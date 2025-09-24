Spočítejte si, jak vám zvýší důchod. Nová kalkulačka valorizace
5. 9. 2025 | Petr Kučera
Od ledna 2026 stoupne průměrný důchod na téměř 22 tisíc korun měsíčně. Naše kalkulačka spočítá, jaký budete dostávat právě vy.
Starobní důchodci budou muset od ledna 2026 dostávat přinejmenším 9800 korun místo dosavadních 5430 korun. Výrazné zvýšení minimálního důchodu přináší důchodová reforma schválená vládou Petra Fialy.
Výše starobního důchodu – a také invalidního důchodu třetího stupně – musí od roku 2026 nově dosahovat alespoň dvaceti procent úředně stanovené průměrné mzdy.
Dosud byla na průměrnou mzdu navázána jen základní (pevná) část důchodu, která je pro všechny stejná. Zákon ji stanoví jako deset procent průměrné mzdy – základní výměra tak letos dělá 4660 korun, od ledna příštího roku stoupne na 4900 korun.
Podobným způsobem se bude nově počítat i minimální výše procentní výměry důchodu – takzvané zásluhové části. Ta se odvíjí hlavně od odpracovaných let a výše předchozích výdělků (odvodů), je tedy pro každého penzistu různá. Dosavadní minimum – 770 korun – se u starobních důchodů výrazně zvýší: od ledna na 4900 korun. Součástí procentní části je i takzvané výchovné.
Loni schválená reforma totiž stanoví, že od roku 2026 musí procentní výměra dosahovat alespoň deset procent průměrné mzdy – pokud jde o starobní důchody a invalidní důchody třetího stupně. U dalších druhů důchodů je podíl z průměrné mzdy nižší:
Nejnižší částky procentní výměry důchodů od ledna 2026
|druh důchodu
|minimální procentní výměra
|určeno jako
|starobní
|4 900 Kč
|100 % základní výměry
|invalidní 3. stupně
|4 900 Kč
|100 % základní výměry
|invalidní 2. stupně
|2 450 Kč
|50 % základní výměry
|invalidní 1. stupně
|1 634 Kč
|třetina základní výměry
|vdovský, vdovecký
|2 450 Kč
|50 % základní výměry
|sirotčí
|1 960 Kč
|40 % základní výměry
|Zdroj: nařízení vlády, zákon o důchodovém pojištění
Ve výsledku – součtu pevné a procentní výměry – to znamená, že všechny starobní důchody a invalidní důchody třetího stupně nesmí být od ledna 2026 nižší než 9800 korun měsíčně. U dalších druhů důchodů bude nové minimum nižší:
Minimální výše důchodu od ledna 2026
|druh důchodu
|minimální výše (součet pevné a procentní části)
|starobní
|9 800 Kč
|invalidní 3. stupně
|9 800 Kč
|invalidní 2. stupně
|7 350 Kč
|invalidní 1. stupně
|6 534 Kč
|vdovský, vdovecký
|7 350 Kč
|sirotčí
|6 860 Kč
|Zdroj: nařízení vlády
Nový výpočet minimálního důchodu se týká nejen nově přiznaných, ale i všech současných důchodů. O případné zvýšení není potřeba žádat – stát od roku 2026 automaticky dorovná důchod tak, aby nebyl nižší než podle nových pravidel. V dalších letech se bude pravidelně valorizovat minimální výše nejen u pevné části důchodu jako dosud, ale i u procentní části.
Spočítejte si, jak od ledna stoupne důchod právě vám:
Dosavadní minimum pro procentní část důchodu – tedy 770 korun – platilo už od roku 1996 a ani jednou se od té doby nezvýšilo. V roce 1996 představovala částka 770 korun skoro desetinu (9,4 %) tehdejší průměrné mzdy. Její reálná hodnota postupně klesala až na necelá dvě procenta průměrné mzdy v roce 2023.
Cílem změny, kterou prosadilo ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Marianem Jurečkou, je tedy vrátit minimální výši procentní části důchodu na úroveň, na které byla původně – tedy na přibližně deset procent průměrné mzdy.
Pravidelná novoroční valorizace zvýší od ledna 2026 všechny druhy důchodů. Základní výměra stoupne o 240 korun měsíčně na 4900 korun. Procentní výměra se zvýší o 2,6 procenta. Průměrný starobní důchod tak vzroste o 668 korun na přibližně 21 840 korun.
Novoroční valorizace se týká všech vyplácených důchodů – tedy starobních, invalidních i pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích).
