Výchovné zůstane jen pro někoho. Známe konkrétní podmínky

Důchodová reforma počítá se zásadní proměnou výchovného. Nově na něj dosáhnou jen ženy se třemi a více dětmi. Jak to ale bude u ostatních a co dalšího se změní?

Výchovné se začalo vyplácet od ledna 2023. Procentní výměra starobního důchodu díky němu stoupla o 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Dostává ho kolem 1,4 milionu lidí, v naprosté většině jde o ženy.

Důvodem zavedení výchovného byla podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) potřeba co nejdříve alespoň částečně dorovnat rozdíly mezi důchody žen a mužů. Ženy před zavedením výchovného dostávaly v průměru o tři tisíce korun nižší penzi než muži. Zavedením výchovného se rozdíl snížil zhruba o pětistovku.

Poslanci schválená důchodová reforma ale počítá s tím, že se výchovné pro ženy, které do důchodu půjdou, změní. A to zásadně. Zůstat by mělo jen ženám, které vychovají tři a více dětí. Ženám s jedním či dvěma dětmi se bude výchovné postupně snižovat, až ho plně nahradí takzvaný rodinný vyměřovací základ.

Výchovné bez valorizace

Pro ženy, které už nyní výchovné k důchodu dostávají, se nic nemění, budou ho dostávat dál. A to od nového roku 2025 ve výši 503 korun, protože i výchovné se ještě pro rok 2025 valorizuje. O něco málo se zvýší také v roce 2026. Pak už se ale valorizovat nebude.

Jak by tedy změny měly vypadat? Plán je takový, že se výchovné odečte od procentní výměry důchodu, takto snížený důchod se zvalorizuje a poté se opět výchovné přičte. Jeho reálná hodnota bude tedy v čase klesat, protože nebude zvyšováno o inflaci.

„Tento postup se poprvé použije při zvýšení vyplácených důchodů v lednu 2027,“ upřesňuje ministerstvo.

U budoucího výchovného se však chystá významná úprava: Teď žena, která vychovala například pět dětí, pobírá výchovné ve výši 2500 korun (5x500), po schválení důchodové reformy by se výchovné vyplácelo za počet dětí snížený o dvě. Žena s pěti dětmi tedy bude pobírat výchovné vlastně jen za tři děti, tedy 1500 korun. Žena se třemi dětmi bude pobírat jen jedno výchovné, tedy 500 korun.

Snížené výchovné o dvě děti se zavádí proto, že za první dvě děti bude ženám náležet právě novinka v podobě rodinného vyměřovacího základu. Ten nahradí výchovné všem ženám s jedním či dvěma dětmi.

Jak to bude fungovat?

Rodinný vyměřovací základ se bude zavádět postupně. „Aby nevznikaly skokové rozdíly v důsledku odbourání výchovného za první a druhé dítě, stanoví se přechodné období, v němž výchovné za tyto dvě děti sice bude náležet, avšak ve snížené výši,“ napsalo ministerstvo v návrhu reformy.

Výchovné za první a druhé vychované dítě u důchodů přiznaných:

v roce 2027 činí 300 Kč,

v roce 2028 činí 200 Kč,

v roce 2029 činí 100 Kč.

Rodinný vyměřovací základ bude částka, která sice není ani nebyla příjmem započitatelným do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na důchodové pojištění (příspěvky do důchodového systému z ní tedy nebyly odváděny), ale při výpočtu procentní výměry důchodu se na ni bude pohlížet, jako by jím byla.

"Bude to fungovat tak, že žena která bude pečovat o dítě do tří let věku, tak bude za tu dobu péče oceněna tak, jako by vydělávala průměrnou mzdu v ekonomice. Ženám to pomůže, protože v současnosti bere méně než průměrnou mzdu 80 procent žen," vysvětluje Benjamin Činčila z ministerstva práce a sociálních věcí.

Tím se rozšíří míra ocenění zásluh a docílí se pozitivního efektu na výši důchodu. „To platí zejména u kategorií osob s nízkými a středními příjmy, kdy rodinný vyměřovací základ je vyšší než měsíční průměr jejich úhrnných celoživotních příjmů dosahovaných před započetím péče a po jejím ukončení,“ uvádí ministerstvo.

Rodinný vyměřovací základ se má počítat za náhradní doby péče o dítě ve věku do tří let. „Ženy, které se rozhodnou jít do práce dřív, tak se jim ocení doba péče o dítě nejenom průměrnou mzdou v ekonomice, ale navíc i tím, co si vydělají. Takže je to může motivovat jít dřív do práce,“ doplňuje Činčila.

Pokud jde o náhradní doby péče o dítě ve věku do tří let, bude se rodinný vyměřovací základ počítat jen za péči od roku 1986. Od té doby se totiž počítají odvody na sociální pojištění potřebné pro výpočet důchodu.

