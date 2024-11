Boom stoletých v Česku. Nová čísla ukazují, kde je jich nejvíc

Za posledních pět let se více než zdvojnásobil počet důchodců ve věku 100 a více let. Poprvé v historii země je jich přes 1000.

Abychom byli přesní, k letošnímu 30. září evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) celkem 1004 lidí, kteří už oslavili sté narozeniny. Z toho je 871 žen a 133 mužů. Přitom ještě v září 2019 bylo stoletých a starších jen 494, přesně 438 žen a 56 mužů.

„Nejstarší důchodce je žena narozená v roce 1917, je jí tedy 107 let, žijící v Jihočeském kraji. Nejstarší důchodce mužského pohlaví žije v Praze, narozen byl v roce 1918 a je mu 106 let,“ uvádí ve své nejnovější statistice ČSSZ.

Data ČSSZ, graf Peníze.cz

Nejvíce sto- a víceletých důchodců žije v české metropoli, je jich 201. Z toho je 169 žen a 32 mužů. Na druhém místě s nejstaršími obyvateli je Jihomoravský kraj, kde už stovku oslavilo 116 žen a 20 mužů. A na třetím místě je Středočeský kraj se 103 lidmi v tomto požehnaném věku, z toho je 84 žen a 19 mužů.

Naopak nejméně sto- a více letých lidí najdeme v Karlovarském kraji – jen 27, z toho jediného muže a 26 žen. V kraji Vysočina je zaevidováno „jen“ 32 lidí – opět jen jeden muž a 31 žen. Třetí příčka na chvostu pomyslného žebříčku patří Libereckému kraji s 35 obyvateli starších 100 let. Z toho jsou čtyři muži a 31 žen. V Ústeckém kraji se nedožil stovky ani jeden muž, zato je zde 45 sto- a víceletých žen.

A jak je to se stoletými a staršími v dalších krajích?

Jihočeský kraj: 66 osob, z toho 12 mužů a 54 žen.

Plzeňský kraj: 51 osob, z toho 7 mužů a 44 žen.

Královéhradecký kraj: 61 osob, z toho je 7 mužů a 54 žen.

Pardubický kraj: 44 osob, z toho 8 mužů a 36 žen.

Olomoucký kraj: 52 osob, z toho 7 mužů a 45 žen.

Zlínský: 53 osob, z toho, 6 mužů a 47 žen.

Moravskoslezský kraj: 98 osob, z toho 9 mužů a 89 žen.

Čím starší, tím víc peněz od státu

Stát finančně oceňuje důchodce, kteří se dožívají vyššího věku. Lidem, kteří dosáhnou 85. narozenin, se automaticky zvýší starobní penze o 1000 korun měsíčně. A lidé, kteří oslaví stovku, dostanou další 2000 korun měsíčně navíc. Připomeňme, že průměrný starobní důchod teď činí bez mála 20 700 korun.

Podle Českého statistického úřadu byl průměrný rok dožití v roce 2023 u mužů 77 let a u žen na 83 let. Do roku 2050 se ale očekává, že muži se v průměru dožijí 82 let a ženy 87 let. „Do konce století by se naděje dožití při narození měla zvýšit až na 89 let u mužů a téměř 93 let u žen. Dnešní téměř šestiletý rozdíl v průměrné délce života mezi ženami a muži by se tak měl do poloviny 70. let postupně snížit na 4 roky, do konce století pak až na 3,2 roku,“ uvádí ČSÚ.

Přibývat tak bude i těch nejstarších. V roce 2050 by v Česku mohlo žít skoro 6,5 tisíce lidí starších sta let. A roce 2100 jich bude dokonce přes 23 tisíc.

ČSÚ

Podle zprávy, kterou zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí, bude v Česku za 30 let žít 3,3 milionu starobních důchodců. To je o zhruba milion víc než teď. A o 200 tisíc víc, než se předpokládalo.

Chcete si i v penzi plnit sny? Poradíme! Najděte si nejvýhodnější penzijní spoření a získejte státní příspěvky i slevy na dani. Podpořit vás může i zaměstnavatel. Chci spokojenou budoucnost

Jenže lidí, kteří díky své práci přispívají do důchodového systému formou sociálního pojištění, bude naopak ubývat. Peněz na výplatu státních penzí tedy bude čím dál méně. Zatímco v roce 2020 vydělávalo na jednoho důchodce v průměru tři a půl člověka, v roce 2050 to bude už jenom jeden a půl.

I proto je nutná důchodová reforma, aby důchodový systém byl udržitelný. Poslanecká sněmovna o ní bude pravděpodobně v pátek 8. listopadu ve třetím čtení hlasovat. Pokud ji schválí, bude materiál pokračovat do Senátu. O chystaných změnách v penzijním systému jsme psali zde: Důchodová reforma má zelenou. Dvanáct změn, které schválila vláda

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem