Minimální důchod výrazně stoupne. Tolik musí nově dostat každý

Petr Kučera | rubrika: Co se děje | 24. 9. 2025
Nejnižší důchody se od roku 2026 skokově zvýší. Lidem pomohou nová pravidla podle důchodové reformy.
Zdroj: Pleska / Midjourney

Starobní důchodci budou muset od ledna 2026 dostávat přinejmenším 9800 korun místo dosavadních 5430 korun. Výrazné zvýšení minimálního důchodu přináší důchodová reforma schválená vládou Petra Fialy.

Výše starobního důchodu – a také invalidního důchodu třetího stupně – musí od roku 2026 nově dosahovat alespoň dvaceti procent úředně stanovené průměrné mzdy.

Dosud byla na průměrnou mzdu navázána jen základní (pevná) část důchodu, která je pro všechny stejná. Zákon ji stanoví jako deset procent průměrné mzdy – základní výměra tak letos dělá 4660 korun, od ledna příštího roku stoupne na 4900 korun.

Podobným způsobem se bude nově počítat i minimální výše procentní výměry důchodu – takzvané zásluhové části. Ta se odvíjí hlavně od odpracovaných let a výše předchozích výdělků (odvodů), je tedy pro každého penzistu různá. Dosavadní minimum – 770 korun – se u starobních důchodů výrazně zvýší: od ledna na 4900 korun. Součástí procentní části je i takzvané výchovné.

Loni schválená reforma totiž stanoví, že od roku 2026 musí procentní výměra dosahovat alespoň deset procent průměrné mzdy – pokud jde o starobní důchody a invalidní důchody třetího stupně. U dalších druhů důchodů je podíl z průměrné mzdy nižší:

Nejnižší částky procentní výměry důchodů od ledna 2026

druh důchoduminimální procentní výměraurčeno jako
starobní 4 900 Kč100 % základní výměry
invalidní 3. stupně4 900 Kč100 % základní výměry
invalidní 2. stupně2 450 Kč50 % základní výměry
invalidní 1. stupně1 634 Kčtřetina základní výměry
vdovský, vdovecký2 450 Kč50 % základní výměry
sirotčí1 960 Kč40 % základní výměry
Zdroj: nařízení vlády, zákon o důchodovém pojištění

Ve výsledku – součtu pevné a procentní výměry – to znamená, že všechny starobní důchody a invalidní důchody třetího stupně nesmí být od ledna 2026 nižší než 9800 korun měsíčně. U dalších druhů důchodů bude nové minimum nižší:

Minimální výše důchodu od ledna 2026

druh důchoduminimální výše (součet pevné a procentní části)
starobní 9 800 Kč
invalidní 3. stupně9 800 Kč
invalidní 2. stupně7 350 Kč
invalidní 1. stupně6 534 Kč
vdovský, vdovecký7 350 Kč
sirotčí6 860 Kč
Zdroj: nařízení vlády

Nový výpočet minimálního důchodu se týká nejen nově přiznaných, ale i všech současných důchodů. O případné zvýšení není potřeba žádat – stát od roku 2026 automaticky dorovná důchod tak, aby nebyl nižší než podle nových pravidel. V dalších letech se bude pravidelně valorizovat minimální výše nejen u pevné části důchodu jako dosud, ale i u procentní části.

Spočítejte si, jak od ledna stoupne důchod právě vám:

Valorizace důchodů 2026

Další kalkulačky

Dosavadní minimum pro procentní část důchodu – tedy 770 korun – platilo už od roku 1996 a ani jednou se od té doby nezvýšilo. V roce 1996 představovala částka 770 korun skoro desetinu (9,4 %) tehdejší průměrné mzdy. Její reálná hodnota postupně klesala až na necelá dvě procenta průměrné mzdy v roce 2023.

Cílem změny, kterou prosadilo ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Marianem Jurečkou, je tedy vrátit minimální výši procentní části důchodu na úroveň, na které byla původně – tedy na přibližně deset procent průměrné mzdy.

Pravidelná novoroční valorizace zvýší od ledna 2026 všechny druhy důchodů. Základní výměra stoupne o 240 korun měsíčně na 4900 korun. Procentní výměra se zvýší o 2,6 procenta. Průměrný starobní důchod tak vzroste o 668 korun na přibližně 21 840 korun.

Novoroční valorizace se týká všech vyplácených důchodů – tedy starobních, invalidních i pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích).

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

