Spočítejte si, jak vám zvýší důchod. Valorizaci schválila vláda

Petr Kučera | rubrika: Co se děje | 24. 9. 2025
Průměrný důchod stoupne od ledna na skoro 22 tisíc korun měsíčně. Naše kalkulačka spočítá, jaký budete dostávat právě vy.
Zdroj: Pleska / OpenAI, Midjourney

Průměrný starobní důchod se od ledna zvýší o 668 korun měsíčně a dosáhne přibližně 21 840 korun. Pravidelnou novoroční valorizaci, která vyplývá přímo ze zákona, dnes potvrdila vláda.

Důchody se skládají ze dvou částí. Základní část důchodu, která je pro všechny stejná, stoupne o 240 korun měsíčně na 4900 korun. Procentní část se zvýší o 2,6 procenta – takzvaná zásluhová složka důchodu zohledňuje hlavně počet odpracovaných let a výši odvodů.

Zvýšení se týká všech vyplácených důchodů – tedy vedle starobních také invalidních a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích).

Spočítejte si v naší kalkulačce, jak se důchod zvýší právě vám:

Valorizace důchodů 2026

Další kalkulačky

Podle aktuálních pravidel se důchody pravideně zvyšují od ledna, a to o růst cen pro domácnosti důchodců (inflaci počítanou speciálně podle výdajů důchodců) a o třetinu růstu reálných mezd.

„Za posledních deset let překonal růst důchodů o více než 18 procent růst cen,“ připomíná ministr Marian Jurečka. Výše průměrného důchodu v roce 2026 bude téměř dvojnásobná oproti stavu před deseti lety, dodává.

Od ledna 2026 se zároveň výrazně zvýší minimální výše důchodů. Lidé, kteří pobírají nejnižší penze, si polepší díky novým pravidlům, které vláda schválila v rámci důchodové reformy

Starobní důchodci – a také příjemci invalidních důchodů třetího stupně – mají od ledna 2026 dostávat přinejmenším 9800 korun místo dosavadních 5430 korun. Jejich důchody musí nově dosahovat alespoň dvaceti procent úředně stanovené průměrné mzdy. 

Skokově se zvýší také minimální výše ostatních druhů důchodů, i když ne o tolik jako u starobních nebo invalidních třetího stupně. Podrobně jsme o změně minimálních důchodů psali v samostatném textu

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

