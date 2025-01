Předčasný důchod přehledně: Kdy na něj máte nárok a kolik dostanete

Do předčasného důchodu je možné odejít maximálně tři roky před důchodem řádným. Zároveň je nutné, aby žadatel získal dostatečně dlouhou dobu účasti na důchodovém pojištění, respektive dostatečný počet odpracovaných let.

Zatímco u starobního důchodu stačí 35 let pojištění, u předčasného důchodu musí žadatel doložit 40 let pojištění. Do této doby se počítají jak doby pojištění získané výdělečnou činností – zaměstnáním nebo podnikáním, tak i náhradní doby pojištění. V praxi jsou náhradními dobami například:

péče o dítě do čtyř let věku,

péče o blízkého závislého na péči,

pobírání invalidního důchodu pro III. stupeň invalidity,

doba evidence na úřadu práce, po kterou náležela podpora v nezaměstnanosti,

doba evidence na úřadu práce při probíhající rekvalifikaci,

doba evidence na úřadu práce, pokud nenáležela podpora v nezaměstnanosti nebo neprobíhala rekvalifikace – maximálně se přiznávají tři roky a z toho do 55 let věku nejvýše jeden rok,

výkon základní vojenské služby,

studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole před rokem 2010, konkrétně prvních šest let studia po dosažení plnoletosti.

Podrobněji jsme o náhradních dobách psali zde: Studium, rodičovská, vojna. Co všechno se vám počítá do důchodu a jak.

Nově se bude do odpracované doby počítat také úspěšně dokončené první studium doktorského typu.

O kolik se krátí důchod při předčasném odchodu?

Pokud o odchodu do předčasného důchodu přemýšlíte, počítejte s trvalým krácením penze. Nižší důchod budete dostávat i po dosažení řádného důchodového věku.

Samotné krácení penze vypadá následovně: Úředníci vezmou vaši procentní výměru, počítanou na základě odpracovaných let, a průměr hrubých výdělků, na které jste dosáhli v rozhodném období. Pro penze přiznané v roce 2025 jsou rozhodným obdobím roky 1986 až 2024. Pak se použijí redukční hranice a koeficient za odpracované roky. Takto vypočtená procentní výměra se sníží za každých (i započatých) 90 dnů, které zbývají do doby nároku na řádný starobní důchod, o 1,5 % výpočtového základu.

Ke zkrácené procentní výměře se připočte ještě základní výměra. Ta je pro všechny důchody stejná – v roce 2025 dělá 4660 korun (v roce 2024 byla 4400 korun).

Příklad výpočtu předčasného důchodu:

Muž se rozhodne odejít do předčasného důchodu. A to o skoro tři roky dříve, než je jeho důchodový věk, přesněji o 11 započatých devadesátidenních úseků. Do této doby získá celkem 45 let pojištění. Jeho osobní vyměřovací základ za rozhodné období je 32 000 Kč.

Výpočtový základ se stanoví podle takzvaných redukčních hranic. V roce 2025 je první redukční hranice nastavena na 20 486 korun, druhá redukční hranice na 186 228 korun. Částka do první redukční hranice náleží v plné výši, z částky mezi první a druhou redukční hranicí získá budoucí důchodce 26 procent a k částce nad druhou redukční hranicí se nepřihlíží.

V našem příkladu tak částka 20 486 Kč náleží v plné výši, jde o první redukční hranici. K té se přičte částka z druhé redukční hranice, což je 26 % rozdílu mezi částkou 32 000 Kč a částkou 20 486 Kč, tedy 26 % z částky 11 514 Kč. A to je po zaokrouhlení 2994 Kč.

Výpočtový základ tedy činí celkem 23 480 Kč (20 486+2994).

Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu. To znamená, že za 45 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 67,5 % (45x1,5) výpočtového základu. Ale protože daný muž odchází do penze dřív, bude se mu částka krátit, a to o 1,5 procenta za každý 90denní úsek, o který jde do důchodu dřív (11x1,5=16,5). Tedy místo 67,5 procenta získá jen 51 procent (67,5–16,5=51).

