důchodu lidé narození především v letech 1962 až 1963, tedy obvykle ve věku 64 až 63 let. U žen záleží na počtu vychovaných dětí – čím víc jich má, tím dřív může do penze. Se třemi a čtyřmi dětmi mohou letos odejít i ženy narozené v roce 1964, s pěti a více dětmi i narozené v roce 1965.
Důchodový věk postupně roste podle předem schválených pravidel. V roce 2030 se sjednotí na 65 letech a osmi měsících jak pro muže, tak pro ženy (s dětmi i bez). I potom se má dál zvyšovat, ale už pro všechny stejně.
Spočítejte si, kdy můžete jít do důchodu právě vy:
Podle expertů z komise, která připravovala doporučení pro reformu, by lidé měli v důchodu strávit čtvrtinu života. A protože se lidé dožívají stále vyššího věku, je potřeba hranici věku odchodu do důchodu posouvat. Cílem je hlavně to, aby stát dokázal dál financovat rostoucí počet důchodců.
Změny oproti dřívějším pravidlům se dotknou lidí narozených v roce 1966 a mladších, předpokládá reforma schválená předchozí vládou. Hranice 65 let se bude postupně zvyšovat o jeden měsíc pro každý další ročník, dokud nedosáhne 67 let. Na tento nový strop narazíme v roce 2056 u lidí narozených po roce 1988. Pokud se do té doby opět nezvýší.
Důchodový věk
|rok narození
|muži
|ženy s počtem vychovaných dětí
|0
|1
|2
|3 a 4
|5 a více
|1960
|64r+2m
|64r+2m
|63r+8m
|62r+2m
|60r+8m
|59r+2m
|1961
|64r+4m
|64r+4m
|64r+2m
|62r+8m
|61r+2m
|59r+8m
|1962
|64r+6m
|64r+6m
|64r+6m
|63r+2m
|61r+8m
|60r+2m
|1963
|64r+8m
|64r+8m
|64r+8m
|63r+8m
|62r+2m
|60r+8m
|1964
|64r+10m
|64r+10m
|64r+10m
|64r+2m
|62r+8m
|61r+2m
|1965
|65r
|65r
|65r
|64r+8m
|63r+2m
|61r+8m
|1966
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|63r+8m
|62r+2m
|1967
|65r+2m
|65r+2m
|65r+2m
|65r+2m
|64r+2m
|62r+8m
|1968
|65r+3m
|65r+3m
|65r+3m
|65r+3m
|64r+8m
|63r+2m
|1969
|65r+4m
|65r+4m
|65r+4m
|65r+4m
|65r+2m
|63r+8m
|1970
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|64r+2m
|1971
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|64r+8m
|1972
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+2m
|1973
|65r+8m
|65r+8m
|65r+8m
|65r+8m
|65r+8m
|65r+8m
|1974
|65r+9m
|65r+9m
|65r+9m
|65r+9m
|65r+9m
|65r+9m
|1975
|65r+10m
|65r+10m
|65r+10m
|65r+10m
|65r+10m
|65r+10m
|1976
|65+11m
|65+11m
|65+11m
|65+11m
|65+11m
|65+11m
|1977
|66r
|66r
|66r
|66r
|66r
|66r
|1978
|66r+1m
|66r+1m
|66r+1m
|66r+1m
|66r+1m
|66r+1m
|1979
|66r+2m
|66r+2m
|66r+2m
|66r+2m
|66r+2m
|66r+2m
|1980
|66r+3m
|66r+3m
|66r+3m
|66r+3m
|66r+3m
|66r+3m
|1981
|66r+4m
|66r+4m
|66r+4m
|66r+4m
|66r+4m
|66r+4m
|1982
|66r+5m
|66r+5m
|66r+5m
|66r+5m
|66r+5m
|66r+5m
|1983
|66r+6m
|66r+6m
|66r+6m
|66r+6m
|66r+6m
|66r+6m
|1984
|66r+7m
|66r+7m
|66r+7m
|66r+7m
|66r+7m
|66r+7m
|1985
|66r+8m
|66r+8m
|66r+8m
|66r+8m
|66r+8m
|66r+8m
|1986
|66r+9m
|66r+9m
|66r+9m
|66r+9m
|66r+9m
|66r+9m
|1987
|66r+10m
|66r+10m
|66r+10m
|66r+10m
|66r+10m
|66r+10m
|1988
|66r+11m
|66r+11m
|66r+11m
|66r+11m
|66r+11m
|66r+11m
|1989
|67r
|67r
|67r
|67r
|67r
|67r
|1990
|67r
|67r
|67r
|67r
|67r
|67r
|1991
|67r
|67r
|67r
|67r
|67r
|67r
|1992
|67r
|67r
|67r
|67r
|67r
|67r
|Zdroj: ČSSZ, Peníze.cz
Důchodové pojištění je jednou z částí sociálního pojištění, které za každého zaměstnance povinně odvádí zaměstnavatel. Živnostníci a další podnikatelé (osoby samostatně výdělečně činné) si sociální pojištění musí platit sami. K sociálnímu pojištění se lze také dobrovolně přihlásit, i když nejste zaměstnanec nebo podnikatel.
