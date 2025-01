Dopis o zvýšení důchodu už nepřijde všem. Co se změní?

Oznámení o zvýšení důchodu, které mnozí lidé stále dostávali v papírové podobě prostřednictvím pošty, bude od příštího roku v zásadě jen v elektronické podobě. Důchodcům přijde buď do datové schránky (pokud ji mají), nebo bude k dispozici po přihlášení na ePortálu ČSSZ.

V tištěné podobě na adresu důchodce přijde valorizační oznámení už jen tomu, kdo podá speciální žádost a zaplatí související náklady. Výjimku mají lidé, kteří se narodili před rokem 1955: těm bude náklady dál platit stát, tedy sociální správa.

O chystaných změnách už dříve informoval web Peníze.cz, dnes je připomněla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Státu mají ušetřit miliony korun za tisk a rozesílání papírů.

Valorizační oznámení zasílá sociální správa důchodcům tradičně na přelomu prosince a ledna v souvislosti s pravidelným zvyšováním důchodů. Případně v průběhu roku, pokud dojde k mimořádné valorizaci – ta se ale v letošním roce nečeká.

Počínaje nejbližší valorizací tedy lidé zjistí novou výši svého důchodu v zásadě dvěma způsoby:

Prostřednictvím datové schránky fyzické osoby. Penzistům, kteří ji mají zřízenou, posílá ČSSZ valorizační oznámení automaticky do této schránky.

Prostřednictvím online služby ePortálu ČSSZ, která penzistům umožní zobrazit valorizační oznámení a také jeho uložení nebo vytištění. Kvůli ochraně osobních pdajů je možné službu využít pouze po přihlášení. Služba bude dostupná nejpozději od 1. ledna 2026.

Lidé, kteří nadále dají přednost oznámení v listinné podobě, ho mohou získat také dvěma způsoby:

Na kterékoli správě sociálního zabezpečení. Ta ho zájemcům vytiskne zdarma.

Zasláním oznámení poštou domů, pokud o to důchodce v předstihu požádá na předepsaném tiskopisu. Náklady na poštovné budou (jen u lidí narozených od roku 1955) odečteny vždy z první valorizované splátky důchodu.

Jak o papírové valorizační oznámení požádat? Každý zájemce – bez ohledu na ročník narození – musí podat žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě. Tiskopis je dostupný bez nutnosti přihlášení na ePortálu ČSSZ. Sociální správě ho pak lze předat klasickou poštou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou. Zájemce se také může obrátit na kteroukoli správu sociálního zabezpečení, kde s ním žádost sepíší.

Úřad zdůrazňuje, že žádost musí být na ČSSZ doručena nejpozději tři měsíce před měsícem, ve kterém proběhne valorizace. Tedy nejpozději do konce září předcházejícího roku, pokud jde o pravidelnou lednovou valorizaci. Jestliže sociální správa obdrží žádost později, bude k ní přihlížet až při další valorizaci v pořadí.

Sociální správa zveřejnila i konkrétní příklady:

ČSSZ obdrží vaši žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě 25. září 2025. Valorizační oznámení obdržíte na adresu již při lednové valorizaci v roce 2026. U lidí narozených od roku 1955 se z lednové výplaty důchodu srazí poplatek podle ceníku České pošty. Letos je to 27 korun. Valorizační oznámení budete na svoji adresu dostávat i v následujících letech a zároveň u lidí narozených od roku 1955 bude vždy z lednové výplaty důchodu srážen poplatek.

ČSSZ obdrží vaši žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě 1. října 2025. Valorizační oznámení obdržíte na adresu poprvé až při lednové valorizaci v roce 2027. Nestihli jste totiž podat žádost v termínu tři měsíce před měsícem, ve kterém se bude důchod valorizovat.

Za valorizační oznámení, které bude ČSSZ na základě žádosti zasílat domů, strhne zájemci (s výjimkou lidí narozených před rokem 1955) poplatek podle ceníku České pošty. Po únorovém zdražení stoupne cena na 26 korun.

Žádost o zasílání listinného valorizačního oznámení může důchodce kdykoli písemně zrušit, a to volnou formou. Je to však potřeba udělat s ještě větším předstihem: aby ČSSZ neposlala nejbližší oznámení o lednovém zvýšení důchodu (a nestrhla poplatek), je potřeba, aby dostala žádost o zrušení zasílání nejpozději do konce srpna.

Příklad: 2. září 2026 obdrží ČSSZ vaši žádost o zrušení zasílání valorizačního oznámení na adresu. Ještě v lednu 2027 vám zašle valorizační oznámení na adresu (a lidem narozeným od roku 1955 z lednové výplaty strhne poplatek). Od ledna 2028 již nebude valorizační oznámení zasílat poštou na vaši adresu.

Na přelomu roku 2024 a 2025 poslala sociální správa valorizační oznámení běžnou listovní zásilkou ještě většině z 2,8 milionů důchodců. Ti, co mají zřízenou datovou schránku, už ale dostali oznámení do ní. Poslední valorizační dopisy dorazily v polovině ledna.

V roce 2024 zkusila sociální správa v rámci úspor poslat valorizační oznámení důchodcům, kterým chodí penze na bankovní účet, ve formě „zprávy pro příjemce“. Viděli ho tedy u příchozí platby ve svém internetovém nebo mobilním bankovnictví. Správa tím ušetřila kolem 40 milionů korun.

„Tuto možnost jsme mohli využít z toho důvodu, že se od 1. ledna 2024 navyšovala pouze základní výměra důchodů, která je fixní, tedy pro všechny klienty stejná. Valorizace pro rok 2025 je jiná, proto jsme tuto formu už využít nemohli,“ vysvětlila mluvčí Jitka Drmolová.

Od ledna 2025 se všechny důchody – starobní, invalidní, vdovské či vdovecké i sirotčí – zvýšily o 260 korun u základní výměry. Ta tak stoupla na 4660 korun měsíčně. Procentní výměra se zvýšila o 0,6 procenta. Průměrný starobní důchod se tak od ledna 2025 zvýšil o 358 korun na 21 080 korun měsíčně.

Schválená důchodová reforma v rámci úspor omezí také zasílání informativních osobních listů důchodového pojištění poštou na adresu. Dosud má každý občan nárok o něj jednou za rok zdarma požádat sociální správu.

V dokumentu jsou údaje o dobách pojištění, vyměřovacích základech a vyloučených dobách, které aktuálně sociální správa u dotyčného žadatele eviduje. Může si tak zkontrolovat správnost údajů a případně je dohledat a doplnit.

Nově bude možné do osobního listu nahlédnout už pouze přes ePortál ČSSZ. „V případě zájmu o listinnou verzi se žadatel dostaví osobně na územní správu sociálního zabezpečení,“ uvádí ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

