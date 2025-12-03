Důchody přijdou jindy. Výplatu posune několik svátků

Zvýšení důchodů se blíží. Spočítejte si, kolik přidají vám
24. 11. 2025 | Petr Kučera
Důchody zvedne pravidelná valorizace, díky novým pravidlům zároveň skokově stoupnou nejnižší důchody. Tady je kalkulačka.
Zdroj: Pleska / Midjourney
Výplatu důchodů letos poprvé neovlivní vánoční svátky. Zatímco v předchozích letech byly některé výplatní termíny na druhou polovinu měsíce, od letošního dubna jsou všechny standardně v první polovině.
Kvůli jiným svátkům se však posunou některé výplatní termíny v roce 2026, upozornila dnes Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Jednorázová změna se dotkne všech druhů důchodů, tedy nejen starobních.
„Změny se týkají se pouze klientů, jejichž termín výplaty důchodu připadá na některý ze šesti dnů uvedených níže v tabulce. Ostatní klienti obdrží své důchody v běžných pracovních dnech podle výplatního termínu svého důchodu,“ informuje správa sociálního zabezpečení.
Posun výplaty důchodů v roce 2026
|Důchody s výplatním termínem:
|Budou výjimečně vyplaceny:
|2. dubna 2026
|1. dubna 2026
|4. dubna 2026
|2. dubna 2026
|6. dubna 2026
|7. dubna 2026
|2. května 2026
|4. května 2026
|8. května 2026
|7. května 2026
|6. července 2026
|7. července 2026
|Zdroj: ČSSZ
Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ od letoška standardně připadají na sudé dny od 2. do 14. dne v měsíci. Od dubna se totiž snížil počet výplatních termínů z třinácti na sedm.
Od ledna 2026 přestává Česká správa sociálního zabezpečení automaticky zasílat valorizační oznámení v papírové podobě. Dokument pošle do datové schránky, pokud ji lidé mají zřízenou, případně bude k dispozici po přihlášení na ePortálu ČSSZ.
Lidé, kteří si požádali o zaslání listinného valorizačního oznámení na adresu, jej obdrží stejným způsobem jako v předchozích letech, nově však zaplatí náklady na jeho doručení poštou: sociální správa strhne 26 Kč z první valorizované splátky důchodu. Náklady neplatí lidé narození před rokem 1955.
O zasílání oznámení v papírové podobě museli zájemci požádat do konce letošního září.
Spočítejte si, jak vám zvýší důchod od ledna 2026:
