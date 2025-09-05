Spočítejte si, jak vám zvýší důchod. Nová kalkulačka valorizace

Jak se zvýší důchody v novém roce? Známe přesná čísla
4. 9. 2025 | Kateřina Hovorková
Průměrný důchod se od ledna 2026 zvýší o 668 korun. Přiblíží se tak k hranici 22 tisíc korun měsíčně.
Průměrný starobní důchod se od ledna zvýší o 668 korun měsíčně a dosáhne přibližně 21 840 korun. Konkrétní čísla k novoroční valorizaci v roce 2026 oznámil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Základní výměra důchodu, která je pro všechny stejná, stoupne o 240 korun měsíčně na 4900 korun. Procentní výměra se zvýší o 2,6 procenta – je to takzvaná zásluhová složka důchodu, která zohledňuje hlavně počet odpracovaných let a výši odvodů.
Zvýšení se týká všech vyplácených důchodů – tedy nejen starobních, ale také invalidních a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích).
Podle aktuálních pravidel se důchody zvyšují pravidelně vždy od ledna, a to o růst cen pro domácnosti důchodců (inflaci počítanou speciálně podle výdajů důchodců) a o třetinu růstu reálných mezd.
„Během posledních deseti let vzrostou důchody o přibližně o 18 procent více než ceny,“ zdůrazňuje ministr Marian Jurečka. Výše průměrného důchodu v roce 2026 bude téměř dvojnásobná oproti stavu před deseti lety, dodává.
