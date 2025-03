Spočítali vám dobře důchod? Kalkulačka od státu má mouchy

S rostoucím věkem nejspíš roste i váš zájem o to, jaký dostanete důchod – až na něj budete mít nárok. Protože jde o složitý výpočet, nejspíš se při tom spolehnete na kalkulačku od státu. Jenže na tu se podle všeho úplně spolehnout nemůžete. Proč?

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) má interaktivní nástroj nazvaný Informativní výpočet výše důchodu, který lidem krátce před důchodem odhadne jeho budoucí výši.

Když se přihlásíte digitální identitou (od bankovní identity po datovou schránku), aplikace si načte údaje o zaplaceném důchodovém pojištění a době jeho trvání. A pak je připravena posloužit lidem, kteří dosáhnou důchodového věku v letech 2026 až 2030.

Spočítat, jaký bude starobní důchod, když vám do něj chybí deset, dvacet nebo třicet let, přesně nejde. Jak se ale blíží důchodový věk, dá už se budoucí důchod propočítat relativně dobře.

Máme ale dobré důvody se domnívat, že Informativní výpočet výše důchodu od sociální správy to nedělá.

Jak se počítá důchod a co je při tom důležité

Než se dostaneme k jádru problému, zopakujme si, jak se vlastně starobní důchod počítá. Vynechme to, že někdo studoval, že byl někdy nezaměstnaný, že byl na mateřské a tak podobně.

Mějme zkrátka člověka, který celý dospělý život pracuje v nějakém zaměstnání a zaměstnavatel za něj platí a odvádí důchodové pojištění, jak má.

Jeho důchod se bude skládat jednak ze základní výměry – to je pevná část důchodu, pro všechny stejná – a jednak z výměry procentní. Ta se počítá z toho, co vydělával. A to následovně:

Výdělky za jednotlivé roky se vynásobí nějakými koeficienty, aby se zhruba převedly na dnešní hodnotu.

Pak se z nich spočítá měsíční průměr. Tomu se říká osobní vyměřovací základ .

. Přímo vyměřovací základ se ale v dalším výpočtu nepoužije, jak je. Sníží se. K tomu slouží dvě redukční hranice : do té první se vyměřovací základ započte celý, z částky mezi první a druhou hranicí se započítá 26 procent, a pokud se dostanete nad druhou redukční hranici, tak to je jedno, tam už se nepočítá nic. Redukcí jsme získali výpočtový základ .

: do té první se vyměřovací základ započte celý, z částky mezi první a druhou hranicí se započítá 26 procent, a pokud se dostanete nad druhou redukční hranici, tak to je jedno, tam už se nepočítá nic. Redukcí jsme získali . Za každý rok, kdy náš nastávající důchodce platil důchodové pojištění, se mu do penze započítá 1,5 procenta výpočtového základu.

Kromě toho, kolik člověk vydělával a jak dlouho platil důchodové pojištění, je tedy ve výpočtu zásadní výše redukčních hranic. Je velký rozdíl, jestli se vám z průměrného výdělku započítá do výpočtu důchodu třeba celých 17 tisíc, 19 tisíc nebo 21 tisíc korun.

Při době pojištění 35 let by ze 17 tisíc šlo do důchodu jako procentní výměra 8925 korun (35 × 1,5 % z 17 000), z 19 tisíc pak 9975 (35 × 1,5 % z 19 000) a z 21 tisíc nakonec 11 025 korun (35 × 1,5 % z 21 000). Jak vidíte, o dvě tisícovky vyšší redukční hranice udělá zázrak.

Samozřejmě záleží i na tom, co je nad první redukční hranicí. Ale už ne tolik: z toho se počítá do důchodu přinejlepším něco málo přes čtvrtinu (26 procent).

Pro nás je taky, jak brzy uvidíte, důležité vědět, kde se tyhle redukční hranice berou.

