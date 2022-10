Snížíme důchod vrcholným komunistům, chce Jurečka

Prominenti komunistického režimu by mohli mít od března roku 2024 nižší důchody. Pro „pohlaváry a přisluhovače“ to navrhuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Do sněmovny posílá pozměňovací návrh ke změně zákona o důchodovém pojištění, který má zaručit dřívější důchod zdravotnickým záchranářům. Tu mají poslanci dnes projednat ve druhém čtení.

Lidem, kteří za minulého režimu působili například ve vládě, jako poslanci, v ústředním výboru Komunistické strany Československa, tajemníkům krajských, okresních i obvodních výborů KSČ, předesedům národních výborů až po úroveň okresů, pracovníkům zpravodajských služeb, vedoucím u pohraniční stráže či lidových milic a dalším by se od procentní výměry důchodu odečítalo 300 korun za každý i započatý rok ve funkci. Snížení důchodů prominentům minulého režimu Jurečka navrhoval už loni. Tehdy chtěl – po slovenském vzoru –, aby se tato doba nezapočítávala do důchodu jako doba pojištění. Později ale zjistil, že to je v Česku neproveditelné.

„Navržené krácení starobních důchodů je pojato nikoliv jako „odejmutí nezasloužených výhod“, ale jako společensky uznaná přiměřená paušální sankce (zadostiučinění) za to, že osoba v minulosti vykonávala činnosti, které relevantně významným způsobem aktivně podporovaly tehdejší režim, který byl později označen zákonem č. 198/1993 Sb. a dalšími zákony za zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný,“ vysvětluje Jurečka v důvodové zprávě.

„Pokud tedy dnes třeba bývalý vysoký funkcionář KSČ pobírá důchod ve výši 25 tisíc měsíčně a víme, že ve vysoké stranické funkci byl 10 let, tak jeho důchod bude snížen o 3 000 Kč. Úprava nepřinese výraznou úsporu státnímu rozpočtu, jde ale o důležitý symbolický rozměr,“ vysvětluje Jurečka.

Návrh zmocňuje Ústav pro studium totalitních režimů k vedení rejstříku osob, které pro komunistický režim vykonávaly službu na vymezených pracovních a služebních pozicích a funkcích. Na základě tohoto seznamu by pak Česká správa sociálního zabezpečení přepočítávala důchody. Dotčení lidé by proti nově vyměřenému důchodu mohli podat námitky. Podle aktuálně dostupných informací se má tento pozměňovací návrh dotknout jednotek tisíc osob.

Aby na realizaci návrhu měly úřady čas, počítá se se snižováním důchodů až od března roku 2024.

„Krácení starobních důchodů navrhujeme proto, že funkcionáři před rokem 1989 byli nadstandardně odměňováni a současně požívali i různé další výhody. Z toho profitují i při následném pobírání starobního důchodu, který je často nadprůměrný,“ říká Jurečka.

Jiří Hovorka