Procentní výměra starobního důchodu je tedy v našem příkladě 11 975 Kč. K tomu se přidá základní výměra, která letos činí 4660 Kč. Celkem bude předčasný starobní důchod v tomto případě činit 16 635 Kč.

Muž, který by měl stejné parametry a šel by do řádného starobního důchodu, by dosáhl na důchod ve výši 20 509 korun. To je o 3874 Kč měsíčně víc, než dostane předčasný důchodce.

Proto je třeba si předčasný důchod pečlivě rozmyslet. Ideální je obrátit se na pobočku České správy sociálního zabezpečení, která většinu důchodů vyplácí. Pamatujte, že krácení důchodu za předčasnost je trvalé – i když dosáhnete za určitou dobu řádného důchodu, už se vám důchod nepřepočítá a zůstane vám ten předčasný.

Některé profese můžou jít do důchodu dřív bez penalizace

Některé profese ale mohou jít po splnění určitých podmínek do starobního důchodu dřív, a to bez krácení penze. Jde o hasiče, zdravotnické záchranáře a nově také lidi pracující na pracovištích s přítomností rizik kategorie 4.

Nárok na snížení důchodového věku maximálně o 15 měsíců dostanou v případě odpracování 2200 směn. Snížení věku až o 30 měsíců je možné po odpracování 4400 směn, což odpovídá asi 20 letům práce. Za každých dalších 74 směn bude náležet další snížení věku vždy o měsíc, a to až do maxima 60 měsíců, tedy pěti let.

Zároveň se u těchto profesí postupně zvýší sazba na důchodové pojištění placené zaměstnavatelem – v roce 2025 o dvě procenta. Důchod se jim tedy i zvýší.

Komu se vyplatí předčasný důchod?

Odchod do předčasné penze může být variantou především pro lidi s nízkými výdělky a také pro ty, kteří už nemají zaměstnání a marně ho hledají. Předčasný důchod nyní pobírá víc než 760 tisíc lidí, což je zhruba třetina z celkového počtu starobních důchodců.

Jak se o předčasný důchod žádá?

O předčasný důchod žádáte – stejně jako v případě starobní, invalidní nebo pozůstalostní penze – na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Nebo můžete žádost podat i online na ePortálu ČSSZ. Elektronicky se můžete ověřit buď prostřednictvím identity občana, tedy například eObčankou, bankovní identitou či mobilním klíčem eGovernmentu nebo využije své přihlašovací údaje k datové schránce. Pokud žádáte o důchod ze zahraničí, můžete využít identifikační prostředek podle unijního nařízení eIDAS.

Sociální správa nabízí také službu „objednání schůzky s pracovníkem ČSSZ online“ s datem a časem podle vašeho výběru. V tento rezervovaný čas se pak přihlásíte do ePortálu, kde vám úředník poradí, jak žádost vyplnit, případně jak doložit chybějící dobu pojištění.

Pokud půjdete na sociální správu osobně, potřebujete průkaz totožnosti, případně doklady prokazující náhradní doby pojištění – například potvrzení o studiu (výuční list, vysvědčení z jednotlivých ročníků a maturitní vysvědčení), vojně (vojenskou knížku) nebo péči o dítě (rodný list).

Při sepisování žádosti byste se také měli rozhodnout, zda si důchod necháte vyplácet v hotovosti, nebo převodem na bankovní účet.

