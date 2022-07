Jak stoupnou důchody od ledna? Jurečka řekl první číslo

Při řádné valorizaci k 1. lednu 2023 by starobní důchodci mohli – podle zatím předběžných dat – dostat přidáno v průměru 850 korun měsíčně. Informoval o tom ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Konkrétní číslo ministerstvo ještě upřesní na základě záříjových dat. Řádná valorizace se týká všech důchodů – vedle starobních tedy například i invalidních nebo vdovských.

Důchody se podle vzorečku v zákoně pravidelně zvyšují o růst cen (inflaci) a polovinu růstu reálných mezd. U inflace se počítá buď s celkovým indexem růstu spotřebitelských cen, nebo se speciálním indexem vycházejícím ze spotřebního koše důchodců. Použije se vždycky ten typ inflace, který je vyšší – tedy pro seniory výhodnější.

Od ledna 2023 začnou starobní důchodci dostávat také příspěvek ve výši 500 korun měsíčně za každé vychované dítě – takzvané výchovné. Příspěvek automaticky dostanou ženy, které odešly do důchodu dříve díky počtu vychovaných dětí (slovy zákona: důchodový věk jim byl stanoven se zohledněním vychovaných dětí). Ostatní zájemci musí vyplnit žádost, příjem začne letos v září. Podrobně: Kdo dosáhne na výchovné?

Během roku 2022 se důchody zvyšovaly hned třikrát, průměrný důchod letos celkově stoupne o 2500 korun. Pravidelná valorizace od letošního ledna zvýšila důchody v průměru o 805 korun – zvýšení základní i procentní (zásluhové) výměry zvýraznil ještě bonus 300 korun měsíčně. Mimořádná valorizace v červnu pak zvýšila procentní část důchodu o 8,2 %, průměrný důchod stoupl o 1017 korun. Další mimořádná valorizace přijde v září: procentní část důchodu stoupne o 5,2 %, průměrný důchod to zvýší přibližně o 700 korun.

Do kalkulačky zadejte váš dosavadní důchod a ukážeme vám, jak letos ještě stoupne. Kalkulačka zatím nepočítá s řádnou valorizací k 1. lednu 2023, ke které ještě nejsou konkrétní podklady.

Také mimořádná valorizace vyplývá přímo ze zákona: přijde pokaždé, když inflace počítaná Českým statistickým úřadem přesáhne 5 %. Počítá se to jako součet meziměsíčních nárůstků inflace od poslední valorizace.

Mimořádná valorizace se týká i všech lidí, kterým budou důchody přiznány po termínech mimořádné valorizace do konce roku 2022. Pokud někdo má jít do důchodu třeba v říjnu, nemusí řešit, zda se mu nevyplatí jít do důchodu o pár týdnů či měsíců dříve. Podrobně jsme o tom psali v textu Do důchodu nespěchejte. Mimořádná valorizace je i pro nováčky.

Při mimořádné valorizaci se důchody zvyšují až ode dne splatnosti konkrétního příjemce. Kdo dostává důchod pravidelně třeba čtvrtý den v měsíci, dostane vyšší částku už na období od 4. září do 3. října. Kdo dostává důchod až 24. den v měsíci, dostane vyšší částku až na období od 24. září do 23. října. Mimořádné valorizace se totiž netýká doplatek, který od letošního roku funguje při řádné (novoroční) valorizaci. Víc jsme o něm psali tady: Důchodci dostanou doplatek k valorizaci. Mění se pravidla

