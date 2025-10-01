Výchovné k důchodu čekají změny. Ztratí hodnotu, zůstane jen někomu

Při pravidelné valorizaci důchodů už se nebude zvyšovat takzvané výchovné. Jeho reálná hodnota se tak postupně sníží. Počítají s tím změny schválené v rámci důchodové reformy.
Výchovné dostávají důchodci – obvykle ženy jako matky – od roku 2023. Jeho výše byla původně 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Jako součást zásluhové (procentní) výměry důchodu se podle dosavadních pravidel valorizuje stejně jako celá procentní výměra. Proto od letoška vzrostlo i nově přiznávané výchovné na 503 korun.
Schválená reforma však další zvyšování výchovného stopne. Pevně stanoví, že nově přiznávané výchovné od roku 2026 bude vždy 500 korun. Počínaje rokem 2027 pak také vyjme výchovné – včetně dosud přiznaného – z pravidelné valorizace procentní výměry důchodů.
Reálná hodnota výchovného tak bude postupně klesat. Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že kolem roku 2050 může být o 45 procent nižší v porovnání s dneškem.
Zároveň to znamená, že důchodcům s výchovným se bude celková výše důchodu při pravidelné valorizaci zvyšovat méně než lidem, kteří na stejnou výši důchodu dosáhli bez výchovného.
Ukážeme si to na příkladu zásluhové části, která u paní Boženy dosahuje třeba 10 000 Kč měsíčně. Pokud se při novoroční valorizaci v lednu 2027 bude zvyšovat dejme tomu o dvě procenta, podle nových pravidel se nejdříve odečte výchovné – u dvou dětí celkem 1000 Kč. Valorizace se pak spočítá jen pro takto zkrácenou část (9000 korun), což znamená zvýšení na 9180 Kč. Nakonec se znovu přičte výchovné, ale stále jen v pevné výši 500 Kč na dítě. Po valorizaci tak procentní část důchodu stoupne na 10 180 Kč. Pokud by se výchovné před výpočtem nevyjmulo a zvýšilo se podle stejných pravidel, stoupla by procentní část důchodu na 10 200 Kč měsíčně.
Vypadá to jako nepatrný rozdíl, jenže: v každém dalším roce se valorizace bude paní Boženě počítat z nižšího základu, než by se počítala při zahrnutí výchovného. Kdyby se procentní část pokaždé zvyšovala o dvě procenta, dostane paní Božena v součtu za deset let o skoro dvanáct tisíc méně, než kdyby se jí valorizovalo i výchovné. S vyšším počtem dětí, výraznější valorizací a delší dobou strávenou v důchodu bude rozdíl ještě výraznější.
Zavedení výchovného dlouhodobě prosazovali hlavně lidovci. Nakonec prošlo v roce 2021 hlavně jako návrh tedy vládních ČSSD a ANO. Bonus za vychované děti navrhovala i důchodová komise vedená ekonomkou Danuší Nerudovou.
Od ledna 2023 dostávají výchovné – při splnění podmínek – jak noví důchodci, tak i ti, kteří odešli do penze do konce roku 2022. Má snížit propast mezi důchody mužů a žen – ta mimo jiné vzniká proto, že ženy většinou pečují o děti, přicházejí o roky v práci a tím se jim snižuje mzda.
Nová vláda vedená Petrem Fialou, která funguje od konce roku 2021, výchovné před jeho startem nezrušila, přestože jí to doporučovali experti z Národní ekonomické rady vlády (NERV), podle nichž je bonus nadbytečný a neúměrně nákladný. NERV připouští, že výchovné pomáhá velkému množství lidí. Upozorňuje však, že v nepříznivé situaci veřejných financí představuje jednu z největších nových výdajových položek, u které „nebyl zaveden zdroj financování“.
„Na doporučení předních ekonomů bylo třeba zareagovat. Proto se od roku 2027 část procentní výměry důchodu odpovídající výchovnému nebude valorizovat. Růst cen a růst mezd se promítne pouze do zvýšení zbývající části procentní výměry, k níž se následně přičte výchovné v nezvýšené výši. Tím se zajistí, že nominální hodnota výchovného se nezmění, avšak jeho reálná hodnota bude postupně klesat, což bude mít pozitivní dopad na veřejné finance,“ vysvětluje Tomáš Machanec, ředitel odboru sociálního pojištění ministerstva práce a sociálních věcí.
„Odlišný přístup k valorizaci“ u výchovného je výsledkem politické dohody v rámci důchodové reformy, říká mluvčí ministerstva Kateřina Procházková.
Nová pravidla pro nové důchodce
Schválená reforma mění od roku 2027 také pravidla pro nově přiznávané výchovné. U lidí, kteří teprve odejdou do důchodu, se bude paušál 500 korun automaticky počítat jen pro třetí a každé další dítě. Pro první a druhé dítě se začne používat fiktivní (rodinný) vyměřovací základ.
