Úřad špatně počítal důchodový věk. Někomu ubral, jiným přidal

Musíme tam všichni. Nebo ještě přesněji: všichni doufáme, že se tam ve zdraví dostaneme. Do důchodu. Důchodový věk – tedy datum, od kterého můžeme nastoupit do řádného starobního důchodu – proto patří na internetu k často hledaným položkám.

Častěji ho lidé hledají v období, kdy se mluví o zvyšování důchodového věku. A ještě víc, když ho politici skutečně schválí. To se stalo loni na podzim, když padl strop 65 roků. Novela, která posouvá důchodový věk pro některé lidi nad 65 roků, vyšla ve sbírce zákonů v polovině prosince, účinná je od letoška.

Hledat v zákonech je ale pro obyčejného člověka zbytečně složitá věc. Vystačí si proto s tím, co najde na internetu. V lepším případě aspoň hledá autoritu: web se slušným renomé nebo úřad, který má danou věc na starosti.

O důchodové pojištění a důchody se stará Česká správa sociálního zabezpečení. Laici i profesionálové se na její web obracejí s důvěrou: pro podrobnosti k tomu, jak je to s pravidly pro odchod do důchodu, kolik je potřeba mít odsloužených roků, co se počítá jako náhradní a co jako vyloučená doba – a nejčastěji právě pro přehlednou tabulku důchodového věku.

Díky upozornění naší čtenářky ale web Peníze.cz zjistil, že úřad má v této klíčové tabulce chybu. Ženám s rokem narození 1969 a se třemi dětmi totiž odsunul odchod do důchodu o dva měsíce.

Českou správu sociálního zabezpečení jsme v pátek na toto pochybení upozornili a naznačili, že v tabulce můžou být třeba i další chyby. Později ve stejný den jsme kontaktovali také tiskovou mluvčí Jitku Drmolovou s otázkou, jak dlouho úřad chybu na webu měl a jak je možné, že právě u něj k takové chybě došlo.

Chyba na webu nebyla déle než měsíc – tedy od poslední aktualizace, kdy k ní, patrně z nepozornosti, došlo, odpověděla mluvčí. „Další chyby by už tabulka obsahovat neměla,“ ujistila.

Bohužel. Obsahuje ještě další dvě. Útěchou může být, že v obou případech už úřad nikomu z důchodu neukrajuje, ale naopak k němu přidává.

Jaký je doopravdy důchodový věk: tabulka Rok narození Důchodový věk muži ženy s počtem vychovaných dětí 0 1 2 3–4 5 a více 1966 65r+1m 65r+1m 65r+1m 65r+1m 63r+8m 62r+2m 1967 65r+2m 65r+2m 65r+2m 65r+2m 64r+2m 62r+8m 1968 65r+3m 65r+3m 65r+3m 65r+3m 64r+8m 63r+2m 1969 65r+4m 65r+4m 65r+4m 65r+4m 65r+2m 63r+8m 1970 65r+5m 65r+5m 65r+5m 65r+5m 65r+5m 64r+2m 1971 65r+6m 65r+6m 65r+6m 65r+6m 65r+6m 64r+8m 1972 65r+7m 65r+7m 65r+7m 65r+7m 65r+7m 65r+2m 1973 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+8m 1974 65r+9m 65r+9m 65r+9m 65r+9m 65r+9m 65r+9m 1975 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 1976 65r+11m 65r+11m 65r+11m 65r+11m 65r+11m 65r+11m 1977 66r 66r 66r 66r 66r 66r 1978 66r+1m 66r+1m 66r+1m 66r+1m 66r+1m 66r+1m 1979 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 1980 66r+3m 66r+3m 66r+3m 66r+3m 66r+3m 66r+3m 1981 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 1982 66r+5m 66r+5m 66r+5m 66r+5m 66r+5m 66r+5m 1983 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 1984 66r+7m 66r+7m 66r+7m 66r+7m 66r+7m 66r+7m 1985 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 1986 66r+9m 66r+9m 66r+9m 66r+9m 66r+9m 66r+9m 1987 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 1988 66r+11m 66r+11m 66r+11m 66r+11m 66r+11m 66r+11m 1989 a dál 67r 67r 67r 67r 67r 67r

