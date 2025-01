Krácení důchodů pro další komunisty schválila vláda

Co se děje

Některým vysokým funkcionářům komunistického režimu se snížily starobní důchody už od loňského března, a to v průměru o necelých 1500 korun měsíčně.

Záleží na tom, kolik let komunista svou funkci před listopadovou revolucí vykonával. „Důchod se snižuje o pevně stanovenou částku, a to o 300 Kč za každý i započatý rok doby, po kterou byl pojištěnec představitelem komunistického režimu,“ uvádí zákon.

Záměrem tohoto opatření bylo vypořádat se i touto formou s bývalým režimem. Ministerstvo jej označilo za symbolické gesto.

„Navržené krácení starobních důchodů je pojato jako společensky uznaná, přiměřená paušální sankce za to, že osoba v minulosti vykonávala činnosti, které relevantně významným způsobem aktivně podporovaly tehdejší režim, který byl později označen zákonem za zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný,“ vysvětlil už dříve ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Teď je okruh sankcionovaných funkcionářů relativně malý - jedná se o 177 lidí, kteří pobírají starobní důchod od České správy sociálního zabezpečení a od orgánů sociálního zabezpečení ministerstev vnitra, obrany a spravedlnosti. Důchodový systém tím ušetří jen zhruba tři miliony korun ročně.

Nejvíce byl zatím v rámci tohoto opatření důchod snížen o 7075 korun měsíčně, nejméně pak o 35 korun měsíčně. Průměrná výše důchodu zmíněných osob po snížení činí zhruba 24 tisíc korun měsíčně a klesla v průměru o 1500 korun.

Teď by se měl okruh činovníků ale o dost rozšířit – až o několik tisíc osob. „Neměli bychom zapomínat na oběti zločinného totalitního režimu. V rámci snahy o alespoň symbolické narovnání křivd způsobených těm, kteří bojovali za svobodu a demokracii, jsme navýšili důchod všem účastníkům odboje a odporu proti komunismu. Naopak prominentním představitelům výměr penze snižujeme,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který návrh na rozšíření sankčního seznamu předložil.

Nově na seznamu budou lidé, kteří zastávali především tyto funkce:

Vedení KSČ:

členové Ústřední kontrolní a revizní komise (ÚKRK) - komise pracovala v úzké součinnosti s ÚV KSČ, jedná se řádově o několik stovek osob

oddělení státní administrativy ÚV KSČ - řídilo bezpečnost, armádu, justici a Lidové milice, šlo o nejrozsáhlejší oddělení ÚV KSČ

vedoucí jednotlivých oddělení ÚV KSČ, která neprováděla podpůrné činnosti - byli to placení zaměstnanci, kteří aparát udržovali v chodu

Regionální struktury:

církevní tajemníci okresních a krajských výborů KSČ

ideologičtí tajemníci okresních a krajských výborů KSČ

Příslušníci bezpečnostních složek:

vedoucí funkcionáři/pracovníci operativních útvarů StB nebo operativní pracovníci útvarů určených k boji proti vnitřnímu nepříteli

náčelníci štábu Lidových milicí v krajích a okresech

podplukovníci a majoři SNB a Pohraniční stráže, kteří skončili službu do 31. prosince 1989 anebo do dne zastavení činnosti útvarů Státní bezpečnosti k 15. únoru 1990 – níže uvedené funkce byly základními posty v systému bezpečnostního aparátu určeného pro boj proti nepřátelům režimu:

náčelníci Správ StB Krajských správ SNB, případně útvarů jim na roveň postavených (Správa SNB Prahy a Středočeského kraje a Správa SNB Bratislavy a Západoslovenského kraje) a jejich předchůdců,

náčelníci okresních správ SNB, náčelníci oddělení StB a vysunutých pracovišť krajských správ StB v okresech,

náčelníci a zástupci jednotlivých správ SNB a jejich předchůdců,

náčelníci odborů na jednotlivých Správách SNB a Správách StB krajských správ SNB a jejich předchůdců,

náčelníci pohraničních brigád Pohraniční stráže, náčelníci štábů brigád Pohraniční stráže, velitelé praporů Pohraniční stráže, zástupci pro věci politické brigád a praporů Pohraniční stráže,

velitelé a náčelníci Velitelství Pohraniční stráže a Vnitřní stráže a Hlavní správy Pohraniční stráže ochrany státních hranic a jejich zástupci pro věci politické

„Soudci, prokurátoři, případně pracovníci vězeňských zařízení jsou kategorií spornou. Většina prošla prověrkami a pracovala na pozicích dál. Vzhledem k tomu, že určující pro zákon je doba výkonu funkce, těžko by se vypočítávala doba, kdy se zabývali politickými a kdy kriminálními kauzami, bylo by obtížně stejně rozlišitelné vedení a řízení věznic s politickými a obecně kriminálními vězni,“ uvádí zpráva ministerstva práce.

Uvedeným funkcionářům by se tedy důchod snížil stejně jako těm, co už na seznamu jsou: tedy za každý rok funkce o zmíněných 300 korun. Ovšem nejméně na částku, na kterou se zvyšovaly důchody účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Konkrétně pro letošní rok je to částka 14 274 korun (procentní výměra), k tomu náleží základní výměra v aktuální výši 4400 Kč, celkem tedy 18 674 Kč. V roce 2025 by se jednalo o částku 14 360 (procentní výměra) + základní výměra ve výši 4660, celkem tedy 19 020 korun.

Samotné vyhledávání jednotlivých osob je náročnější a Ústav pro studium totalitních režimů na to bude mít osm měsíců. Následně vypracuje ústav ohledně každého představitele písemné potvrzení o funkci. Tato potvrzení zašle plátcům důchodů do 31. srpna 2026. Ti by měli následně zaslat rozhodnotí o snížení důchodu a následně důchod začít krátit.

