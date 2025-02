Důchody začnou chodit jindy. Část penzistů na tom vydělá

Statisíce důchodů – starobních, invalidních i pozůstalostních – začnou od letošního dubna chodit v jiný den, než na který jsou lidé zvyklí.

V současnosti se důchody, které má na starosti Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), vyplácejí ve třinácti různých termínech: každý sudý den od 2. dne do 24. dne v měsíci, navíc 15. den v měsíci se posílají důchody do „pobytových zařízení sociálních služeb“ – typicky do domovů pro seniory. Od dubna však bude výplatních termínů jen sedm.

„Termíny se soustředí do první poloviny měsíce. V březnu bude ČSSZ vyplácet důchody ještě i v termínech 16. až 24., v dubnu již jen v termínech 2. až 14. (a 15., jde-li o poživatele důchodu, kteří jsou umístěni v zařízení sociálních služeb). Klienti, kterým je důchod vyplácen v období po 15. dni v měsíci, obdrží adresnou informaci o novém výplatním termínu,“ říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta.

O čtvrt roku později se pak posune i výplatní termín důchodů, které míří do domovů pro seniory a podobných zařízení sociálních služeb. Místo dosavadního 15. dne v měsíci jim důchod začne od července chodit 12. den v měsíci, upřesňuje mluvčí.

Na lidi, kteří mají dosud výplatní termín důchodu od 2. do 14. dne v měsíci, nečeká žádná změna. Jejich dosavadní termíny jim zůstanou, potvrzuje Augusta.

Ke konci loňského roku pobíralo některý z druhů důchodu lehce přes 2,8 milionů lidí. Výplatní termín jim stanovuje Česká správa sociálního zabezpečení, příjemci ho nemůžou v zásadě nijak ovlivnit.

Přijdou dříve, ale ve stejné výši

Lidé, kterým se změní termín výplaty důchodu na dřívější, na tom jednorázově vydělají. V březnovém (dosavadním) termínu totiž dostanou – stejně jako vždycky – plný důchod na takzvaný klouzavý měsíc dopředu. Například senior, která má dosud splatnost důchodu k 22. dni v měsíci, dostane v březnu důchod na období od 22. března do 21. dubna. Když mu úřad od dubna změní termín na 12. den v měsíci, dostane v dubnu důchod dříve – ale také v plné výši na měsíc dopředu, tedy na období od 12. dubna do 11. května.

I když vznikne překryv za určité časové období, v tomto případě 10 dní, podle sociální správy tím důchodci formálně nevznikne přeplatek – respektive ne takový, který by musel vracet.

Proč se počet výplatních termínů sníží ze dosavadních třinácti na sedm? Podle ministerstva proto, že už dávno pominuly historické důvody rozložení výplatních termínů do celého měsíce. Dříve bylo nutné, aby je Česká pošta dokázala průběžně vyplatit. Nyní už většina důchodců dostává peníze převodem na bankovní účet.

Proč se teď rovnou nezavede jediný – pro všechny stejný – výplatní termín? „Stanovení jednotného data splatnosti všech důchodů prozatím není možné z důvodu proveditelnosti na straně výplatních partnerů (České pošty – pozn. red.),“ vysvětlila už dříve mluvčí sociální správy Jitka Drmolová.

Psali jsme víc: Výplata důchodu na ruku citelně zdražila. Jak ušetřit tisícovku ročně?

Důchod na kalendářní měsíc se odkládá

Další novinkou, která měla začít fungovat od července 2025, byla výplata důchodů vždy za kalendářní měsíc. Jak už jsme napsali, dosud se většina důchodů v Česku vyplácí na „klouzavý měsíc“ dopředu. Například senior, který má splatnost důchodu pravidelně k 12. dni v měsíci, dostává 12. února peníze na období od 12. února do 11. března.

Nově se měly důchody vyplácet vždy na kalendářní měsíc. A to nezávisle na tom, na který den připadá pravidelný termín výplaty. Na kalendářní měsíc se v současnosti vyplácejí jen důchody příslušníkům ozbrojených sil nebo pozůstalým po nich – tedy vojákům, policistům a podobně. Jejich administraci mají na starosti ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti. Od července 2025 se měla pravidla sjednotit pro všechny důchody nezávisle na tom, kdo a komu je vyplácí.