Kde se berou redukční hranice? Zdroj: Pleska/Midjourney Redukční hranice se počítají z průměrné mzdy pro daný rok. První redukční hranice je 44 procent průměrné mzdy, druhá 400 procent průměrné mzdy. Pozor, nejde o skutečnou průměrnou mzdu v daném roce. Jak bychom teď v březnu počítali důchod z průměrné mzdy v roce 2025, když ho máme ještě tři čtvrtiny před sebou? Průměrnou mzdu na rok 2025 vyhlásilo ministerstvo práce a sociálních věcí loni na podzim, použilo k tomu skutečnou průměrnou mzdu z roku 2023, násobenou koeficientem, který by měl odrazit, jak mzdy rostly v roce 2024 a jak asi porostou v roce 2025. Tak se to dělá vždy. Při stanovování průměrné mzdy na rok 2023 se použije zjištěná mzda za rok 2021, na rok 2024 se vychází z roku 2022 a tak dále.

Vraťme se teď k důchodové kalkulačce ČSSZ, tedy k Informativnímu výpočtu výše důchodu.

Z čeho počítá důchod kalkulačka ČSSZ?

Poté, co jsme upozornili na nesrovnalosti v tabulkách důchodového věku na webu ČSSZ, nás oslovil čtenář s tím, že Informativní výpočet výše důchodu počítá s nesmyslnými údaji. Konkrétně právě s nesprávnými údaji o průměrné mzdě. A tedy pravděpodobně s nesprávnými redukčními hranicemi.

Náš čtenář může jít do důchodu v roce 2026 a k tomuto datu si taky nechal důchod počítat.

Pro roky, kdy ještě statistický úřad nedodal údaje, Česká správa sociálního zabezpečení údaje pouze odhaduje. A dává uživateli taky možnost zahrát si na ekonomického prognostika a odhadnout tytéž údaje, konkrétně průměrnou mzdu, podle svého.

Trochu nás v redakci zarazilo, že máme v roce 2025 mimo jiné odhadovat průměrnou mzdu za rok 2023, která je známá. A má to být skutečná průměrná mzda? Nebo snad úřad předpokládá, že uživatelé kalkulačky vědí, že se pro účely výpočtu mzdy přepočítávají, a máme tedy zkusit odhadovat průměrnou mzdu pro výpočet důchodu v roce 2023, vypočítanou z mezd za rok 2021?

Zkusili jsme jít proti intuici a vybrali si druhou možnost. Úřad sice musí znát průměrné mzdy za rok 2021–2023 a z nich spočtené průměrné mzdy pro výpočet důchodu v letech 2023–2025, není tedy důvod, aby je odhadoval – ale čísla, která nabízel, se aspoň tolik neliší od reality, jako kdyby mělo jít o reálné mzdy z daných let. Dosadili jsme tedy do sloupečku s vlastním odhadem uživatele skutečné hodnoty takto přepočtené průměrné mzdy pro roky 2023, 2024 i 2025, tak můžete porovnat.

Zdroj: Zdeněk Š. / Peníze.cz

Je to ale i tak divné. Rozdíl mezi odhady (?) ČSSZ a skutečností udělá při výpočtu kvůli jinak nastavené redukční hranici hezkých pár stokorun měsíčně.

Obrátili jsme se proto na ČSSZ s tím, odkud pocházejí údaje, které kalkulačka používá. A jestli to snad není tak, že na stránce sice zůstaly pár let zapomenuté chyby, ale při výpočtu se používají správná čísla.

Odpověď nás překvapila. Zjednodušeně napsal: Pletete se – nejde o přepočtenou průměrnou mzdu, ale o průměrnou mzdu skutečnou.

To je vlastně v zásadě potěšující. Úřad správně předpokládá, že běžný člověk neví, jak se důchody počítají a jak se při tom s průměrnou mzdou cvičí. Ve skutečnosti jsme však čekali přiznání, že tam skutečně nesmyslná čísla jsou.

