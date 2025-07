Důchod dostanete i za péči o cizí dítě. Víme, jak bude novinka fungovat

Chystá se nový typ náhradní doby pojištění, a to pro osoby, které osobně pečují o dítě ve věku do tří let na základě dohody s rodiči dítěte. Jak se bude novinka počítat do důchodu a co je potřeba vyřídit?

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém lidé neodvádí žádné pojistné, protože zrovna nemůžou pracovat, a přesto se tyto doby za určitých podmínek započítávají do potřebných let pojištění pro důchod.

Nejznámější náhradní dobou je péče o dítě do čtyř let. Ta se započítává do důchodového základu plně – tedy ze 100 procent. Čili pokud jste o dítě pečovali například tři roky a pak jste nastoupili do práce, budou se vám do odpracovaných let počítat právě tři roky.

Náhradní dobou je ale také třeba invalidita III. stupně, vojenská služba, pro některé staří osoby studium a další. O náhradních dobách jsme psali podrobně: Studium, rodičovská, vojna. Co všechno se vám počítá do důchodu a jak

Teď ministerstvo práce a sociálních věcí přichází se zcela novou náhradní dobou. A to pro osoby, které pečují o dítě do tří let věku po dohodě s rodiči dítěte.

„Právní úprava si klade za cíl pomoci rodičům s malými dětmi, kteří jsou z důvodu úmrtí nebo ztráty schopnosti pečovat nuceni řešit péči o malé dítě a současně finančně zabezpečit rodinu,“ vysvětluje schválení nové náhradní doby tiskový mluvčí ministerstva Jakub Augusta.

Osobou pečující o dítě může být kdokoliv, typicky prarodič dítěte, jiná osoba blízká některého z rodičů dítěte. Ale i osoba bez příbuzenského vztahu k dítěti – třeba sousedka nebo kamarádka.

„Namísto formálního soudního svěření dítěte do péče bude podmínkou pro hodnocení náhradní doby pojištění to, že daná osoba učinila o této skutečnosti s rodiči dítěte takzvané ‚společné prohlášení o péči o dítě‘,“ upozorňuje mluvčí.

Toto prohlášení se uzavře na přesně určené období a bude možné ho sepsat pouze z vážných důvodů na straně aspoň jednoho z rodičů a s formálními náležitostmi.

Protože nová náhradní doba přibude do důchodového systému od ledna 2026, pomůže se sepsáním prohlášení po novém roce Česká správa sociálního zabezpečení. U té bude také dokument uložen. Zároveň si ho musí ale uložit i pečující osoba a předložit ho, až si půjde v budoucnu žádat o důchod.

Společné prohlášení bude podmínkou i pro to, aby pečující osoba měla ve svém zaměstnání právo čerpat případně rodičovskou dovolenou. Ta může být poskytnuta až na tři roky, její délku si určí ale zaměstnanec/pečovatel sám po domluvě se zaměstnavatel.

Zatímco rodiče, kteří nastoupí na rodičovskou dovolenou, mají nárok na rodičovský příspěvek, pečují osoba ho nedostane. „Rodičovský příspěvek, jakožto nárok rodiče pečujícího o nejmladší dítě v rodině, není vázán na čerpání rodičovské dovolené u zaměstnavatele,“ říká Augusta. „To však nic nemění na tom, že rodič čerpající rodičovský příspěvek může bez ztráty nároku na tuto dávku zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou, a na základě neformální dohody s ním mu může čerpaný rodičovský příspěvek poskytovat,“ dodává.

O dítě ale není potřeba pečovat neustále, může chodit i do jeslí nebo mateřské školy nebo jiného zařízení.

Pečovateli se jako náhradní bude pro důchod počítat období, ve kterém se skutečně o dítě staral. Takže pokud například o něj bude pečovat rok, započte se mu to do důchodu jako rok práce.

Aby nedocházelo k tomu, že si v budoucnu bude náhradní dobu nárokovat pečovat i rodič, bude platit pravidlo, že dobu péče, na kterou dopadá společné prohlášení, nelze současně započítat jako náhradní dobu pojištění ani jednomu z rodičů. Tedy podpisem prohlášení se vlastně oba rodiče vzdávají nároku na započítání náhradní doby pro budoucí starobní důchod.

„S nově zaváděnou náhradní dobou pojištění se bude ve všech souvislostech zacházet stejně jako s dobou péče rodiče o dítě ve věku do čtyř let. Bude se tedy jednat o vyloučenou dobu, bude za ni náležet od roku 2027 ocenění za péči, tedy takzvaný fiktivní vyměřovací základ, který bude ve výši 100 procent průměrné mzdy,“ dodává Augusta.

Co to znamená? Fiktivní vyměřovací základ je také novinkou, kterou zavádí důchodová reforma a ovlivní výši budoucího důchodu. Doposud platí, že náhradní doby se sice započítávají do počtu odpracovaných let, ale ve většině případů se s nimi nepracuje při výpočtu výše penze. Pokud totiž pečujete řádně a plně o dítě, nemáte většinou možnost si vydělávat nebo jen málo a tyto žádné nebo nízké výdělky by negativně ovlivnili výši důchodu. Proto se tato doba „vyloučí“ z vyměřovacího základu a tím se zabrání „zředění“ celoživotních výdělků.

Nově se bude u náhradních dob počítat s fiktivním vyměřovacím základem, tedy pečovateli se bude počítat do výpočtu budoucího důchodu jakoby po dobu péče o dítě pobíral průměrnou mzdu. Ta se například pro příští rok odhaduje ve výši 48 tisíc korun měsíčně. Výhodné to bude pro lidi s nízkými nebo žádnými příjmy, protože jim to zvýší základ pro výpočet penze.

Náhradní doba za péči o dítě se bude posuzovat jako odpracovaná i pro případný nárok na výhodnější předčasnou penzi. O tu budou moci také od ledna příštího roku požádat lidé, kteří odpracovali alespoň 45 let pojištění. Budou pak mít předčasnou penzi méně krácenou než ostatní předčasní důchodci, a to zato, že dlouho pracovali. Psali jsme podrobně: Přísnější pravidla u předčasného důchodu platí, řekl soud. Jak o něj žádat

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

