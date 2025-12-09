Změny pro současné důchodce:
Změny pro budoucí důchodce:
Zvýšení minimálního důchodu
Starobní důchodci budou muset od ledna 2026 dostávat přinejmenším 9800 korun místo dosavadních 5430 korun. Výše starobního důchodu – a také invalidního důchodu třetího stupně – totiž musí nově dosahovat alespoň dvaceti procent úředně stanovené průměrné mzdy.
Dosud byla na průměrnou mzdu navázána jen základní (pevná) část důchodu, která je pro všechny stejná. Zákon ji stanoví jako deset procent průměrné mzdy – základní výměra tak od ledna 2026 stoupne na 4900 korun z letošních 4660 korun.
Podobným způsobem se začne nově počítat i minimální výše procentní výměry důchodu – takzvané zásluhové části. Ta se odvíjí hlavně od odpracovaných let a výše předchozích výdělků (odvodů), je tedy pro každého penzistu různá. Dosavadní minimum – 770 korun – se u starobních důchodů od ledna 2026 výrazně zvýší: na 4900 korun. Součástí procentní části je i takzvané výchovné.
U dalších druhů důchodů bude podíl procentní části k průměrné mzdě nižší:
Nejnižší částky procentní výměry důchodů od ledna 2026
|druh důchodu
|minimální procentní výměra
|určeno jako
|starobní
|4 900 Kč
|100 % základní výměry
|invalidní 3. stupně
|4 900 Kč
|100 % základní výměry
|invalidní 2. stupně
|2 450 Kč
|50 % základní výměry
|invalidní 1. stupně
|1 634 Kč
|třetina základní výměry
|vdovský, vdovecký
|2 450 Kč
|50 % základní výměry
|sirotčí
|1 960 Kč
|40 % základní výměry
|Zdroj: nařízení vlády, zákon o důchodovém pojištění
Ve výsledku – součtu pevné a procentní výměry – to znamená, že všechny starobní důchody a invalidní důchody třetího stupně nesmí být od ledna 2026 nižší než 9800 korun měsíčně. U dalších druhů důchodů bude nové minimum nižší:
Minimální výše důchodu od ledna 2026
|druh důchodu
|minimální výše (součet pevné a procentní části)
|starobní
|9 800 Kč
|invalidní 3. stupně
|9 800 Kč
|invalidní 2. stupně
|7 350 Kč
|invalidní 1. stupně
|6 534 Kč
|vdovský, vdovecký
|7 350 Kč
|sirotčí
|6 860 Kč
|Zdroj: nařízení vlády
Nový výpočet minimálního důchodu se týká nejen nově přiznaných, ale i všech současných důchodů. O případné zvýšení není potřeba žádat – stát od roku 2026 automaticky dorovná důchod tak, aby nebyl nižší než podle nových pravidel. V dalších letech se bude minimální výše dál pravidelně valorizovat tak, aby jak pevná, tak procentní část dosahovaly vždy deseti procent průměrné mzdy.
Dosavadní minimum pro procentní část důchodu – tedy 770 korun – platilo už od roku 1996 a ani jednou se od té doby nezvýšilo. V roce 1996 představovala tato částka korun skoro desetinu (9,4 %) tehdejší průměrné mzdy. Její reálná hodnota postupně klesala až na necelá dvě procenta průměrné mzdy v roce 2023. Cílem je tedy vrátit ji na původní úroveň.
Pravidelná novoroční valorizace
Od ledna 2026 se díky pravidelné valorizaci zvýší všechny druhy důchodů. Základní výměra stoupne o 240 korun měsíčně na 4900 korun. Procentní výměra se zvýší o 2,6 procenta. Průměrný starobní důchod tak vzroste o 668 korun na přibližně 21 840 korun.
Novoroční zvýšení se týká všech vyplácených důchodů – tedy starobních, invalidních i pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích).
Spočítejte si, kolik přidají právě vám:
Česká správa sociálního zabezpečení od Nového roku přestane automaticky zasílat valorizační oznámení v papírové podobě. Dokument pošle do datové schránky, pokud ji lidé mají zřízenou, případně bude k dispozici po přihlášení na ePortálu ČSSZ.
Lidé, kteří si požádali o zaslání listinného valorizačního oznámení na adresu, jej obdrží stejným způsobem jako v předchozích letech, nově však zaplatí náklady na jeho doručení poštou: sociální správa strhne 26 Kč z první valorizované splátky důchodu. Náklady neplatí lidé narození před rokem 1955.
Výchovné ztratí hodnotu
Při pravidelné valorizaci důchodů už se nebude zvyšovat takzvané výchovné. Jeho reálná hodnota tak bude postupně klesat. Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že kolem roku 2050 může být o 45 procent nižší v porovnání s dneškem.
Výchovné dostávají důchodci – obvykle ženy jako matky – od roku 2023. Jeho výše byla původně 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Jako součást zásluhové (procentní) výměry důchodu se podle dosavadních pravidel valorizuje stejně jako celá procentní výměra. Proto v roce 2025 vzrostlo i nově přiznávané výchovné na 503 korun.
Schválená reforma však další zvyšování výchovného stopne. Pevně stanoví, že nově přiznávané výchovné od roku 2026 bude vždy 500 korun. Počínaje rokem 2027 pak také vyjme výchovné – včetně dosud přiznaného – z pravidelné valorizace procentní výměry důchodů. Zároveň to znamená, že lidem s výchovným se bude celková výše důchodu při pravidelné valorizaci zvyšovat méně než lidem, kteří na stejnou výši důchodu dosáhli bez výchovného. Podrobně jsme to popsali v samostatném textu.
