Přísnější pravidla u předčasného důchodu platí, řekl soud. Jak o něj žádat

Přísnější pravidla u předčasných důchodů platí, řekl soud. Řešil stížnost poslanců za hnutí ANO, kteří chtěli změny u dřívějšího odchodu do penze z roku 2023 zrušit. Připomeňte si, jaké jsou tedy platné podmínky, kdo může žádat, jaký je zájem a co nového se ještě chystá.

18. 6. 2025

V předčasném důchodu je nyní už 762 tisíc lidí. Každý rok se číslo zvyšuje, oproti loňsku například přibylo 16 tisíc osob. A to i přesto, že od roku 2023 platí přísnější pravidla pro odchod do dřívější penze.

Ty se nelíbily nejsilnější opoziční straně - hnutí ANO, proto jeho poslanci podali stížnost k soudu. Ten ale teď definitivně rozhodl, že úpravy platí.

Do předčasného důchodu je možné odejít maximálně tři roky před důchodem řádným. Zároveň je nutné, aby žadatel získal dostatečně dlouhou dobu účasti na důchodovém pojištění, respektive dostatečný počet odpracovaných let.

Zatímco u klasického starobního důchodu stačí 35 let pojištění, u předčasného důchodu musí žadatel nyní doložit 40 let pojištění. Do této doby se počítají jak doby pojištění získané výdělečnou činností – zaměstnáním nebo podnikáním, tak i náhradní doby pojištění. V praxi jsou náhradními dobami například:

péče o dítě do čtyř let věku,

péče o blízkého závislého na péči,

pobírání invalidního důchodu pro III. stupeň invalidity,

doba evidence na úřadu práce, po kterou náležela podpora v nezaměstnanosti,

doba evidence na úřadu práce při probíhající rekvalifikaci,

doba evidence na úřadu práce, pokud nenáležela podpora v nezaměstnanosti nebo neprobíhala rekvalifikace – maximálně se přiznávají tři roky a z toho do 55 let věku nejvýše jeden rok,

výkon základní vojenské služby,

studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole před rokem 2010, konkrétně prvních šest let studia po dosažení plnoletosti.

Podrobněji jsme o náhradních dobách psali zde: Studium, rodičovská, vojna. Co všechno se vám počítá do důchodu a jak.

Nově se bude do odpracované doby počítat také úspěšně dokončené první studium doktorského typu.

Počty předčasných důchodců

Období Počet předčasných důchodců celkem Počet žen v předčasném důchodu Počet mužů v předčasném důchodu březen 2025 762 055 431 122 330 933 březen 2024 746 171 421 351 324 820 březen 2023 687 495 391 901 295 594 březen 2022 671 147 383 631 287 516 březen 2021 656 665 375 151 281 514 březen 2020 645 902 368 443 277 459

Krácení je trvalé

Pokud o odchodu do předčasného důchodu přemýšlíte, počítejte s trvalým krácením penze. Nižší důchod budete dostávat už pořád, tedy i po dosažení řádného důchodového věku.

Samotné krácení penze vypadá následovně: Úředníci vezmou vaši procentní výměru, počítanou na základě odpracovaných let, a průměr hrubých výdělků, na které jste dosáhli v rozhodném období. Pro penze přiznané v roce 2025 jsou rozhodným obdobím roky 1986 až 2024. Pak se použijí redukční hranice a koeficient za odpracované roky. Takto vypočtená procentní výměra se sníží za každých (i započatých) 90 dnů, které zbývají do doby nároku na řádný starobní důchod, o 1,5 % výpočtového základu.

Ke zkrácené procentní výměře se připočte ještě základní výměra. Ta je pro všechny důchody stejná – v roce 2025 dělá 4660 korun (v roce 2024 byla 4400 korun).

Některé profese ale mohou jít po splnění určitých podmínek do starobního důchodu dřív, a to bez krácení penze. Jde o hasiče, zdravotnické záchranáře a nově také lidi pracující na pracovištích s přítomností rizik kategorie 4.

Nárok na snížení důchodového věku maximálně o 15 měsíců dostanou v případě odpracování 2200 směn. Snížení věku až o 30 měsíců je možné po odpracování 4400 směn, což odpovídá asi 20 letům práce. Za každých dalších 74 směn bude náležet další snížení věku vždy o měsíc, a to až do maxima 60 měsíců, tedy pěti let.

Zároveň se u těchto profesí postupně zvýší sazba na důchodové pojištění placené zaměstnavatelem – v roce 2025 o dvě procenta. Důchod se jim tedy i zvýší.

Zatímco k řádné starobní penzi si jde přivydělat libovolně, u předčasných důchodů jsou pravidla přísnější: vaše zaměstnání nesmí zakládat účast na sociálním pojištění. Proto musíte zapomenout na klasický pracovní poměr.

Možnou alternativou je takzvaná práce na dohodu, tedy dohoda o provedení práce (DPP) nebo dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Ovšem jenom za předpokladu, že váš výdělek nepřekročí určitou hranici. U DPP jde o hranici 11 500 korun měsíčně v roce 2025, při práci na DPČ o 4500 korun měsíčně.

Další variantou je výkon vedlejší samostatně výdělečné činnosti. Sociální pojištění jako OSVČ platit nemusíte, jestliže váš roční čistý zisk nedosahuje na takzvanou rozhodnou částku. V roce 2025 je to 111 736 korun.

Po dosažení řádného důchodového věku už můžete pracovat bez omezení. O předčasný důchod žádáte – stejně jako v případě starobní, invalidní nebo pozůstalostní penze – na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Nebo můžete žádost podat i online na ePortálu ČSSZ.

Co se ještě chystá?

Na konci roku 2024 přijatá důchodová reforma omezila valorizaci předčasných důchodů. Jde o další krok k penalizaci předčasných penzí, které stojí důchodový systém hodně peněz.

Změny se týkají ale jen novějších předčasných důchodů, tedy těch uzavřených po 30. září 2023. Těm se už nebude pravidelnou valorizací zvyšovat procentní výměra důchodu, jen ta základní.

U předčasných důchodů se chystají ale další změny. Pro lidi, kteří získali alespoň 45 let důchodového pojištění, bude od ledna 2026 platit jedna výhoda. Budou mít poloviční krácení předčasné penze. Zato, že dlouho pracovali. Tedy místo 1,5 procent se jim bude důchod krátit jen o 0,75 % výpočtového základu za každých 90 dnů předčasnosti.

Má to ovšem jeno „ale" - do dob důchodového pojištění se budou počítat jen některé činnosti, hlavně tedy práce nebo podnikání, péče o děti a o blízké a vojna.

