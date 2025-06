V Česku se muži dožívají v průměru 77 let a ženy 83 let, ukazují data Českého statistického úřadu. Tato takzvaná naděje dožití se má přitom dál prodlužovat.

Sociologové teď dali dohromady data o osobách ve věku 65 let, které v letech 2019 až 2022 pobíraly starobní důchod. Data byla tříděna podle pohlaví a věku k počátku každého roku a byla doplněna o výše vyměřovacího základu penze v době jejího přiznání. Vyměřovací základy odráží celoživotní příjmy, ze kterých se pak výše starobního důchodu vypočítává.

Z důvodu zachování anonymizace dat byla výše vyměřovacího základu rozdělena do kvintilů. Tedy do pěti stejně velkých částí od nejnižších po nejvyšší.

„V rámci provedené analýzy bylo cílem odhadnout předpokládanou zbývající délku života pro osoby ve věku 65 let,“ vysvětluje se ve vědecké zprávě. Ta zároveň upozorňuje, že ve studované databázi chybí lidé, kteří před starobních důchodem pobírali invalidní důchod.

A výsledky ukázaly, že bohatší důchodci se dožívají delšího věku.

„S naším socioekonomickým postavením se liší věk, jakého se v průměru dožíváme, a čas, který v průměru strávíme ve starobním důchodu. Lidé s nejvyšším příjmem během svých let ekonomické aktivity stráví v důchodu v průměru až o tři roky více, a dožívají se tak vyššího věku než ti, jejichž starobní důchod vychází z nižšího vyměřovacího základu, a tedy nižších příjmů během aktivních let,“ tvrdí autoři zprávy, která vychází z dat České správy sociálního zabezpečení.

SYRI

U mužů činil rozdíl v délce života stráveném v důchodu mezi těmi, co pobírají nejvyšší důchody a těmi s nejnižší penzí, tři roky. Tedy muži, kterým bylo v roce 2022 přesně 65 let a pobírají nejnižší důchod, mají v důchodu strávit 15,48 roku. Tedy dožijí se zhruba osmdesáti let. Stejní muži s nejvyššími penzemi by se měli dožít 83 let, v penzi tak stráví 18 let.

U výsledků je možné sledovat i dopad pandemie covidu, který pro určité období snížil délku dožití.

„Pokles délky života zaznamenáváme ve všech pěti skupinách osob v roce 2020 i 2021. Jde o dopad pandemie onemocnění covid. V nejnižším kvintilu během let 2020 a 2021 střední délka života ve věku 65 let poklesla o 1,35 roku, v nejvyšším kvintilu to bylo o 1,83 roku,“ vysvětluje zpráva.

SYRI

U žen, kterým bylo v roce 2022 přesně 65 let a pobírají nejnižší důchod, byla naděje dožití skoro 19 let. Dožít by se podle odhadu měly tak 84 let. Nejbohatší důchodkyně ty chudší přežijí o 2,5 let a v penzi tak stráví 21 a půl roku.

„Stejně jako u mužů je možné během pandemických let pozorovat pokles hodnot. V kontrastu s vývojem mužské populace ovšem v nejvyšším kvintilu pozorujeme pokles během pandemie relativně nejmenší – 1,5 % v roce 2020 a 2,3 % v roce 2021,“ doplňuje zpráva.

V současnosti je v Česku více než 2,35 milionu starobních důchodců. Z toho je 956 tisíc mužů a skoro 1,4 milionu žen.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

