Jak se zvýší důchody v novém roce? Známe přesná čísla

Průměrný starobní důchod se od ledna 2026 zvýší na 21 840 korun měsíčně. Penzisté si tak polepší oproti současnému důchodu o v průměru 668 korun měsíčně.
Základní výměra důchodu, která je pro všechny stejná, stoupne o 240 korun měsíčně. Nově tak dosáhne 4900 korun. Procentní výměra (takzvaná zásluhová složka důchodu) se zvýší o 2,6 procenta.
Definitivní čísla k řádné valorizaci dnes oznámil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Zvýšení se týká všech vyplácených důchodů – vedle starobních tedy také invalidních a pozůstalostních. Celkem je jich přes 2,8 milionu. Z toho starobních důchodců je zhruba 2,5 milionu, invalidních přes 400 tisíc. Pozůstalostních penzí, tedy těch vdovských, vdoveckých a sirotčích, je přes 66 tisíc.
Důchody se při řádné valorizaci zvyšují o celou inflaci a o třetinu růstu reálných mezd. Vychází se jen z růstu životních nákladů důchodců.
„Za posledních deset let stouply důchody o víc než 18 procent nad růst cen. Je tak vidět, že umíme valorizacemi, tak jak jsou nastavené, chránit kupní sílu starobních důchodců. Za období naší vlády stouply důchody o 28 procent,“ říká Marian Jurečka.
V současnosti je podle ministra příjmová a výdajová strana na důchodovém a nemocenském pojištění v přebytku. „Pozitivní zpráva je, že v letošním roce, od ledna do srpna, jsme u těchto dvou klíčových položek v plusu 2,14 miliardy korun. Důvodem je vliv několika faktorů – jednak legislativních úprav u důchodovém a nemocenském pojištění, tak tempa růstu mezd a platů,“ dodává Jurečka.
O zvýšení důchodu není potřeba žádat, Česká správa sociálního zabezpečení ho provede automaticky.
Důchodová reforma zavedla některé změny u valorizací, především se zrušily mimořádné valorizace, které zvyšovaly důchody v případě, že za sledované období od posledního přidání meziměsíční přírůstek cen překročil pět procent. Stát bude místo mimořádné valorizace vyplácet dočasný příspěvek do další řádné valorizace.
Zároveň se zvedne, opět jen dočasně, zásluhová část penze. O kolik procent by stoupla, o tolik procent by pak v lednovém navýšení byla nižší. Dočasný příspěvek a zvýšení procentních výměr má odrážet 60 procent růstu cen za sledované období.
Od ledna 2026 přestane sociální správa rozesílat důchodcům papírová valorizační oznámení, které lidé doposud dostávali vždy na přelomu roku prostřednictvím pošty. Nově bude v zásadě jen v elektronické podobě. Důchodcům přijde oznámení buď do datové schránky (pokud ji mají), nebo bude k dispozici po přihlášení na ePortálu ČSSZ.
Kdo chce dál dostávat dopis s informací, o kolik se mu důchod zvýšil, musí o něj požádat Českou správu sociálního zabezpečení už jen do konce letošního září. Psali jsme podrobně: Dopisy o zvýšení důchodu končí. Kdo chce papír, musí si požádat
Kateřina Hovorková
Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem