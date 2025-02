Předdůchod v roce 2025. Kdo ho může využít a jak funguje?

Do penze můžete odejít dříve, aniž by vám stát vyplácel řádný starobní nebo předčasný důchod. Takovému řešení se říká předdůchod.

Tak prosté to ale není. Musíte na něj mít totiž naspořeno dostatek vlastních peněz v penzijním spoření. Předdůchody totiž nevyplácí sociální správa, ale penzijní společnosti z úspor klientů.

Zájem o předdůchod je dlouhodobě nízký. Důvodem je hlavně právě to, že lidé nemají na penzijním spoření dostatek peněz.

„V minulém roce došlo ke zvýšení hrubé mzdy, od které se ze zákona odvozuje minimální měsíční výše předdůchodu. Aktuálně musí měsíční předdůchod činit nejméně 13 533 Kč. To znamená, že na výplatu pětiletého předdůchodu musí mít klient naspořeno alespoň 811 980 Kč a na výplatu dvouletého alespoň 324 792 Kč,“ říká Petr Brousil, místopředseda představenstva Generali penzijní společnosti.

Přitom průměrná výše penzijního spoření je podle Asociace penzijních společností lehce přes 200 tisíc korun. Pokud tedy požadovaný obnos na penzijním spoření žadatel nemá, může potřebnou částku doplnit mimořádným vkladem na účet.

Aktuálně předdůchod čerpá přes 6000 lidí, kterým penzijní společnosti vyplácí průměrnou měsíční penzi ve výši 15 500 korun. Podle Brousila se ale loni zájem o předdůchod u Generali zvýšil. „V roce 2024 jsme vypláceli přibližně 1500 předdůchodů. Počet nových žádostí o předdůchod v porovnání s rokem 2023 stoupl o 29 procent,“ dodává.

Předdůchod může pomoci třeba ve chvíli, když lidé posledních pár let před důchodem ztratí práci nebo se jim zhorší zdravotní stav. Dnes tuto možnost stále častěji využívají i ti, kteří se potřebují starat o člena rodiny nebo už jednoduše nechtějí být ekonomicky aktivní.

S předdůchodem lze odejít do penze minimálně dva roky a maximálně pět let před řádným důchodem (pro ženy platí důchodový věk muže stejného data narození). Přitom penalizace za dřívější odchod z trhu práce v podobě nižší penze není velká, někdy dokonce žádná.

A to je rozdíl oproti předčasnému důchodu, který penzi natrvalo krátí až o tisíce korun měsíčně. Navíc do předčasného důchodu je podle nových pravidel možné odejít jen tři roky před řádným důchodem. Více jsme o tom psali v samostatném článku: Předčasný důchod přehledně: Kdy na něj máte nárok a kolik dostanete

Spořit je třeba aspoň deset let

Další podmínkou předdůchodu je, že zájemce musí mít penzijní spoření uzavřené minimálně deset let.

Pokud má zájemce o předdůchod peníze ve „starém“ penzijním připojištění, tedy v takzvaném transformovaném fondu, musí je nejprve převést na nově uzavřenou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Novinkou je, že je nemusí převádět na novou smlouvu u stejné penzijní společnosti, ale u kterékoliv, kterou si vybere. Na trhu působí v současnosti devět penzijních společností. Jakmile nová smlouva vznikne, je možné podat žádost o předdůchod.

Tedy žadatel, jehož důchodový věk je 65 let, může jít do předdůchodu už v 60 letech, ale spořit musí minimálně od 50 let.

Pomůže evidence na úřadu práce

Pokud chtějí lidé pouze čerpat předdůchod a nepracovat, budou si vyplácet z vlastních úspor stanovenou částku a z té žít do doby, než nastoupí na klasický důchod. Zdravotní pojištění za ně hradí stát až do dosažení důchodového věku. Sociální (důchodové) pojištění se neplatí.

V takovém případě se doba pojištění pro výpočet následného starobního důchodu sníží o dva až pět roků, to znamená, že se sníží procentní výměra starobního důchodu o 3 až 7,5 procenta, než kdyby člověk pracoval až do řádného důchodu.

Předdůchodci se také mohou evidovat na úřadu práce. Evidence na úřadu se pak započítává jako náhradní doba pojištění, která se redukuje jen na 80 procent. Následný starobní důchod se tedy sníží jen minimálně.

Navíc v prvních 11 měsících evidence na úřadu práce může vzniknout nárok na podporu v nezaměstnanosti. Poté se může počítat doba bez nároku na podporu až po dobu 36 měsíců. Závisí to na tom, zda už byla nějaká doba evidence v minulosti a rovněž na aktivním hledání nového zaměstnání.

Výše vyplacené podpory v nezaměstnanosti bude záviset na čistém příjmu a na způsobu ukončení pracovního poměru. Maximální měsíční výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2025 dosahuje 26 163 korun (0,58násobek průměrné mzdy). Je tak možné za 11 měsíců získat zhruba 287 tisíc korun.

Jak s podporou v nezaměstnanosti naložit?

Použít na okamžitou spotřebu, pokud aktuální příjmy nepokryjí životní náklady.

Použít na přilepšení k předdůchodu.

Využít na zaplacení dobrovolného důchodového pojištění. Tímto způsobem si lze udržet celkovou dobu pojištění tak, aby vůbec nebyl krácený konečný starobní důchod.

Předdůchod pro bohaté?

Předdůchod lze využít i v situaci, kdy chce člověk pouze zvolnit pracovní tempo a neplánuje výdělečnou činnost úplně ukončit. Pracovat při předdůchodu se dá bez omezení.

„Kombinaci předdůchodu a výdělečné činnosti lze doporučit především v případě, pokud příjmy z výdělečné činnosti po dobu, která se kryje s předdůchodem, jsou nízké a snižovaly by osobní vyměřovací základ, a tím i konečný starobní důchod. O nezahrnutí nízkých příjmů do vyměřovacího základu při stanovování osobního vyměřovacího základu lze totiž požádat v případě, že se období s těmito příjmy kryje s dobou, kterou je možné hodnotit jakou vyloučenou,“ radí Jiřina Holubová, expertka na důchody ze společnosti Freedom Financial Services.

Podle ní je tato varianta významná především pro zaměstnance s vysokými příjmy, kteří například dostanou výpověď pár let před nárokem na starobní důchod a nové zaměstnání se stejně vysokým příjmem už nenajdou. Nebo dobrovolně zvolní tempo a požádají například o částečný úvazek.

Důležité podle ní je, aby alespoň jeden z jeho příjmů zakládal účast na důchodovém pojištění, a tím nedošlo ke krácení doby pojištění. Tento přístup tedy znamená, že mu bude přiznán po předdůchodu plný starobní důchod, stejný jako v případě, že by po celou dobu pracoval se stejným příjmem, jakého dosáhl před odchodem do předdůchodu.

Podle mluvčího Asociace penzijních společností Jana Sedláčka využívají předdůchod spíše „bohatší“ lidé, kteří mají dost peněz v penzijním spoření a nevadí jim, že je vyčerpají ještě před odchodem do řádného důchodu. „Penzijní spoření má především doplnit starobní důchod, aby se lidem po odchodu do penze výrazně nesnížila životní úroveň. Lidé, kteří čerpají předdůchod, a vyčerpají spoření, jsou většinou na důchod zajištěni ještě jinak,“ dodává Sedláček.

Rizikové profese budou mít výjimku

Jak upozorňuje Petr Brousil z Generali penzijní společnosti, mohlo by předdůchod v budoucnu využít výrazně více lidí díky chystané legislativní změně, kterou je zákon o povinném příspěvku zaměstnavatele pro pracovníky v takzvané třetí kategorii rizikových prací.

Pokud bude zákon schválen, přinese pro ně změny týkající se snížení spořící doby v doplňkovém penzijním spoření a doby výplaty samotného předdůchodu. Zaměstnanci by mohli odejít do předdůchodu už 15 měsíců před rádným důchodem a zkrátila by se doba povinného spoření. Změna by se týkala zhruba 100 tisíc zaměstanců. Účinnost zákona je navržena na polovinu roku 2025. O chystané novince jsme psali podrobně: Máte rizikovou práci? Místo dřívějšího důchodu přijde jiná úleva

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

