Kdy půjdete do důchodu? Spočítejte si, na čem dohodla vláda

Důchodový věk poroste. Nakonec ale zřejmě o trochu mírněji, že původně navrhovalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Na nové tabulce se shodla vládní koalice. Nová kalkulačka ukáže, co to znamená právě pro vás.

Pro nárok na starobní důchod je potřeba splnit dvě základní podmínky: dosáhnout důchodového věku a nasbírat potřebnou dobu důchodového pojištění (odpracovat dostatečný počet let).

Letos mohou do důchodu odejít lidé narození v letech 1960 až 1963, tedy ve věku 61 až 64 let. Podle současného modelu totiž záleží na tom, zda jde o muže či ženu, a na počtu vychovaných dětí. Už dříve schválená pravidla počítají nejen s každoročním růstem důchodového věku, ale také s tím, že se postupně pro všechny sjednotí na 65 letech jak pro muže, tak pro ženy – s dětmi i bez.

Podle expertů by lidé měli v důchodu strávit čtvrtinu života. A protože se lidé dožívají stále vyššího věku, je potřeba hranici věku odchodu do důchodu posouvat.

Změny se dotknou až lidí narozených v roce 1966 a mladších.

Ministerstvo práce a sociálních věcí původně v důchodové reformě navrhlo, aby zvyšování věku odchodu do důchodu vycházelo z údajů Českého statistického úřadu o střední délce života v padesáti letech věku. Důchodový věk by se tak nově stanovil vždy pro osoby, které v daném roce dosáhnou 50 let. Například statistické údaje za rok 2024 by se tedy použily pro určení, kdy půjdou do důchodu lidé narození v roce 1974. V praxi by se důchodový věk zvyšoval zhruba o dva měsíce ročně.

Vládní koalice se však nakonec shodla na mírnější variantě. Podpořila návrh České demografické společnosti, který počítá s pomalejším posouváním hranice (o jeden měsíc ročně). Navíc je pro lidi jasný a předvídatelný. Návrh už podpořil sociální výbor sněmovny, poslanci jako celek by měli reformu schvalovat na podzim.

Výpočet demografů vychází z generační naděje dožití ve věku 65 let – tedy počtu let, které zbývají na dožití 65leté osobě příslušející dané generaci. „Všechny výpočty vycházejí z projekce úmrtnosti podle pohlaví a jednotek věku do roku 2100 podle střední varianty demografické projekce obyvatelstva Česka publikované ČSÚ na konci roku 2023. Další projekce by měla být vypracována v roce 2028. Na jejím základě by se pak provedl přepočet uvedených hodnot,“ říká demograf Tomáš Fiala. Zatím jsou k dispozici data pro ročníky 1966 až 2000.

Penzijní věk žen s více dětmi dál poroste o šest měsíců ročně, než dožene ostatní a sjednotí se tak pro všechny. Podle návrhu by k tomu mělo dojít u ročníku 1973, který půjde shodně do penze v 65 letech a osmi měsících.

Hlavním cílem důchodové reformy je zpomalit zvyšování rozdílu mezi příjmy a výdaji v důchodovém systému. Vedle posouvání věku odchodu do důchodu počítá ještě s řadou dalších změn. Podrobně jsme o nich psali po schválení vládou.

