Do důchodu ještě letos, nebo se vyplatí počkat na příští rok? Rozdíl dělá i tisíce korun

Spočítejte si, jak vám zvýší důchod. Valorizaci schválila vláda
24. 9. 2025 | Petr Kučera
Průměrný důchod stoupne od ledna na skoro 22 tisíc korun měsíčně. Naše kalkulačka spočítá, jaký budete dostávat právě vy.
Lidé, kterým se blíží odchod do důchodu, uvažují primárně o tom, zda do něj odejdou dříve (většinou formou předčasného důchodu), nebo až při vzniku nároku na starobní důchod, nebo jestli budou takzvaně přesluhovat. Málokdo však věnuje pozornost volbě konkrétního data odchodu do důchodu, které může výši důchodu rovněž významně ovlivnit.
Volba správného data odchodu do důchodu je důležitá zejména pro lidi, kteří dosáhnou důchodového věku před koncem letošního nebo začátkem následujícího roku. Nesprávná volba data může znamenat ztrátu stovek korun měsíčně na důchodu, a to až do konce života. U vysokých důchodů pak můžete zbytečně přijít až o tisíce korun měsíčně.
Od ledna 2026 se budou opět valorizovat všechny důchody přiznané do konce roku 2025. Základní výměra (pevná část, která je pro všechny stejná) se zvyšuje z letošních 4660 Kč na 4900 Kč, tedy o 240 Kč. Procentní výměra důchodu (takzvaná zásluhová část) se zvyšuje o 2,6 %. Oproti letošnímu roku nedojde v příštím roce k valorizaci takzvaného výchovného, které se naopak sníží z 503 Kč na 500 Kč.
Vládní nařízení nově stanoví také minimální výši procentní výměry. Ta se výrazně zvýší: zatímco letos pro starobní důchod činí 770 Kč, v příštím roce stoupne na 4900 Kč (bude odpovídat deseti procentům úředně stanovené průměrné mzdy).
Důchodová reforma mění od roku 2026 také výpočet procentní výměry nově přiznaného důchodu. Z osobního vyměřovacího základu se do částky první redukční hranice nezapočte 100 %, ale 99 %. Při výpočtu procentní výměry se letos každý rok zhodnotí 1,5 % výpočtového základu, kdežto v příštím roce to bude 1,495 % výpočtového základu. Upravený vzorec má za cíl omezit růst důchodů.
Bude tedy výhodnější starobní důchod přiznaný ještě ve zbytku roku 2025 a následně od ledna valorizovaný, nebo důchod přiznaný až v roce 2026?
Obecně se dá říct, že důchody přiznané v roce 2026 budou mírně vyšší než valorizované důchody přiznané do konce roku 2025. A to i přes skutečnost, že pro výpočty důchodů v roce 2026 platí nová pravidla omezující jejich růst.
Lidé, kteří z obavy před novými podmínkami zvažují odchod do předčasného starobního důchodu již letos, by měli s žádostí o důchod počkat na řádný termín v příštím roce.
Údaje pro průměrné důchody jsou často zavádějící. Neříkají nic o tom, jaký je skutečný rozdíl u nízkých důchodů, u důchodů nadprůměrných nebo dokonce u důchodů velmi vysokých. Pojďme se na tyto rozdíly podívat.
Protože výše důchodů závisí na započitatelných příjmech a získané době pojištění, zvolili jsme varianty výpočtu právě podle výše příjmů. Konkrétně podle osobního vyměřovacího základu, který zjednodušeně představuje průměrný měsíční příjem pojištěnce za období jeho výdělečné činnosti, přepočítaný na současnou hodnotu peněz. Jako dobu pojištění jsme zvolili 47 let pro všechny srovnávané varianty.
V tabulce uvádíme šest příkladů lidí, kterým vznikne nárok na starobní důchod v posledním čtvrtletí roku 2025. Výsledky jasně potvrzují, že ve všech šesti případech by byl důchod přiznaný v roce 2025 – i po následné valorizaci – nižší než starobní důchod přiznaný v roce 2026. S rostoucí výší důchodu navíc rozdíl mezi oběma variantami roste.
