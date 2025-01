Na slevu pro pracující důchodce zbývá už jen pár dní. Jak si ji vyřídit

V Česku pracuje skoro 200 tisíc starobních důchodců. Ty teď ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá, aby si nezapomněli požádat do konce ledna o slevu na sociální pojištění.

Jde o novinku, kterou zavedla důchodová reforma a má právě pracujícím penzistům přinést více peněz. Bez žádosti a doložení některých dokumentů ale slevu nedostanou.

„Co je podstatné, aby teď každý pracující důchodce udělal ten krok, kdy o tom bude informovat svého zaměstnavatele a bude nárokovat slevu,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Sleva činí 6,5 procenta z vyměřovacího základu, tedy z hrubé mzdy. U výdělku ve výši 30 tisíc korun hrubého jsou to asi dva tisíce korun měsíčně. Sleva náleží už za měsíc leden – tedy lidé, kteří o ní požádají, ji dostanou už v únorové výplatě.

Co je tedy třeba do konce ledna stihnout? Zaměstnaní penzisté mají dvě varianty: První je, že pracující penzista doloží zaměstnavateli rozhodnutí o přiznání starobního důchodu a také čestné prohlášení o nároku na výplatu starobního důchodu v plné výši.

Druhou variantou je, že požádá Českou správu sociálního zabezpečení, aby mu vystavila potvrzení, že důchod pobírá a toto potvrzení přiloží k žádosti o slevu na pojistné pro pracující důchodce.

„Žádost nemá žádný formulář, je to úplně jednoduchý text, který každý může napsat na jakýkoliv papír a může být ve znění: Žádám o slevu na pojistném pro pracující důchodce a přikládám potvrzení nebo tedy rozhodnutí a čestné prohlášení – podle toho, jakou variantu žadatel zvolí,“ popisuje ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

Vysvětluje, že proces žádosti nejde zautomatizovat, protože sociální správa není jediným subjektem, který vyplácí důchody. „A navíc my nemůžeme sdělovat zaměstnavatelům, zda někdo pobírá či nepobírá důchod, to je na rozhodnutí samotného důchodce, zda to sdělí nebo ne. Z praxe víme, že někteří zaměstnavatelé teprve teď zjišťují, že mají ve svých řadách příjemce starobního důchodu,“ vysvětluje Boháček.

Pokud lidé nestihnout do konce ledna o slevu na pojistném pro pracující důchodce u svého zaměstnavatele požádat, nepřijdou o ni. Postup se jen trochu zkomplikuje. Budou totiž muset požádat o vrácení přeplatku na pojistném sociální správu.

„Přeplatek vrátí sociální správa na základě písemné žádosti zaměstnance. Žádost ale musí zároveň obsahovat potvrzení zaměstnavatele o vyměřovacích základech a o uplatnění slevy za jednotlivé měsíce. My informace o měsíčních příjmech zaměstnance nemáme, proto bez tohoto potvrzení nejsme schopni přeplatek spočítat,“ uvádí dále Boháček.

K žádosti o vrácení přeplatku na pojistném také neexistuje žádný konkrétní tiskopis. Podle Boháčka mohou žadatelé opět napsat jednoduchý text nebo mohou využít doporučený vzor, který bude k dispozici na webu sociální správy.

Zaměstnavatel musí potvrzení o vyměřovacích základech vydat do 8 dnů od obdržení žádosti. O nárok na slevu je možné žádat u sociální správy až pět let zpětně.

Sleva platí i pro osoby pobírající penze a pracující na dohodu – pokud platí sociální pojištění, tedy pokud jejich výdělek dosáhne stanoveného limitu nebo ho překročí. Limit u dohody o provedení práce (DPP) je letos 11 500 korun (včetně). U dohody o pracovní činnosti (DPČ) je od letoška limit 4500 korun, respektive 4501 korun, protože tady je potřeba limitu nikoli dosáhnout, ale překročit ho. Pokud má člověk víc zaměstnání, může slevu uplatnit u všech, kde mu vznikne povinnost platit důchodové pojištění.

Podle posledních dostupných statistik ministerstva práce pracuje a zároveň pobírá starobní důchod necelých 164 tisíc lidí. A dalších zhruba 34 tisíc důchodců pracuje jako osoby samostatně výdělečně činné. I ty mohou o slevu požádat.

Pokud OSVČ neuplatňuje paušální daň, podá tiskopis s žádostí o snížení sazby pojistného a platí už letos rovnou nižší zálohy – tedy ve výši 22,7 procenta z vyměřovacího základu namísto dosavadních 29,2 procenta.

Pokud OSVČ tiskopis s žádostí o slevu na pojistném za pracující důchodce z nějakého důvodu nepodá, může platit standardně jako doposud zálohy ve výši 29,2 procenta z vyměřovacího základu. A až bude podávat v roce 2026 přehled o výši pojistného za rok 2025, požádá sociální správu o vrácení přeplatku na tuto slevu.

Pokud je OSVČ v režimu paušální daně, tak teď uplatnit nárok na sníženou zálohu nemůže. Platí tedy celý rok vyměřenou paušální daň a až v roce 2026 požádá sociální správu o vrácení přeplatku. Pokud v roce 2026 z režimu paušální daně vypadne, stejně má povinnost podat přehled o výši pojistného za předchozí rok a opět může požádat o vrácení přeplatku. „Nikdo o nic nepřijde,“ slibuje Boháček.

Sleva na pojistném nahrazuje režim, který platit do konce loňského roku, což byl nárok na zvýšení důchodu za 360 odpracovaných dnů o 0,4 procenta. Šlo o minimální navýšení v řádech desítek korun. „Pokud někdo do 31. prosince 2024 splnil tu podmínku odpracovaných 360 dnů a dosud o zvýšení důchodu o 0,4 procenta nepožádal, má možnost o zvýšení požádat i nadále a důchod mu bude zvýšen ještě podle starých pravidel. Od ledna ale už platí jen sleva," dodává Boháček.