Jenže tuto změnu, s jejímž návrhem přišlo ministerstvo už na podzim 2022, sociální správa nakonec nestihne. Posune se pravděpodobně o dva roky. Nový systém elektronizace důchodových agend (EDA), který měl agendu vyplácení důchodů spravovat, totiž není připraven.

„Jelikož základními pilíři architektury současného důchodového systému jsou právě stanovené splatnosti a výplata důchodů na klouzavý měsíc, implementace nové právní úpravy, tedy přechod výplat na kalendářní měsíc, byla v podmínkách ČSSZ svázána s vývojem nového systému výplat dávek v rámci projektu EDA. Nová technologická podpora pro přechod výplat na kalendářní měsíc však není aktuálně připravena, neboť projekt EDA se potýká s problémy ohledně zajištění financování a nabírá významné zpoždění,“ píše ministerstvo v návrhu, který výplatu na kalendářní měsíc posouvá až na červenec 2027.

Přechod na nové výplatní období od 1. července letošního roku by bez změny programového vybavení reálně způsobil kolaps výplat dávek důchodového pojištění, přiznává ministerstvo.

Platíte hodně za plyn?

Změňte dodavatele Čím dříve se do změny dodavatele pustíte, tím víc ušetříte. Neotálejte a podívejte se, jaké nabídky pro vás máme. Chci ušetřit za plyn

„Kromě toho, že by nebylo možné jakékoliv automatizované zpracování případů, došlo by k nesouladu v evidencích důchodů s údaji prezentovanými klientům – ČSSZ by musela vůči veřejnosti prezentovat, že k přechodu výplat na kalendářní měsíc došlo, nicméně interně by tomu tak nebylo. Hrozí tak vysoké riziko chyb jak při zpracování a výplatě důchodů, tak i při podávání informací,“ vysvětluje ministerstvo, proč je nutné posunout změny až na rok 2027.

„Důsledkem všeho by byla enormní zátěž na pozornost zaměstnanců. V neposlední řadě by v důsledku chybějící technické podpory a nemožnosti automatizovaného zpracování případů došlo k zásadnímu prodloužení dob řízení, které by mělo negativní dopad na klienty, mnohdy finančně závislé právě na včas přiznaných a pravidelně vyplácených důchodových dávkách,“ dodává ministerstvo.

Na dokončení nového systému přitom chybí peníze. Česká správa sociálního zabezpečení na jejich přidělení v současné době čeká.

Přechod na výplatu za kalendářní měsíc by zároveň změnil například výplatu důchodů pozůstalým. Dnes to funguje tak, že když penzista zemře v kalendářním měsíci před datem, na které v tomto kalendářním měsíci připadá splatnost důchodu, nemají už pozůstalí nárok na výplatu.

Například člověk, který pravidelně dostává důchod 12. dne v měsíci, zemře 11. února. Důchod za únor už nedostane, protože se nedožil ani jediného dne, za který splátka náleží (od 12. února do 11. března).

Po přechodu systému na kalendářní měsíc však bude důchod vždy splatný později, než začíná období, na které je určený. Proto začne platit pravidlo, že splátka náležející za tento kalendářní měsíc se nebude krátit a pozůstalí peníze dostanou (jsou-li splněny podmínky nároku na důchod a jeho výplatu k prvnímu dni kalendářního měsíce).

Přechod na kalendářní měsíc měl také zrušit jednorázové doplatky k řádné valorizaci důchodů. Jednorázový doplatek při řádné novoroční valorizaci totiž kompenzuje nespravedlnost, která vyplývá právě z odlišných termínů splatnosti na klouzavý měsíc dopředu. I tato změna se tedy odkládá, doplatek tak mohou penzisté očekávat i v lednu 2026.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Kolik ušetříte s fotovoltaikou? Zjistěte své roční úspory zdarma a do 2 minut. S Řešímto.cz porovnáte nabídky od ověřených dodavatelů ve vašem okolí. Vyzkoušet zdarma

Sdílejte článek, než ho smažem