Abyste dostávali od státu řádný starobní důchod, musíte mít odpracováno (zaměstnání nebo podnikání) alespoň 30 let. Nebo mít 35 let důchodového pojištění, pokud k rokům práce připočteme takzvané náhradní doby.
Náhradní doba je ta, kdy jste si sociální pojištění sice neplatili (neměli jste zaměstnání ani nepodnikali), přesto na ni důchodový zákon pohlíží jako na odpracovanou. Typicky je to:
Podrobně o náhradních dobách: Co všechno se vám počítá do důchodu a jak
Když ani přesto nezískáte potřebnou dobu důchodového pojištění, můžete se dočkat později. Jakmile je vám o pět let víc, než je řádný důchodový věk (pro muže stejného data narození), získáte nárok na důchod, pokud máte odpracováno nejméně 15 let. Pochopitelně: bude nižší, ale aspoň nějaký.
Důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní (pevná) výměra je pro všechny lidi stejná a odpovídá 10 procentům průměrné mzdy v Česku tak, jak ji zveřejňuje ministerstvo práce podle čísel od statistiků. Pro rok 2026 dělá základní výměra 4900 korun měsíčně.
K tomuto základu se připočte procentní (zásluhová) výměra, která je pro každého důchodce individuální a odvíjí se hlavně od výše předchozích výdělků (odvodů) a odpracovaných let. Také tahle část musí dosáhnout přinejmenším 10 procent průměrné mzdy v Česku – letos tedy 4900 korun měsíčně. To je příjemná změna od roku 2026 – dosud bylo minimum jen 770 korun.
Starobní důchodci tedy musí letos dostávat přinejmenším 9800 korun – a každý rok se minimum bude zvyšovat tak, aby dosahovalo celkem alespoň dvaceti procent úředně stanovené průměrné mzdy.
Do předchozích příjmů se počítají hrubé výdělky za období, které nezačíná dříve než rokem 1986 a končí kalendářním rokem před vaším odchodem do penze. Každý odpracovaný rok má stejnou váhu. Není to tedy tak, že by roky těsně před důchodem byly důležitější.
O pár odstavců výše jsme psali o náhradních dobách. Většina z nich zároveň funguje jako doba vyloučená. Znamená to, že se s nimi nepočítá pro výpočtový základ. Ve vyloučených dobách je totiž příjem nulový a kdyby se započítával, snižoval by konečnou výši důchodu. Typicky jde o mateřskou a rodičovskou dovolenou, dočasnou pracovní neschopnost a ošetřování člena rodiny, invaliditu třetího stupně, studium, evidenci na úřadu práce, vojenskou nebo civilní službu. Podrobně: Jak si ohlídat, aby vyloučené doby zvýšily důchod
Podívejme se na to konkrétněji.
Nejprve je potřeba vypočítat osobní vyměřovací základ. To je zjednodušeně řečeno průměrný měsíční výdělek za celý váš pracovní život (nejdříve od roku 1986).
Aby vám předchozí příjmy nesebrala inflace a růst průměrné mzdy, přepočítají se výdělky z každého roku koeficientem nárůstu. Díky tomu se nominální výše příjmů v jednotlivých letech co nejvíc přiblíží reálné hodnotě v roce, kdy vám stát přiznává důchod.
Když se vám teď nechce hledat výdělky v jednotlivých letech, můžete zjednodušeně použít hrubou mzdu v letech těsně před důchodem. Děláme to tak i v naší orientační kalkulačce.
Výsledky za jednotlivé roky se sečtou a následně vydělí celkovým počtem dnů vaší pracovní kariéry. Získaný průměrný výdělek na jeden den se pak vynásobí průměrnou délkou měsíce v roce (30,4 dne).