Rozdíly ve starobních důchodech
|příklady příjmů
|výše důchodu 2025
|důchod 2025 po valorizaci v lednu 2026
|důchod přiznaný v roce 2026
|rozdíl
|min. vyměřovací základ OSVČ (16 295 Kč)
|16 141 Kč
|16 680 Kč
|16 802 Kč
|122 Kč (0,7 %)
|minimální mzda (20 800 Kč)
|19 158 Kč
|19 775 Kč
|19 942 Kč
|167 Kč (0,8 %)
|podprůměrná mzda (25 000 Kč)
|19 928 Kč
|20 565 Kč
|20 748 Kč
|183 Kč (0,9 %)
|průměrná mzda ve druhém čtvrtletí 2025 (49 402 Kč)
|24 398 Kč
|25 152 Kč
|25 428 Kč
|276 Kč (1,1 %)
|nadprůměrná mzda (70 000 Kč)
|28 170 Kč
|29 022 Kč
|29 379 Kč
|357 Kč (1,2 %)
|velmi vysoká mzda (150 000 Kč)
|42 824 Kč
|44 057 Kč
|44 724 Kč
|667 Kč (1,5 %)
Abychom byli objektivní, nesmíme zapomenout na skutečnost, že posunutím data přiznání starobního důchodu na počátek roku 2026 (při pokračování výdělečné činnosti takzvaným přesluhováním) přijdeme o důchod, který bychom jinak dostávali už za letošní rok. Výše této „ztráty“ bude záviset na době (počtu dnů, týdnů nebo měsíců) přesluhování. Tato „ztráta“ se však po určité době vyrovná výplatou vyššího důchodu přiznaného v lednu 2026.
Pro lepší představu, kdy se tato „ztráta“ vykompenzuje výplatou vyššího důchodu, uvádíme v následující tabulce různé příklady doby návratnosti při posunutí data přiznání důchodu o jeden nebo dva měsíce (platí pro případy, kdy přesluhováním nedojde k získání dalšího roku pojištěni – o tom se zmíníme později).
Doby návratnosti při přesluhování jeden měsíc
|příklady příjmů
|nevyplaceno
|návratnost
|min. vyměř. základ OSVČ (16 295 Kč)
|16 141 Kč
|133 měsíců
|minimální mzda (20 800 Kč)
|19 158 Kč
|115 měsíců
|podprůměrná mzda (25 000 Kč)
|19 928 Kč
|109 měsíců
|prům. mzda ve druhém čtvrtletí 2025 (49 402 Kč)
|24 398 Kč
|89 měsíců
|nadprůměrná mzda (70 000 Kč)
|28 170 Kč
|79 měsíců
|velmi vysoká mzda (150 000 Kč)
|42 824 Kč
|65 měsíců
Doby návratnosti při přesluhování dva měsíce
|příklady příjmů
|nevyplaceno
|návratnost
|min. vyměř. základ OSVČ (16 295 Kč)
|32 282 Kč
|265 měsíců
|minimální mzda (20 800 Kč)
|38 316 Kč
|230 měsíců
|podprůměrná mzda (25 000 Kč)
|39 856 Kč
|218 měsíců
|prům. mzda ve druhém čtvrtletí 2025 (49 402 Kč)
|48 796 Kč
|177 měsíců
|nadprůměrná mzda (70 000 Kč)
|56 340 Kč
|158 měsíců
|velmi vysoká mzda (150 000 Kč)
|85 648 Kč
|129 měsíců
Návratnost se logicky prodlužuje s délkou přesluhování. Ukazuje se, že i přesluhování o jeden měsíc se nemusí vyplatit. Je to proto, že zvýšení důchodů mezi roky 2025 a 2026 není tak výrazné, aby vynahradilo ztrátu způsobenou nevyplacenými důchody.
Vyšší návratnosti by mohli dosáhnout ti, kteří by posutím data přiznání důchodu získali další rok doby pojištění. Pak by bylo vhodné přepočítat, zda se vyplatí posunout datum odchodu do důchodu na pozdější datum, než je 1. leden 2026.
Je tedy na každém, aby si přesně nechal spočítat skutečnou dobu pojištění a tím zjistil ten pravý okamžik, kdy odejít finálně do starobního důchodu.
Pan Robert dosáhne důchodového věku 1. prosince 2025. K tomuto dni získá celkovou dobu pojištění v délce 46 roků a 330 dnů. Jeho průměrný příjem v průběhu pracovního života činil přibližně 35 tisíc korun.
V případě, že Robert požádá o starobní důchod ke dni, kdy mu na něj vzniká nárok, bude takový důchod činit 21 396 Kč. Po lednové valorizaci se zvýší na 22 072 Kč.
K získání dalšího roku pojištění stačí Robertovi odpracovat ještě 35 dnů. To znamená, že když požádá o důchod až k 5. lednu 2026, získá další rok pojištění a pro výpočet jeho důchodu se budou uplatňovat parametry roku 2026. Jeho starobní důchod při celkové době pojištění v délce 47 let od 5. ledna bude 22 666 Kč.
Za dobu od 1. prosince 2025 do 5. ledna 2026 mu nebude vyplaceno přibližně 24 244 Kč, které se mu však vrátí za tři roky a pět měsíců pobírání vyššího důchodu. Je na panu Robertovi, jestli je ochotný tuto návratnost akceptovat.
O autorce: Jiřina Holubová je vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services.