Výplata důchodu v hotovosti
Výplaty důchodů v hotovosti prostřednictvím České pošty od ledna 2026 opět zdraží. Poplatek stoupne na 94 korun z dosavadních 78 korun. Týká se důchodů přiznaných po začátku roku 2010.
Bez poplatku zůstává výplata důchodu na bankovní účet. Ten si lze snadno a zdarma založit i na kterékoliv pobočce České pošty, její zaměstnanci pomohou s nastavením. Jde o účet v ČSOB Poštovní spořitelně – důchodci si z něj pak mohou jednou měsíčně vybrat hotovost na přepážce zdarma, bez poplatku je také jedna donáška hotovosti na jakoukoliv adresu zdarma.
Výplata důchodu do zahraničí
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dosud vyplácela důchod do zahraničí vždycky až poté, co od příjemce obdržela ověřené Potvrzení o žití.
Od ledna 2026 v některých situacích zmírní podmínky:
- Do členských států Evropské unie (a do států, s kterými má Česko smlouvu o sociálním zabezpečení) bude ČSSZ nově vyplácet důchod v pravidelných měsíčních splátkách. Potvrzení o žití bude vyžadovat nejvýše dvakrát ročně – už ne před každou splátkou důchodu jako dosud.
- Do států, s nímž má ČSSZ dohodu o elektronické výměně dat o úmrtí (zatím jen Slovensko), bude vyplácet důchod pravidelně každý měsíc. Příjemce už nebude muset zasílat Potvrzení o žití.
- Do ostatních států bude ČSSZ i nadále posílat důchod až poté, co od příjemce dostane Potvrzení o žití. Záleží na důchodci, jak často bude potvrzení zasílat – a tedy jak často mu pak úřad pošle splátku důchodu.
Krácení důchodu při předčasném odchodu
Lidem, kteří se rozhodnou pro odchod do předčasného starobního důchodu a získali 45 let doby pojištění, bude jejich výpočtový základ za určitých podmínek nově krácen jen o 0,75 % místo o 1,5 % za každých i započatých 90 dnů předčasnosti.
- Do doby pojištění 45 let se však započítává pouze výdělečná činnost a náhradní doby pojištění, které jsou spojeny s fyzickou aktivitou: péče o dítě, péče o závislou osobu a základní vojenská služba.
- Do doby pojištění 45 let se nezapočítává například doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pobírání dávek nemocenského pojištění po skončení zaměstnání nebo doba jakéhokoliv studia.
Změna se týká jen důchodů přiznaných počínaje rokem 2026.
Doktorské studium jako náhradní doba pojištění
Doktorské studium absolvované po roce 2009 se začne započítávat jako náhradní doba pojištění.
Započítávat se bude pouze první úspěšně dokončené studium v doktorském studijním programu. Student tím může získat maximálně čtyři roky náhradních dob pojištění.
Uznává se studium v prezenční formě na vysoké škole v Česku. Studium v zahraničí jen tehdy, když ho ministerstvo školství uzná za rovnocenné studiu na vysoké škole v Česku.
Novinka se týká důchodů přiznaných od roku 2026. Dříve přiznané důchody se přepočítávat nebudou.
Zpomalení růstu nových důchodů
Nově přiznávané důchody porostou pomaleji. Postupně budou upravovány dva parametry:
- započtený procentuální podíl z částky výdělkového průměru do první redukční hranice,
- procentní sazba z výpočtového základu.
Jak to funguje dosud? Při výpočtu výše důchodu se váš „osobní vyměřovací základ“ (částka vypočítaná z dob pojištění a výše příjmů) upraví na „výpočtový základ“ pomocí redukčních hranic. Ty jsou stanoveny pro každý rok v jiné výši. Pro důchody přiznávané v roce 2025 je první redukční hranice 20 486 Kč a druhá redukční hranice 186 228 Kč.
To znamená, že podle současných pravidel se osobní vyměřovací základ do 20 486 Kč zohlední celý, od 20 486 Kč do 186 228 Kč z 26 % a osobní vyměřovací základ nad 186 228 Kč se nezohlední. Z tohoto zjištěného výpočtového základu se poté podle získané doby pojištění vypočítá vaše procentní výměra důchodu.
U důchodů přiznaných v roce 2025 ke změně ještě nedochází, osobní vyměřovací základ se v první redukční hranici zohlední ze 100 %. U důchodů přiznávaných v letech 2026 až 2035 se bude procentuální podíl z částky v první redukční hranici postupně snižovat ze stávajících 100 % na 90 %. To znamená, že klesne každý rok o jedno procento.
Za každý celý rok doby pojištění, které jste získali do dne svého nároku na důchod, dostanete podle současných pravidel 1,5 % z výpočtového základu. To znamená, že čím více let jste pracovali, tím vyšší důchod budete mít. U přiznávaných v letech 2026 až 2035 se bude toto procento postupně snižovat ze stávajících 1,5 % na 1,45 %. Každý rok tak klesne o 0,005 %.
Změna termínu výplaty kvůli svátkům
Kvůli svátkům se posunou některé výplatní termíny v roce 2026. Jednorázová změna se dotkne všech druhů důchodů, tedy nejen starobních.
Posun výplaty důchodů v roce 2026
|Důchody s výplatním termínem:
|Budou výjimečně vyplaceny:
|2. dubna 2026
|1. dubna 2026
|4. dubna 2026
|2. dubna 2026
|6. dubna 2026
|7. dubna 2026
|2. května 2026
|4. května 2026
|8. května 2026
|7. května 2026
|6. července 2026
|7. července 2026
|Zdroj: ČSSZ
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