Ptali jsme se, proč se vlastně ta kalkulačka ptá na údaje, které by měla vědět. Dozvěděli jsme se, že „služba opravdu nesprávně nabízí možnost uvádět průměrnou mzdu v roce 2023, toto opravíme.“ A také: „Pro informativní výpočet starobního důchodu v roce 2026 je tedy možné vložit údaje roku 2024. Služba Informativní výpočet starobního důchodu tedy funguje korektně.“

Ani za týden se ale žádné formulace nezměnily, i možnost uvádět mzdu za rok 2023 zůstala.

Služba Informativní výpočet starobního důchodu taky dál zároveň nabízí člověku, co jde do důchodu v roce 2026, aby si tipnul i mzdu za rok 2025, a tipuje ji sama. Počítá s ní ale nějak? Vždyť do výpočtu důchodu v roce 2026 už průměrná mzda roku 2025 nepromluví, budou se z ní počítat až redukční hranice v roce 2027.

Naostro se důchody počítají správně?

A co především: to, co nabízí ČSSZ jako odhad své průměrné mzdy pro rok 2024 a 2025 (ale vlastně i pro ten rok 2023), je absolutně mimo realitu.

Průměrnou mzdu dosaženou v Česku v roce 2024 už známe. Nevíme sice přesně, jakým koeficientem se vynásobí, aby z ní vznikla průměrná mzda pro výpočet důchodu v roce 2026, ale víme, že budeme násobit úplně jiné číslo, než navrhuje ČSSZ.

Zatímco sociálka odhaduje pro rok 2024 průměrnou mzdu na 42 tisíc korun, Český statistický úřad ohlásil, že byla 46 165 korun. Abychom byli fér: tohle ještě sociálka nemohla vědět, když nám její mluvčí psala odpověď. Ale že to bude víc – o hodně víc – než 42 tisíc, to bylo jasné nejen letos v únoru, bylo to jasné celý loňský rok.

Průměrná mzda za rok 2023 totiž činila 43 120 korun.

Zopakujme si, jaké průměrné mzdy ČSSZ „odhadovala“ na prvním obrázku pro roky 2023, 2024 a 2025: 41 500 korun pro rok 2023, 42 000 korun pro rok 2024 a 42 300 pro rok 2025. Dosadili jsme vedle nich čísla skutečná. Pro rok 2025 nevíme – jen předpokládáme, že mzdy porostou – a na konci roku už byla průměrná mzda skoro 50 tisíc korun.

Zdroj: Zdeněk Š. / Peníze.cz

Odhad mezd pro rok 2025 podle ČSSZ tedy nedosáhl ani hodnoty pro rok 2023.

To byl ostatně hlavní důvod, proč jsme při zadávání uživatelem odhadovaných hodnot neintuitivně sáhli po přepočítávaných mzdách: ty se totiž od „odhadů“ ČSSZ nelišily až tak moc jako mzdy reálné. Nesedí to sice, nedává to smysl – ale není to až tak veliký nesmysl jako druhá možnost.

Co z toho plyne? Rozdíl 4000 korun v průměrné mzdě za rok 2024 udělá při výpočtu první redukční hranice pro rok 2026, kdy náš čtenář půjde do důchodu, zhruba dvoutisícový rozdíl. Pro výši samotného důchodu to může znamenat rozdíl někde kolem tisícovky měsíčně.

Co z toho všeho tedy vyplývá?

Důchodová kalkulačka od ČSSZ:

nechává lidi odhadovat věci, které by se odhadovat neměly, neboť jsou už oficiálně známé (průměrná mzda za rok 2023)

sama odhaduje věci, které jsou oficiálně známé, a odhad těch, které známé nejsou, podstřeluje, jako by neměla tuchu o ekonomické realitě

nechává lidi odhadovat věci, které pro ně už nemají význam (reálná průměrná mzda za rok 2025 pro výpočet důchodu v roce 2026)

Ovšem „služba funguje korektně“. Jak moc se ale dá věřit tomu, že uvnitř jsou reálná čísla tam, kde být mají, a tam, kde reálná být nemůžou, jde alespoň o realistický odhad?

Doufejme, že ve skutečném počítání důchodu – protože toto je naštěstí jen nástroj orientační, tedy bez záruky – má ČSSZ lepší pořádek.

Gabriel Pleska Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