Příklad: Žena narozená v červnu 1968 vychovala tři děti. Dvojčata se jí narodila v květnu 1988 a třetí dítě v červnu 1990. Pro rodinný vyměřovací základ se za první a druhé dítě považují dvojčata. Rodinný vyměřovací základ bude náležet od května 1988 do května 1991 ve výši 100 procent průměrné mzdy. Současně bude přiznáno výchovné za třetí vychované děti stanovené podle vzorce (3 – 2) x 500 Kč = 500 Kč.

Druhý příklad: Žena narozená v červnu 1963 vychovala dvě děti – první se narodilo v květnu 1981 a druhé v říjnu 1982. Rodinný vyměřovací základ ji nebude náležet, neboť obě děti dosáhly věku tří let před 1. lednem 1986. Nedostane ani výchovné v plné výši, neboť vychovala pouze dvě děti. Žena dosáhne důchodového věku v únoru 2027, při žádosti o důchod k tomuto datu ji bude náležet výchovné už snížené, a to za dvě děti 600 korun. Pokud požádá o předčasný starobní důchod nejpozději do konce roku 2026, bude jí náležet ještě výchovné ve výši 1000 Kč. K postupnému snižování výchovného totiž dojde až od roku 2027.

Rodinný vyměřovací základ se uplatní také za péči o závislou osobu. Podle ministerstva jde o doby, které „generují významný společenský efekt spočívající v přínosu nového pojištěnce do základního důchodového pojištění anebo v odbřemenění systému sociálních služeb.“

Zatímco u péče o dítě do tří let a u péče o osoby ve III. a IV. stupni závislosti se bude rodinný vyměřovací základ počítat ze 100 procent průměrné mzdy v ekonomice, na polovinu se zkrátí u náhradní doby péče o osoby s nižším stupněm závislosti (stupeň I. a II.).

„Osoby pečující o tyto osoby mají větší šance dosahovat vyměřovacích základů ze zaměstnání na kratší pracovní úvazek, který se k rodinnému vyměřovacímu základu vždy připočítává. Pokud by i těmto osobám náležel základ v plné výši, zvýhodňovalo by je to ve srovnání s osobami zajišťujícími náročnější péči o více závislé osoby,“ vysvětluje ministerstvo.

Pod pětistovku se nikdo nedostane

Sociální správa bude porovnávat, zda je pro žadatele o důchod výhodnější využít fiktivní základ za náhradní dobu pojištění, nebo zda je výhodnější náhradní dobu – pokud to jde – označit zároveň za dobu vyloučenou, kdy se k příjmům nepřihlíží. Vyloučené doby se započítávají do důchodu jako pojištěné, zároveň se ale u nich nezohledňují výdělky.

„Plátce důchodu bude toto porovnání provádět automaticky z moci úřední, s tím, že pojištěnci následně přizná procentní výměru důchodu v té výši, která z tohoto srovnání vyjde jako výhodnější,“ pokračuje ministerstvo práce.

I tak by na tom ale někteří rodiče byli v prvních letech účinnosti zákona hůře než ženy, kterým výchovné zůstane. Proto přijali poslanci k důchodové reformě pozměňovací návrh, jenž nařizuje nižší částku vždy dorovnat.

„Od roku 2027 se za vychování prvních dvou dětí přechází na rodinný vyměřovací základ. Protože ale může zejména v prvních letech účinnosti některým rodičům přinést menší pozitivní dopad do výše důchodu než stávajících 500 korun výchovného, bylo do reformy zaneseno ochranné opatření, které zajistí, že pozitivní dopad bude činit nejméně 500 korun za každé vychované dítě, a to pomocí srovnávacího výpočtu při stanovení starobního důchodu,“ vysvětluje Jakub Augusta z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.

Doplňuje, že pokud by ocenění s rodinným vyměřovacím základem bylo nižší než 500 Kč za každé vychované dítě, bude starobní důchod vyměřen v takové výši, aby ocenění za každé vychované dítě činilo právě těchto 500 Kč. „Výpočet bude proveden automaticky, nikdo tedy nebude muset o provedení srovnávacího výpočtu žádat,“ dodává Augusta.

Výchovné teď náleží vždy tomu rodiči, který o dítě „osobně pečoval v největším rozsahu“. V drtivé většinou jsou to právě ženy. Příspěvek dostane jenom ten, kdo splnil standardní podmínky pro nárok na starobní penzi – tedy byl důchodově pojištěn aspoň 35 let (včetně náhradních dob).

Ocenit výchovu dětí má v důchodové reformě ale i další novinka: společný vyměřovací základ manželů. A pak také delší pobírání vdovských důchodů. Cíl je jasný: dorovnat rozdíly v penzích žen a mužů, ale s nižším zásahem do státního rozpočtu.