Osoba, která pečovala o dítě do tří let věku, bude při výpočtu důchodu oceněna tak, jako by za dobu péče vydělávala tehdejší průměrnou mzdu v Česku – přestože v té době žádné příjmy neměla. Jenom v případě, že by takto vypočtený základ byl méně výhodný, dostane i nový důchodce výchovné 500 korun za každé dítě – tedy i za první dvě.
„Ocenění formou fiktivních vyměřovacích základů je krok k systematickému ohodnocení výchovy dítěte analogickým způsobem jako je ocenění výdělečné činnosti,“ říká mluvčí ministerstva. Takto vypočtená zásluhová část důchodu se pak bude standardně valorizovat.
„Všechny dosažené i fiktivní vyměřovací základy se při výpočtu procentní výměry důchodu promítají do celoživotního průměrného výdělku, neoceňuje se každá doba odděleně, proto by technicky ani nebylo dost dobře možné doby oceněné fiktivním vyměřovacím základem z valorizace vyjmout,“ vysvětluje Kateřina Procházková.
Minimální důchod stoupne. Matky v nevýhodě?
Lidem, kteří z různých důvodů – třeba i kvůli péči o děti – dosáhli jen na hodně nízký důchod, má pomoct další novinka. Od ledna 2026 výrazně stoupne minimální výše starobního důchodu.
Zásluhová (procentní) část bude nově dosahovat alespoň deset procent úředně stanovené průměrné mzdy pro daný rok. Dosavadní minimum – 770 korun – se díky tomu zvýší na 4900 korun měsíčně. A každý další rok poroste podle vývoje průměrné mzdy.
Stát pak automaticky dorovná důchod tak, aby nebyl nižší než podle nových pravidel. V součtu s pevnou částí důchodu, která také odpovídá desetině průměrné mzdy, budou penzisté v roce 2026 dostávat přinejmenším 9800 korun.
Do zásluhové části důchodu přitom stát počítá i výchovné. To je ale pro jeho příjemce nevýhodné, upozorňuje Světlana Glaserová, které své výhrady podrobně popsala na blogovací platformě Médium.cz. V létě poslala také otevřený dopis ministrovi Marianu Jurečkovi.
Ukazuje to mimo jiné na následujícím příkladu: Matka čtyř dětí, která letos má celkový důchod 9515 Kč měsíčně (včetně výchovného 4x500 Kč), bude po zvýšení minimálního důchodu od ledna 2026 dostávat celkem 9800 Kč. Přilepší si tak mnohem méně než bezdětný penzista, který měl dosud minimální důchod 5430 Kč a po dorovnání na nové minimum začne dostávat také 9800 Kč.
Kdyby se do zásluhové části nepočítalo výchovné, zvýšil by se matce čtyř dětí nejdříve „samotný důchod“ ze současných 7515 Kč na 9800 Kč – a v součtu s odděleným výchovným by to znamenalo zvýšení na 11 800 Kč.
Při změně od ledna 2026 tak matky podle Světlany Glaserové doplatí na to, že stát počítá výchovné jako součást zásluhové složky. Při změně od ledna 2027 (popsali jsme ji v první části článku) naopak doplatí na to, že stát při valorizaci už nebude počítat výchovné jako součást zásluhové složky. Matkám tak porostou důchody nižším tempem než lidem bez výchovného.
Ministerstvo namítá, že výchovné není „odměnou navíc“, která má rodiče zvýhodnit před ostatními důchodci se stejnými výdělky a délkou pojištění. Výchovné má jen kompenzovat – nebo aspoň částečně snížit – „kariérní výkyvy“, tedy nižší výdělky pečujících osob v porovnání s ostatními.
„U nejnižších důchodů se domníváme, že mechanismus jeho stanovení není nespravedlivý. U každé osoby je důchod, který je dorovnán na minimální částku, i následující roky po valorizaci vyšší, než by byl bez zakotvení institutu minimálního důchodu. Skutečnost, že u někoho navýší minimální výše procentní výměry důchod o různé částky, nelze považovat za nespravedlnost státu – vždy daný příjemce získává více, než by odpovídalo standardním pravidlům stanovení důchodu,“ říká mluvčí ministerstva Kateřina Procházková.
„Lidé, jejichž výše procentní výměry důchodu včetně výchovného je nižší než zákonem stanovené minimum, nebudou při valorizaci nijak znevýhodněni ve srovnání s lidmi, kteří na výchovné nárok nemají. Obě skupiny budou mít nárok na dorovnání do stejně vysokého minima, což považujeme za odpovídající politickému záměru minimálního důchodu,“ dodává Procházková.
Světlana Glaserová věří, že se jí ještě podaří přesvědčit politiky ke změně zákona.
