Spočítejte si, jak vám zvýší důchod. Nová kalkulačka valorizace

Petr Kučera | rubrika: Když se řekne | 5. 9. 2025
Od ledna 2026 stoupne průměrný důchod na téměř 22 tisíc korun měsíčně. Naše kalkulačka spočítá, jaký budete dostávat právě vy.
Zdroj: Pleska / OpenAI

Průměrný starobní důchod se od ledna zvýší o 668 korun měsíčně a dosáhne přibližně 21 840 korun. Konkrétní čísla k novoroční valorizaci v roce 2026 oznámil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Základní výměra důchodu, která je pro všechny stejná, stoupne o 240 korun měsíčně na 4900 korun. Procentní výměra se zvýší o 2,6 procenta – je to takzvaná zásluhová složka důchodu, která zohledňuje hlavně počet odpracovaných let a výši odvodů.

Zvýšení se týká všech vyplácených důchodů – tedy nejen starobních, ale také invalidních a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích).

Spočítejte si v naší kalkulačce, jak se důchod zvýší právě vám:

Podle aktuálních pravidel se důchody zvyšují pravidelně vždy od ledna, a to o růst cen pro domácnosti důchodců (inflaci počítanou speciálně podle výdajů důchodců) a o třetinu růstu reálných mezd.

„Během posledních deseti let vzrostou důchody o přibližně o 18 procent více než ceny,“ zdůrazňuje ministr Marian Jurečka. Výše průměrného důchodu v roce 2026 bude téměř dvojnásobná oproti stavu před deseti lety, dodává.

Ještě neodcházejte

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Oblíbená témata

důchody, kalkulačky, starobní důchod, valorizace důchodů, změny 2026, zvýšení důchodu