Když chcete peníze vyplácet na účet, budete si muset ve vaší bance nechat potvrdit, že je váš. A pokud požádáte o výplatu v hotovosti, počítejte s tím, že vás to každý měsíc bude něco stát. Od února 2025 rovných 78 korun, což je cena za službu České pošty. Peníze pro pošťáka ale hledat nemusíte, každý měsíc se vám z důchodu automaticky strhnou. Psali jsme víc: Důchod v hotovosti prudce zdraží. Vyplatí se účet, radí úřad

Na vydání rozhodnutí o přiznání důchodu má úřad 90 dní. Jestli jste pracovali i v cizině, bude to trvat o něco déle. O přiznání důchodu zasílá správa sociálního zabezpečení rozhodnutí. V něm stojí, od jakého data se důchod přiznává a v jaké výši.

Předčasný důchod není možné přiznat zpětně, ale nejdříve ode dne podání žádosti. A jak už bylo řečeno, jeho přiznání také vylučuje nárok na řádný starobní důchod. Předčasný důchod však můžete kdykoli přerušit a znovu nastoupit do zaměstnání (proč je v některých případech třeba ho přerušit, vysvětlíme dále). Jakmile v práci skončíte nebo dosáhnete penzijního věku, stačí požádat o obnovení výplaty důchodu. Procentní výměra důchodu se pak může navýšit s ohledem na čas, který jste po přiznání předčasného důchodu odpracovali.

Zvyšují se předčasné důchody?

Na konci roku 2024 přijatá důchodová reforma omezila valorizaci předčasných důchodů. Jde o další krok k penalizaci předčasných penzí, které stojí důchodový systém hodně peněz. Změny se týkají ale jen novějších předčasných důchodů.

„U předčasných starobních důchodů přiznaných od data spadajícího do období po 30. 9. 2023 dojde k navýšení pouze základní výměry důchodu. Procentní výměra těchto důchodů se nezvyšuje, a to ani při mimořádné valorizaci, pokud jeho poživatel nedosáhl důchodového věku v období před 1. lednem kalendářního roku, v němž se důchody zvyšují,“ uvádí správa sociálního zabezpečení na svém webu.

Předčasné starobní důchody, jejichž datum přiznání spadá do období před 1. 10. 2023, budou valorizovány nadále podle obecných pravidel.

Můžu při předčasném důchodu pracovat?

Zatímco k řádné starobní penzi si jde přivydělat libovolně, u předčasných důchodů jsou pravidla přísnější: vaše zaměstnání nesmí zakládat účast na sociálním pojištění. Proto musíte zapomenout na klasický pracovní poměr.

Možnou alternativou je takzvaná práce na dohodu, tedy dohoda o provedení práce (DPP) nebo dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Ovšem jenom za předpokladu, že váš výdělek nepřekročí určitou hranici. U DPP jde o hranici 11 500 korun měsíčně v roce 2025, při práci na DPČ o 4500 korun měsíčně.

Další variantou je výkon vedlejší samostatně výdělečné činnosti. Sociální pojištění jako OSVČ platit nemusíte, jestliže váš roční čistý zisk nedosahuje na takzvanou rozhodnou částku. V roce 2025 je to 111 736 korun.

Omezená možnost přivýdělku platí jen do dosažení důchodového věku. Pak se na vás vztahují stejná pravidla jako na řádného starobního důchodce. Jinak řečeno: Můžete se tedy nechat zaměstnat v pracovním poměru na dobu určitou i neurčitou, stejně jako můžete naplno podnikat. Pracující důchodci navíc nově dostanou slevu na sociální pojištění. Více jsme psali zde: Na slevu pro pracující důchodce zbývá už jen pár dní. Jak si ji vyřídit

Při výkonu výdělečné činnosti, pobírání podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci výplata předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku nenáleží. Po skončení této výdělečné činnosti se předčasný starobní důchod přepočítává tak, že doba této výdělečné činnosti se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a o dobu výdělečné činnosti se zkracuje celková doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry.

Vykonává-li poživatel starobního důchodu přiznaného před dosažením důchodového věku výdělečnou činnost v cizině, nemá tato výdělečná činnost vliv na výplatu jeho důchodu, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení, kterou je Česko vázáno.