Takto vypočtený osobní vyměřovací základ pak ještě musíme snížit kvůli redukčním hranicím. V roce 2026 je první hranice nastavena na 21 546 korun, druhá na 195 868 korun. Tyto stropy postupně rostou tak, aby první z nich dělal 44 procent průměrné mzdy, druhý pak čtyřnásobek průměrné mzdy.
Do první redukční hranice se vaše výdělky – osobní vyměřovací základ – započítají skoro v plné výši (nově jen z 99 %, už ne 100 % jako do loňska). Z částky mezi první a druhou redukční hranicí se vám započte jen 26 procent. Z toho, co případně přesahuje druhou hranicí, se nezapočte nic.
Tím jsme získali takzvaný výpočtový základ. A s ním počítáme dál. Za každý celý rok důchodového pojištění dostanete 1,495 % z výpočtového základu. Čím víc let pojištění jste nasbírali, tím vyšší důchod budete mít. Zmíněných 1,495 % se týká jen letos přiznávaných důchodů. Do loňska to bylo 1,5 %. Každý následující rok se má tohle číslo snížit o 0,005 %, aby do roku 2035 kleslo na 1,45 %, schválila předchozí vláda.
Když tedy půjdete do důchodu po 42 letech pojištění, získáte 62,79 % (42x1,495) ze svého výpočtového základu. Nakonec sečteme základní a procentní výměru – a máme celkovou výši důchodu. Ten by se pak měl na začátku každého roku pravidelně zvyšovat (valorizovat) podle „vzorečku“ v zákoně.
Protože je to celé opravdu komplikované, pojďme si to ukázat na konkrétním příkladu.
Od roku 2023 dostávají starobní důchodci příspěvek 500 korun měsíčně za každé vychované dítě – takzvané výchovné. To zvyšuje důchod hlavně ženám, které ho mají dlouhodobě podstatně nižší než muži.
Schválená reforma mění od roku 2027 pravidla pro nově přiznávané výchovné. U lidí, kteří teprve odejdou do důchodu, se bude paušál 500 korun automaticky počítat jen pro třetí a každé další dítě. Pro první a druhé dítě se začne používat fiktivní (rodinný) vyměřovací základ.
Osoba, která pečovala o dítě do tří let věku, bude při výpočtu důchodu oceněna tak, jako by za dobu péče vydělávala tehdejší průměrnou mzdu v Česku – přestože v té době žádné příjmy neměla. Jenom v případě, že by takto vypočtený základ byl méně výhodný, dostane i nový důchodce výchovné 500 korun za každé dítě – tedy i za první dvě.
Psali jsme podrobně: Výchovné k důchodu čekají změny
Jak už jsme zmínili, živnostníci a další podnikatelé (OSVČ) platí díky nastavení systému často jen minimální odvody na důchodové pojištění. Navíc za ně – na rozdíl od zaměstnanců – neplatí podstatnou část pojištění žádný zaměstnavatel. Proto pak dostávají od státu výrazně nižší důchod od státu než zaměstnanci.
Kdy má OSVČ nárok na státní důchod? Jak vysoký důchod dostane, když celý život platila jen minimum? Jak si může budoucí důchod včas zvýšit? Podrobnosti najdete na podnikatelském webu Finmag.cz: OSVČ a důchody
Abyste se nepřipravili o vyšší důchod, musí mít Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) k dispozici všechny potřebné dokumenty: především ty, které prokazují dobu pojištění a výši výdělků, nejčastěji tedy evidenční listy důchodového pojištění. Ty by měl za každého zaměstnance odevzdávat zaměstnavatel, v praxi ale může některý z dokumentů chybět.
Proto si raději včas ověřte, jestli mají úředníci skutečně kompletní a správné podklady. Když máte bankovní identitu, datovou schránku nebo podobnou elektronickou identitu, můžete si to zjistit online. Ideálně tak, že se přihlásíte do ePortálu ČSSZ – ukáže vám, jaké informace o vás úřad má a jak vysoký důchod vám přibližně vychází.
Jestli je to pro vás zatím moc složité, můžete si na naší kalkulačce spočítat orientační výpočet důchodu podle současného výdělku. Jde o velmi hrubý výpočet, který kromě jiného předpokládá, že celý svůj dospělý život až do důchodového věku strávíte v zaměstnání.
