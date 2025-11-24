Průměrný starobní důchod od ledna stoupne o 668 korun měsíčně a dosáhne přibližně 21 839 korun. Pravidelnou novoroční valorizaci, která vyplývá přímo ze zákona, schválila v září vláda vedená Petrem Fialou.
Důchody se skládají ze dvou částí. Základní část důchodu, která je pro všechny stejná, vzroste o 240 korun měsíčně na 4900 korun. Procentní část se zvýší o 2,6 procenta – takzvaná zásluhová složka důchodu zohledňuje hlavně počet odpracovaných let a výši odvodů.
Zvýšení se týká všech vyplácených důchodů – tedy vedle starobních také invalidních a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích).
Podle aktuálních pravidel se důchody pravideně zvyšují od ledna, a to o růst cen pro domácnosti důchodců (inflaci počítanou speciálně podle výdajů důchodců) a o třetinu růstu reálných mezd.
Spočítejte si v naší kalkulačce, jak se důchod zvýší právě vám:
Od ledna 2026 také výrazně stoupne minimální výše důchodů. Lidé, kteří je mají nejnižší, si polepší díky novým pravidlům, které vláda schválila v rámci důchodové reformy.
Starobní důchodci – a také příjemci invalidních důchodů třetího stupně – mají od ledna 2026 dostávat přinejmenším 9800 korun místo dosavadních 5430 korun. Jejich důchody musí nově dosahovat alespoň dvaceti procent úředně stanovené průměrné mzdy.
Skokově se zvýší také minimální výše ostatních druhů důchodů, i když ne o tolik jako u starobních nebo invalidních třetího stupně. Podrobně jsme o změně minimálních důchodů psali v samostatném textu.
Při pravidelné valorizaci důchodů se však už nebude zvyšovat takzvané výchovné. Jeho reálná hodnota tak postupně klesne.
V posledních letech se důchody při řádné valorizaci zvyšovaly o celou inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Inflace se počítala buď podle růstu cen pro domácnosti důchodců, nebo pro všechny domácnosti – do výpočtu valorizace se použila ta inflace, která byla vyšší. Od roku 2025 se důchody zvyšují vždy o „důchodcovskou inflaci“ a jen o třetinu růstu reálných mezd. Vláda Petra Fialy zároveň už v roce 2023 seškrtala dřívější pravidla pro mimořádné valorizace, které v době vysoké inflace zaručovaly důchodcům, že jejich příjmy neztrácely kupní sílu.
Vznikající vládní koalice ANO, Motoristů sobě a SPD slibuje ve svém programu „obnovit spravedlivý systém valorizací“, když vedle růstu životních nákladů rodin důchodců chce znovu zvyšovat penze také o polovinu růstu reálných mezd. Plánuje „napravit změny zavedené předchozí vládou, které valorizace omezily a snížily“.
„Od roku 2016, tedy během posledních deseti let, vzrostou důchody podle aktuálních odhadů přibližně o 18 procent více než ceny,“ zdůrazňuje odcházející ministr sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Další změnou, kterou chce nová vláda zavést, jsou výraznější věkové valorizace. Dosud se důchody plošně zvyšují po 1000 korun při dosažení věku 85 let a o dalších 2000 korun při doražení věku 100 let. Nová vláda teď chce, aby první zvýšení (o 500 Kč) přišlo už od 80 let. Další zvýšení od 85 let (o dalších 1000 Kč), od 90 let (o dalších 1500 Kč) a od 95 let (o dalších 2000 Kč).
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
