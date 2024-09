Předčasné důchody opět zpřísní. Jak nepřijít o lepší podmínky?

Od 1. října začne platit další omezení u předčasných důchodů. Lidé budou potřebovat víc let pojištění než dosud. Výhodnější podmínky se ale ještě dají zafixovat. Poradíme, jak na to.

Podmínky pro odchod do předčasného důchodu výrazně zpřísnily už od loňského října. Místo pěti let se může jít do předčasného důchodu už jen tři roky před řádným starobním důchodem. Předčasné důchody jsou také více kráceny, a to nevratně.

Důvodem omezení předčasných důchodů bylo to, že stojí státní rozpočet hodně peněz. Lidé, kteří odejdou z pracovního trhu dřív, už neplatí daně a odvody na pojištění. A naopak čerpají peníze z důchodového systému.

Od letošního října se zájem o předčasné důchody zřejmě ještě sníží. Začne totiž platit další zpřísnění – tentokrát se týká potřebné doby důchodového pojištění, tedy zjednodušeně řečeno práce.

„Od 1. října 2024 je pro přiznání předčasného starobního důchodu nově třeba získat alespoň 40 let dob pojištění místo dosavadních 35 let. Do této doby se počítají jak doby pojištění získané výdělečnou činností zakládající účast na pojištění, tak i náhradní doby pojištění například doba studia po ukončení povinné školení docházky, doba péče o dítě do čtyř let věku, vojenská služba nebo určitá doba evidence na úřadu práce,“ říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová. Doplňuje, že pro přiznání řádného starobního důchodu i nadále stačí získat alespoň 35 let pojištění.

Jak získat čtvrt roku navíc

Do konce září existuje možnost, jak si zafixovat současné podmínky, které umožňují jít do předčasného důchodu stále ještě po 35 pojištěných letech. Když lidé vyplní formulář s názvem Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění, zůstanou jim dosavadní podmínky platit ještě následující tři měsíce. I to je zpřísnění oproti dřívějšku: ještě loni tento formulář zafixoval původní podmínky na půl roku.

Formulář je možné si stáhnout z internetových stránek České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), vyplnit, vytisknout a podat na podatelně úřadu. Lze ho také poslat datovou schránkou.

Popsaný způsob je vhodný pro lidi, kteří o předčasném důchodu uvažují, ale ještě se nerozhodli, zda o něj požádají. Když formulář podají na sociální správu, získají čas na rozmyšlenou. Když se pak během tří měsíců rozhodnou, že do penze skutečně půjdou, bude pro ně stále platit podmínka 35 let. Když se jim do penze ještě nebude chtít, nic se neděje, formulář propadne.

Většina lidí netuší, kolik let pojištění u nich sociální správa eviduje. Zjistit se to dá přes důchodovou kalkulačku ČSSZ. Ta prozradí, který den přesně lze odejít do řádného důchodu. Zájemci o předčasný důchod si od tohoto data tedy odečtou maximálně 36 měsíců a dozvědí se, kdy mohou odejít do předčasného důchodu.

Stejně tak se dozví, kolik dob pojištění u nich sociální správa eviduje. Pokud nějaké roky chybí, protože například některý za zaměstnavatelů neposkytl sociální správě přesné informace, je potřeba doložit je například pracovní smlouvu nebo výplatními páskami. S tím poradí nejlépe právě úředníci ČSSZ.

Přihlášení do důchodové kalkulačky je jednoduché, stačí datová schránka nebo identita občana. Oblíbeným způsobem přihlášení je bankovní identita. Pokud lidé nemají elektronickou identitu, mohou sociální správu požádat o zaslání výpisu z takzvaného informativního osobního listu důchodového pojištění.

„Tento informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob, včetně celkového součtu evidované doby a součtu náhradních dob,“ uvádí sociální správa.

Zájem o předčasné důchody klesl

Zájem o předčasný důchod v předchozích dvou letech prudce stoupl nejen díky chystanému zpřísnění, ale také mimořádným valorizacím. Od loňského října zájem výrazně klesl. Vývoj ukazuje následující tabulka.

Počty nově podaných žádostí o předčasný starobní důchod rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 leden 1699 2972 5034 3830 únor 1698 2439 9182 2842 březen 2313 3010 11 331 1306 duben 2013 2330 11 035 639 květen 2456 2710 12 881 631 červen 2363 2775 9665 653 červenec 2152 2160 9759 560 srpen 3276 3536 13 401 566 září 4652 4077 8167 říjen 3215 16 949 4050 listopad 2591 24 653 3986 prosinec 1578 13 042 2538 Zdroj: ČSSZ

Jak se zpřísnil předčasný důchod?

Nové pravidlo – prodloužení doby pojištění z 35 na 40 let – není aktuální novinkou, bylo součástí změn schválených už v minulém roce. Ovšem jako jediné tehdy dostalo roční odklad, proto začíná platit až od letošního října.

Ještě v září 2023 bylo možné odejít do předčasného důchodu až pět let před řádným důchodem, nejdříve však v 60 letech. Od října 2023 se doba zkrátila maximálně na tři roky.

Zároveň je bolestivější penalizace předčasného důchodu. Podle původních podmínek se procentní výměra důchodu krátila o 0,9 až 1,5 procenta podle počtu dnů, které zbývaly do řádného důchodu. Čím vyšší věk, tím nižší bylo krácení. Nyní se snižuje procentní výměra vždy o 1,5 procenta za každých chybějících 90 dní do dosažení důchodového věku. Lidé tak přijdou až o pětinu částky, kterou by dostali, kdyby šli do starobní penze v řádném termínu.

A zatímco původní předčasné penze se valorizovaly stejně jako řádné důchody, nyní už je i jejich valorizace omezená. Od letoška se předčasným důchodcům valorizuje pouze základní výměra. Procentní výměra se jim valorizuje až po dosažení (řádného) důchodového věku.

Tím se bude rozdíl mezi předčasnými a klasickými důchody ještě více zvyšovat. Pro představu – v březnu letošního roku dosahovala průměrná předčasná penze necelých 19 tisíc korun, což bylo o zhruba 1700 korun méně než průměrný starobní důchod.

Změny u předčasných důchodů jsou součástí důchodové reformy. Ta obsahuje celou řadu dalších úprav a novinek, o kterých jsme podrobně psali v samostatném přehledu. Poslanci začnou o reformě debatovat 2. října na mimořádné schůzi.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

